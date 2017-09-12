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Текст: Дмитрий Егоров
Фото: РИА Новости

«Самая слабая команда группы». Что «Спартак» успел в Мариборе

Массимо Каррера, Денис Глушаков и возвращение легенды в Лигу чемпионов.
12 сентября 2017, вторник. 22:45 Футбол

Массимо Каррера решил не тренироваться в Мариборе и похвалил себя за это.

— Мы провели занятие в Тарасовке и были правы. Посмотрите, какая тут погода, — сказал Массимо словенскому журналисту.

Это действительно не солнечная Москва, где в середине сентября +26, а Словения, где так безнадежно серо и холодно, что пресс-атташе «Спартака» Леониду Трахтенбергу лично приходится убеждать агента УЕФА досрочно завершить фотографирование.

— Все, финиш! – сигналит он, и минуту топтавшие поле игроки повинуются и уходят.

Стадион в Мариборе выглядит симпатично и не напоминает «Спартаку» о былых несчастьях.

— Я смотрел матч со Словенией по телевизору, — ловко подмечает Денис Глушаков. Информируем юных читателей: давным давно сборная России здесь проиграла и не попала на чемпионат мира. – Но та неудача забылась, ведь после мы выступали на больших турнирах.

На свежую голову арена привлекает двумя вещами – обе можно найти на одном фото.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Во-первых, «наждачкой» за боковой линией. Логическое обоснование столь интимной стрижке у меня одно: площадку расширили специально под русский клуб.

Во-вторых, трибуной, которую жалко заранее. В Марибор приехало больше тысячи фанатов «Спартака», часть из которых уже несколько дней готовятся к матчу в Хорватии, Черногории, Праге, Вене и других замечательных окрестностях. Говорят, словенская полиция заранее готова на бартер: они нам проход через центр города, а мы им – просто центр города. У местных есть небольшая надежда, что самобытному, но и без того разваливающемуся Марибору повезет выжить.

Хотя шансов у города, наверное, даже больше, чем у команды. Поэтому улыбка Карреры, услышавшего цитату бывшего тренера «Марибора» о слабости «Спартака» («Безусловно, «Спартак» — самая слабая команда группы»), выглядела абсолютно адекватно.

— Мы ответим на поле, — уверенно отвечает Массимо, хотя все время до этого занимается любимым для пресс-конференций делом – отвечает на разные вопросы одной и той же фразой. Мы-то знаем, как Каррера умеет говорить, поэтому находим его выступления на обязательных мероприятиях просто уморительной забавой.

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине
Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

— Как вы готовились к «Марибору»?
— Игра будет нелегкой. Мы готовы действовать первым номером. Уверены в себе. Но у словенцев сильная команда.

— С каким соперником из РФПЛ вы могли бы сравнить «Марибор»?
— Игра будет нелегкой, мы уверены в себе, но нам противостоит сильный соперник.

И так раза три. К новым вариациям Массимо уводят лишь два отстраненных вопроса.

Какой-то словенский журналист палится, что смотрит РФПЛ и даже замечает такие детали, как отказ Луиса Адриано от рукопожатия с тренером после замены в матче с «Рубином».

— Он просто был недоволен своей игрой. Проблем нет, — гасит Каррера. Хотя даже из Словении понятно, что с дисциплиной у бразильца беда.

Я же спрашиваю про тренерскую мечту – впервые сыграть в ЛЧ. И тут Массимо делает все очень красиво.

— Моя мечта – не какой-то турнир, хотя они важны как для игроков, так и для тренеров. Мечта – это работа, к которой испытываешь страсть.

Про отсутствие страсти «Спартака» в этом сезоне словенцы тоже интересуются, но Массимо не видит проблем.

— Да, мы идем на восьмом месте, но ведь до этого выиграли Суперкубок и провели несколько хороших матчей. Работа над ошибками проведена.

Помимо Карреры, если вы забыли, на пресс-конференции сидит и Денис Глушаков, но единственный интересующий всех вопрос про контракт задать невозможно. Трахтанберг запрещает.

Хотя какую-то бумажку Денис все-таки подписывает. Есть надежда, что это поможет «Спартаку» играть лучше.

Ну а если серьезно, то даже ничья в Словении будет для «Спартака» позором уровня АЕК. Каррере и игрокам надо доказывать Европе, кто здесь карлик, а кто – чемпион России и большой клуб.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Марибор ХК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
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