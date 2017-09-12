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«Бенфика» — ЦСКА — 1:2
Текст: Олег Лысенко
Фото: Reuters

Тушите свет! Как ЦСКА шокировал «Да Луш»

ЦСКА впервые в истории начинает групповой этап Лиги чемпионов с победы.
12 сентября 2017, вторник. 23:55 Футбол
Как обыграть «Бенфику». Подсказки для ЦСКА от португальского аналитика
Португальский футбольный аналитик и автор книг – о сопернике вице-чемпионов России.

Отечественным клубам не впервой начинать Лигу чемпионов на выезде. УЕФА при вёрстке календаря принимает во внимание климатический фактор и на декабрь матчи в России редко ставит. Оттого флагманы РФПЛ стартуют и финишируют в групповом турнире зачастую в гостях. Для «Спартака» с «Локомотивом» на рубеже столетий было сделано исключение, тогда как ЦСКА всегда, все 10 кампаний в основной сетке ЛЧ (теперь уже 11), открывал на чужой территории. И ни разу не побеждал – четыре ничьи при полудюжине поражений.

Штаб красно-синих основательно подготовился к слому нехорошей традиции. Скрупулёзным изучением противника Виктор Гончаренко не ограничился и настоял на необычно раннем выезде на место назначения. На край Европы «армейцы» явились не за сутки до матча, как у них заведено, а за двое. Дальновидность тренера стала более очевидной после того, как гостей из России два часа промурыжили на паспортном контроле в аэропорту Лиссабона. После столь «радушного» приёма лишний день на акклиматизацию и восстановление совершенно точно не был лишним.

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А «Спартак» ещё не доказал, что вышел из кризиса. Даже с «продлённым» Глушаковым. Всё это плюс кое-что об РФПЛ – в обзоре Романа Широкова.

Журналисты и эксперты гадали, кого из молодых россиян прикрепит Гончаренко к Витиньо в атаке — Чалова или открывшего лицевой счёт в РФПЛ Жамалетдинова. Оказалось, ни того, ни другого. Главный «армеец» неожиданно остановил выбор на Оланаре. Видимо, рассудил, что здесь и сейчас физическая сила нигерийца будет уместнее манёвренности того же Жамалетдинова. Но в полной мере представившимся шансом Оланаре вновь не воспользовался: был усерден, настойчив, но не более того. В отличие от сменщика, но об этом ниже…

У тренера «Бенфики» наверняка вызывала опасения уязвимость центральной оси. Травмы основного стоппера — Жардела — и ключевого опорника Фейсы не могли не сказаться на прочности. Тем более что капитан Луизао даже в добром здравии расторопностью не отличается — как-никак, 37-й год идёт.

Перспективным для гостей выглядел и правый фланг атаки. Защитник Гримальдо месяц не играл по состоянию здоровья, и было бы удивительно, не обрати Виктор Михайлович внимание подопечных на этот нюанс. Он это, разумеется, сделал.

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
12 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 – Сеферович – 50, 1:1 – Витиньо – 63 (пен), 1:2 – Жамалетдинов – 71

Дебют встречи подтвердил догадку. ЦСКА со стартовым свистком испанца Мальенко стал методично давить на его соотечественника с третьим номером на алой майке. Фернандес, Головин и Витиньо сформировали на этом направлении пробивную тройку и сразу взяли Гримальдо в оборот. Марио с Александром и организовали два первых прорыва в тыл врага. Первый завершился ударом Головина в защитника, второй – угловым. Начало тайма москвичи провели очень солидно и качественно. Единственное, чего не удалось, – оперативно «поздравить» Бруну Варелу с дебютом в Лиге чемпионов. Это упущение москвичи исправили уже после перерыва.

Главным же достижением «армейцев» в первые 45 минут стало выключение из игры Жонаса с Сеферовичем. Сокрушительный тандем «Бенфики» (11 голов из 15 командных в сезоне) не смог поставить в тупик разрушителей ЦСКА. Сеферович, правда, чуть не заработал пенальти в противоборстве с Васиным, но чуть, как известно, не считается. Ундиано Мальенко, видимо, посчитал, что оба игрока активно помогали себе руками и к требованию «Стадиона света» немедленно установить мяч на «точку» остался глух. Лишь раз за 45 минут ситуация вышла из-под контроля вратаря и защитников ЦСКА. На счастье москвичей, всё тот же Гримальдо попал мячом в штангу.

Самое интересное началось после перерыва. Не в первом, так во втором тайме настырный Сеферович добился-таки своего. Отдадим должное «орлам» — они провернули эффектную и эффективную атаку: Живкович здорово выкатил мяч на ближний угол вратарской, а Сеферович изловчился в касание переправить его в сетку.

ЦСКА с достоинством перенёс этот удар и единственно правильным способом на него отреагировал – ещё большей активизацией впереди. Бил Головин, бил Вернблум, а забил Витиньо. С пенальти. Был, не было — нам расскажут эксперты. В руку Алмейде мяч действительно попал — остальное вопрос трактовок.

Другой на месте Гончаренко принялся бы всеми правдами и неправдами удерживать ничью на выезде. Тренер ЦСКА поступил иначе – освежил атаку. И совершенно правильно, как теперь понимаем, сделал! С первой попытки свежему Жамалетдинову отличиться не дали. Не беда – забил со второй.

Материализация на позиции центрфорварда защитника Васина застала врасплох неповоротливых стопперов «Бенфики». Забить Виктор не забил, но молодому одноклубнику подсобил. Тимур первым поспел к отбитому Варелой мячу и дослал его в сетку. В пятницу – первый гол в национальной лиге, во вторник – в европейской. Сентябрь 2017 года Жамалетдинов запомнит надолго!

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Вчера Жамалетдинов забил победный мяч за ЦСКА, а сегодня дал интервью нашему порталу.

А у болельщиков ЦСКА появилась ещё одна приятная ассоциация с португальской столицей. Символично, что одну из самых неприятных традиций красно-синие нарушили в городе своего еврокубкового триумфа, пусть и на другом стадионе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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