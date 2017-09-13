Буффон впервые пропустил от Месси. Обзор матчей дня Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается. Уже сегодня Большое превью главного клубного турнира Европы.

Группа A

В противостоянии на «Олд Траффорд», где сошлись соперники ЦСКА по группе, фаворита легко бы назвал даже далёкий от футбольных прогнозов человек. Однако «Базель» не такой уж и проходной соперник для «Манчестер Юнайтед». Ранее швейцарская команда два раза приезжала к манкунианцам в рамках Лиги чемпионов и оба раза увозила ничью – 1:1 в 2003-м и 3:3 в 2011-м. Да и Жозе Моуринью наверняка не забыл, как его «Челси» дважды проиграл «Базелю» на групповом этапе в 2013 году.

Но на сей раз «Манчестер Юнайтед» выиграл уверенно. Эта встреча, как и большинство в первый игровой день группового этапа ЛЧ, завершилась разгромом. Ещё при счёте 0:0 Генрих Мхитарян упустил два замечательных шанса, а на 19-й минуте заднюю поверхность бедра дёрнул Поль Погба. Как ни странно, травма француза оказалась на руку хозяевам. Заменивший его Маруан Феллайни сыграл здорово. Первые два мяча «МЮ» были бельгийскими (их авторами стали Феллайни и Ромелу Лукаку), и оба пришли со «второго этажа». Рослый хавбек поучаствовал и в голе Маркуса Рашфорда.

Группа B

«Весь мир ждёт нашего поражения!», – главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс, очевидно, внимательно изучил котировки букмекеров на матч его команды с «ПСЖ». А чего же хотел Роджерс, если атакующее трио Неймар – Мбаппе – Кавани играет не за Глазго, а за Париж? Зато у Роджерса есть Дембеле. Пусть не Усман, а Мусса, но тоже очень ценная фигура на трансферном рынке. Конечно же, «Селтику» очень помог бы кураж воспитанника «ПСЖ», однако тут Роджерсу просто не повезло: Дембеле не успел восстановиться от травмы подколенного сухожилия.

Что прогнозировал «весь мир», то и случилось. Игроки «Селтика» почти не видели мяча, а каждый из трёх форвардов французов забил по голу ещё до перерыва. Килиан Мбаппе отличился с передачи Неймара, которую вообще-то должен был реализовать Эдинсон Кавани, зато уругваец не промахнулся с «точки» после заработанного собой же пенальти. Во второй половине уставшие «кельты» сотворили автогол, а Кавани порадовал болельщиков ещё и блестящим голом в падении головой. Уругваец оформил дубль.

Карло Анчелотти в матче с «Андерлехтом» предложил болельщикам «Баварии» посмотреть на главного новичка команды – арендованного у «Реала» с правом выкупа полузащитника Хамеса Родригеса. Колумбиец залечил травму и впервые вышел в составе чемпионов Германии с самого начала. Несмотря на то, что бельгийцы уже с 11-й минуты играли вдесятером после удаления Свена Кумса, Хамес закончил матч без результативных действий. Хотя пару выгодных моментов колумбиец имел.

Пенальти в дебюте матча показался неочевидным. По крайней мере, начинал фолить Кумс на Роберте Левандовски ещё до штрафной. Как бы то ни было, поляк сам же поразил цель с «точки», после чего «Бавария» чуть-чуть расслабилась и позволила «Андерлехту» организовать несколько опасных атак. Гости даже в штангу попали. К счастью для «Баварии», в этот вечер возле чужих ворот был эффективен Джошуа Киммих, который ассистировал Тьяго Алькантаре и забил третий гол немцев под занавес матча.

Группа C

Бывший полузащитник «Лацио» Диего Симеоне приехал в Рим с сохранившемся с игроцких времён настроем победить «Рому». Аргентинец напомнил про амбиции «Атлетико»: «У нас нет комплекса неполноценности, наша задача – выиграть Лигу чемпионов». Действительно, «матрасники» сделали многое для победы над римлянами, но этот матч всё-таки единственный, в котором отсутствовали голы.

За ничью тренеру римлян Эусебио Ди Франческо следует благодарить, прежде всего, голкипера Алисона Бекера. В нескольких эпизодах сейвы бразильца спасали хозяев от пропущенного гола. Кроме того, однажды за вратаря сыграл защитник Костас Манолас. Несостоявшийся зенитовец вынес мяч с линии ворот после удара Коке. Наконец, в концовке прекрасную возможность стать автором победного гола упустил Сауль – испанец попал в штангу, играя на добивании.

«Мы знаем, что «Челси» заставит нас много обороняться, но не собираемся так играть все 90 минут. «Карабах» тоже будет атаковать. Мы не боимся никого», – главный тренер дебютанта Лиги чемпионов Гурбан Гурбанов пообещал на пресс-конференции перед матчем на «Стэмфорд Бридж» храбрый футбол.

Возможно, Гурбанов на самом деле рассчитывал удивить соперника и всю Европу, однако «Челси» быстро показал представителю Азербайджана, куда тот попал. В Лиге чемпионов каждая ошибка может стать роковой. Сперва гости прозевали Педро на подборе мяча, а на исходе трети матча курьёзный гол забил защитник Давиде Дзаппакоста. Итальянец со своей половины убежал от двоих оппонентов и увидел, что голкипер Ибрагим Шехич слишком далеко вышел из ворот. Неожиданный удар застал Шехича врасплох. Во втором тайме футболисты «Карабаха» совсем растерялись, так что «Челси» играл и забивал уже в своё удовольствие.

Группа D

В столице Каталонии мечтали повторить сценарий финала Лиги чемпионов сезона-2014/15 (3:1 в пользу «Барсы»), а в Турине надеялись, что «Ювентус» будет столь же хорош, как в апрельских четвертьфиналах прошедшего розыгрыша ЛЧ, и снова переиграет сине-гранатовых.

Правда, чемпион Италии отправлялся на «Камп Ноу» на фоне серьёзных кадровых проблем – травмированы Джорджо Кьеллини, Марио Манджукич, Сами Хедира, Клаудио Маркизио, новичок Бенедикт Хёведес, вдобавок дисквалификацию отбывал Хуан Куадрадо.

Судя по игре, сильнее всего всё-таки пострадала оборона «Ювентуса». Итальянцы допустили чрезмерное количество ошибок у своих ворот, дали слишком много свободы Лионелю Месси. Аргентинец получал шансы беспрепятственно атаковать ворота соперника с удобной для себя позиции. В итоге Месси впервые в карьере забил Джанлуиджи Буффону, причём сразу дважды. Помимо того, ещё в одном эпизоде Буффона после выстрела Месси спасла штанга. Пауло Дибала, которого постоянно сравнивают с Месси, пару раз неплохо пробил, но каждый раз делать дубль в ворота «Барселоны» невозможно. Быть может, Дибале повезёт через два месяца в Турине.

Сейду Думбия снова попал в основу «Спортинга», усадив в запас Баса Доста. Когда тренер Жорже Жезуш предпочёл экс-игрока ЦСКА голландцу в матче квалификации со «Стяуа», он объяснил это тактическими деталями. В Бухаресте ивуариец забил решающий гол, так что вполне понятно желание Жорже Жезуша сыграть на козырях Думбия и на поле «Олимпиакоса».

Как португальский тренер планировал, так и получилось. Находящийся в великолепном состоянии «Спортинг» раскатал греков за тайм. Думбия забил уже на 2-й минуте, реализовав передачу со штрафного лучшего полузащитника минувшего чемпионата Аргентины Маркоса Акуньи. В обороне хозяев царил ужасный бардак, а Сейду воспользовался этим и пару раз здорово ассистировал Желсону Мартиншу. Молодой португалец забил второй гол гостей, а потом попал в перекладину. Но особенно красивым был третий гол лиссабонцев: Себастьян Коатес отрезал всю команду соперника чудо-пасом из глубины поля и вывел Бруну Фернандеша один на один. «Спортинг» наиграл на крупную победу, однако в концовке расслабился и умудрился дважды пропустить.