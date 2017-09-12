Тушите свет! Как ЦСКА шокировал «Да Луш»

Как обыграть «Бенфику». Подсказки для ЦСКА от португальского аналитика Португальский футбольный аналитик и автор книг – о сопернике вице-чемпионов России.

Отечественным клубам не впервой начинать Лигу чемпионов на выезде. УЕФА при вёрстке календаря принимает во внимание климатический фактор и на декабрь матчи в России редко ставит. Оттого флагманы РФПЛ стартуют и финишируют в групповом турнире зачастую в гостях. Для «Спартака» с «Локомотивом» на рубеже столетий было сделано исключение, тогда как ЦСКА всегда, все 10 кампаний в основной сетке ЛЧ (теперь уже 11), открывал на чужой территории. И ни разу не побеждал – четыре ничьи при полудюжине поражений.

Штаб красно-синих основательно подготовился к слому нехорошей традиции. Скрупулёзным изучением противника Виктор Гончаренко не ограничился и настоял на необычно раннем выезде на место назначения. На край Европы «армейцы» явились не за сутки до матча, как у них заведено, а за двое. Дальновидность тренера стала более очевидной после того, как гостей из России два часа промурыжили на паспортном контроле в аэропорту Лиссабона. После столь «радушного» приёма лишний день на акклиматизацию и восстановление совершенно точно не был лишним.

«ЦСКА и без нападающего может выйти в 1/8 финала ЛЧ» А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.

Журналисты и эксперты гадали, кого из молодых россиян прикрепит Гончаренко к Витиньо в атаке — Чалова или открывшего лицевой счёт в РФПЛ Жамалетдинова. Оказалось, ни того, ни другого. Главный «армеец» неожиданно остановил выбор на Оланаре. Видимо, рассудил, что здесь и сейчас физическая сила нигерийца будет уместнее манёвренности того же Жамалетдинова. Но в полной мере представившимся шансом Оланаре вновь не воспользовался: был усерден, настойчив, но не более того. В отличие от сменщика, но об этом ниже…

У тренера «Бенфики» наверняка вызывала опасения уязвимость центральной оси. Травмы основного стоппера — Жардела — и ключевого опорника Фейсы не могли не сказаться на прочности. Тем более что капитан Луизао даже в добром здравии расторопностью не отличается — как-никак, 37-й год идёт.

Перспективным для гостей выглядел и правый фланг атаки. Защитник Гримальдо месяц не играл по состоянию здоровья, и было бы удивительно, не обрати Виктор Михайлович внимание подопечных на этот нюанс. Он это, разумеется, сделал.

Дебют встречи подтвердил догадку. ЦСКА со стартовым свистком испанца Мальенко стал методично давить на его соотечественника с третьим номером на алой майке. Фернандес, Головин и Витиньо сформировали на этом направлении пробивную тройку и сразу взяли Гримальдо в оборот. Марио с Александром и организовали два первых прорыва в тыл врага. Первый завершился ударом Головина в защитника, второй – угловым. Начало тайма москвичи провели очень солидно и качественно. Единственное, чего не удалось, – оперативно «поздравить» Бруну Варелу с дебютом в Лиге чемпионов. Это упущение москвичи исправили уже после перерыва.

Главным же достижением «армейцев» в первые 45 минут стало выключение из игры Жонаса с Сеферовичем. Сокрушительный тандем «Бенфики» (11 голов из 15 командных в сезоне) не смог поставить в тупик разрушителей ЦСКА. Сеферович, правда, чуть не заработал пенальти в противоборстве с Васиным, но чуть, как известно, не считается. Ундиано Мальенко, видимо, посчитал, что оба игрока активно помогали себе руками и к требованию «Стадиона света» немедленно установить мяч на «точку» остался глух. Лишь раз за 45 минут ситуация вышла из-под контроля вратаря и защитников ЦСКА. На счастье москвичей, всё тот же Гримальдо попал мячом в штангу.

Самое интересное началось после перерыва. Не в первом, так во втором тайме настырный Сеферович добился-таки своего. Отдадим должное «орлам» — они провернули эффектную и эффективную атаку: Живкович здорово выкатил мяч на ближний угол вратарской, а Сеферович изловчился в касание переправить его в сетку.

ЦСКА с достоинством перенёс этот удар и единственно правильным способом на него отреагировал – ещё большей активизацией впереди. Бил Головин, бил Вернблум, а забил Витиньо. С пенальти. Был, не было — нам расскажут эксперты. В руку Алмейде мяч действительно попал — остальное вопрос трактовок.

Другой на месте Гончаренко принялся бы всеми правдами и неправдами удерживать ничью на выезде. Тренер ЦСКА поступил иначе – освежил атаку. И совершенно правильно, как теперь понимаем, сделал! С первой попытки свежему Жамалетдинову отличиться не дали. Не беда – забил со второй.

Материализация на позиции центрфорварда защитника Васина застала врасплох неповоротливых стопперов «Бенфики». Забить Виктор не забил, но молодому одноклубнику подсобил. Тимур первым поспел к отбитому Варелой мячу и дослал его в сетку. В пятницу – первый гол в национальной лиге, во вторник – в европейской. Сентябрь 2017 года Жамалетдинов запомнит надолго!

Жамалетдинов: после гола за ЦСКА на меня подписались сразу 300 человек Вчера Жамалетдинов забил победный мяч за ЦСКА, а сегодня дал интервью нашему порталу.

А у болельщиков ЦСКА появилась ещё одна приятная ассоциация с португальской столицей. Символично, что одну из самых неприятных традиций красно-синие нарушили в городе своего еврокубкового триумфа, пусть и на другом стадионе.