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«Бенфика» — ЦСКА — 1:2
Текст: Сергей Титов
Фото: Reuters

Золотой стандарт. 5 мыслей о победе ЦСКА в Лиссабоне

Первая победа «армейцев» в стартовом туре Лиги чемпионов не повод рисовать для команды радужную дорогу в плей-офф. Рано.
13 сентября 2017, среда. 08:30 Футбол

Никогда в истории ЦСКА не начинал групповой турнир Лиги чемпионов с выездной победы, так что в Лиссабоне «армейцы» снова переписали свою историю. С точки зрения турнирной таблицы достигнут очень важный результат, однако давайте не будем судить ЦСКА только по сухим набранным очкам. Победа над «Бенфикой» – здорово, однако пока у Виктора Гончаренко достаточно проблем, чтобы настраиваться на плей-офф Лиги чемпионов.

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ЦСКА плохо готов к скоростям Лиги чемпионов

Это бич почти всех наших команд в ЛЧ и камень в огород Премьер-Лиги – пока многие команды отказываются от прессинга и запираются на своей трети поля, ЦСКА методично раскатывает атаки, выискивая лазейки. Соперников со стилем «Бенфики», способных заставить Гончаренко играть по-другому, в чемпионате России почти нет – разве что «Краснодар» и «Зенит». Так что неудивительно, что в скорости прессинга и принятия решений ЦСКА уступил и «Янг Бойз» в Швейцарии, и теперь «Бенфике».

Под прессингом «армейцы» бездумно выносили мяч вперёд (45 выносов – из вторничных участников Лиги чемпионов никто не подобрался даже к 30), поднимали мяч в воздух вместо коротких передач, но важнее даже не это. Контратаки ЦСКА, за исключением стартового отрезка со вспышками Головина, развивались очень медленно. Примеров было достаточно, но для понимания хватит одного. Ближе к концу первого тайма Головин перехватил мяч и потенциально начал атаку 3v4, однако Оланаре и Витиньо были быстро перекрыты защитниками, а больше никто наступление не поддержал – и вместо разгона контратаки Головин пульнул мяч туда, где не было ни одного «армейца».

Это не говоря уже о моменте, где Георгий Щенников подкараулил ошибку вратаря «Бенфики» на выходе, но секунд пять стоял на границе штрафной площадки, думая, как поступить с мячом. Даже лучшие по продвижению мяча игроки ЦСКА были не готовы к скоростям «Бенфики», и здесь следует ещё один пессимистичный вывод…

Витиньо будет тяжело в Лиге чемпионов

Витиньо помогает ЦСКА классными подачами со стандартов, но пока больше похож на мальчика из Бразилии, а не на лидера «армейцев». Причина проста – стремление покрасоваться, передержать мяч в ущерб командной игре: Витиньо сделал 10 попыток обводки, 5 из них оказались удачными, причём дважды бразилец обыгрывал одного, заигрывался и лез на второго. Ещё один неприятный штрих – работа Витиньо без мяча: к финальному свистку он вообще выключился из прессинга и начал ходить по полю, что, кстати, случается с ним уже не впервые. Бразильцы известны своей техникой и лёгкой ленцой, но у Витиньо и ленца, и акцент на технику выглядят гипертрофированными.

Стандарты выручают ЦСКА

Но даже хворающая атака способна добиваться результата, если тренер работает над стандартами так, как Виктор Гончаренко. Наука и исследования с большой выборкой доказывают, что вероятность гола после подачи с угла поля – 2%, но Гончаренко всеми силами увеличивает процент для своей команды. Типология голов ЦСКА в матчах с АЕК стала гимном прагматизму (все три с угловых), вот и «Бенфика» дважды пострадала после корнеров. Это не были голы в формате «подача – гол», но оба раза угроза зарождалась на угловых: «армейцы» выигрывали отскоки, воздушные единоборства и продолжали свои атаки.

ЦСКА создавал опасность со стандартов и до гола, а один из угловых – как раз перед назначением пенальти – перенёс нас в Афины с ощущением дежавю: точно такой же розыгрыш у «армейцев» проходил против АЕК. Подача на дальнюю штангу, скидка в центр, удар – разница лишь в том, что грекам удалось забить, а «Бенфику» спас Варела.

Для команды, мало владеющей мячом и контратакующей с редкими проблесками идеи, стандартные положения – редкий шанс забить, и Виктор Гончаренко выжимает из них практически максимум. Вопрос лишь в том, как ЦСКА будет играть первым номером хотя бы против «Базеля»: игра на тех же скоростях может поставить москвичей в тупик.

Оланаре не вписывается в игру ЦСКА

Даже Виктор Гончаренко, открыто критиковавший Оланаре летом, после матча в Лиссабоне похвалил нападающего: «Это один из его лучших матчей за последнее время». Если выход Оланаре был частью тактического плана ЦСКА – вымотать защитников «Бенфики», а потом выпустить против них молодого скоростного игрока, – то оценка справедлива. В плане желания идти в борьбу, прессинговать защитников претензий к Аарону быть не может. Зато к качеству борьбы – полно: Оланаре выиграл всего 3 единоборства из 16, лишь в 1 случае из 6 выиграл «воздух», зато четырежды нарушил правила, расталкивая защитников.

Аарон Оланаре плох другим – он не вписывается в командный стиль ЦСКА. Когда Гончаренко выпускал африканца на дерби со «Спартаком», он трижды залезал в офсайд и губил потенциально острые быстрые атаки ЦСКА. В Португалии история повторилась: когда Головин в середине первого тайма убежал в контратаку, он ждал момента для паса на Оланаре между защитниками, но нигериец проспал нужный момент и уснул в офсайде.

Беда Оланаре в том, что он пока очень много играет невпопад: в середине первого тайма был ещё один момент, когда Вернблум сорвал быструю атаку соперника и сделал потенциально классную передачу вперёд, но Аарон нарисовался на пути мяча и сорвал атаку. Шкафоподобный форвард не вписывается в стиль игры ЦСКА, зато Тимур Жамалетдинов соответствует ему полностью.

Защита ЦСКА сыграла очень качественно

Анализ получается слишком депрессивным, но в плане игры без мяча стоит сменить тональность. В позиционной защите ЦСКА был хорош, не давая «Бенфике» себя разрывать. Самым опасным игроком «Бенфики» в таком матче стал Андрия Живкович – главный в составе, кто стремился проходить «армейцев» на дриблинге, а не через пас. Традиционную игру «Бенфики» команда Виктора Гончаренко легко читала, перекрывая варианты для передач в штрафную и выжимая португальцев подальше от своих ворот. Опасность возникала либо при «черпачках» в штрафную с резким открыванием атакующего игрока (Сальвио в начале матча, Хименеса в конце), либо после чьих-либо индивидуальных действий.

В результате «Бенфика» создала мало остроты из штрафной ЦСКА. Гол Сеферовича, ещё один шанс Сеферовича в добавленное время, удар Жонаса после ошибки Акинфеева на выходе – пожалуй, всё, что можно вспомнить. Гораздо чаще «Бенфика» лупила с дальних дистанций, и опасным оказался лишь удар в штангу от Гримальдо. Краш-тест пройден – именно защита ЦСКА лучше других линий готова к Лиге чемпионов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Аарон Оланаре Виктор Гончаренко Витиньо Игорь Акинфеев Тимур Жамалетдинов Лига чемпионов — Футбол
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