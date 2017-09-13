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Текст: Григорий Телингатер

«Орлы в аду!» Что пишут в Португалии о матче «Бенфика» – ЦСКА

Футболисты критикуют судью, художники делают карикатуры, а болельщики адаптируют мемы.
13 сентября 2017, среда. 10:15 Футбол
Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
12 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 – Сеферович – 50, 1:1 – Витиньо – 63 (пен), 1:2 – Жамалетдинов – 71

Издание SAPO регулярно делает карикатуры под события. После вчерашней игры на сайте появилось изображение орла (символа «Бенфики»), которому голову придавил герб ЦСКА. Выглядит не то, чтобы изящно, но весьма наглядно отражает матч:

Так же SAPO публикует статью «Горький дебют. «Бенфика» уступает ЦСКА на старте ЛЧ». Ни слова о плохом судействе:

«ЦСКА пропустил и должен был рискнуть, больше заиграв на атаку. На 61 минуте Головин попытался сравнять счет, но Бруно Варела перевел мяч на угловой. После этого голкипер спас «Бенфику», на инстинктах отбив акробатический удар Вернблума. Затем Алмейда находился в штрафной, когда мяч попал ему в руку. Арбитр назначил пенальти и Витиньо не дрогнул на 62-й минуте. Через пять минут русские вернулись, чтобы еще больше «заморозить» холодную ветряную ночь. Варела дотянулся до мяча, но Жамалетдинов добил его в ворота, сделав счет 1:2. В это отказывались верить 38 323 зрителя на стадионе», – пишет SAPO.

«Ошибки в обороне лишили «Бенфику» пламени», – заголовок на главной странице Diário de Notícias. И в этой статье уже есть пара слов про арбитра.

«Это правда, что ЦСКА помог рефери, который дал пенальти при попадании мяча в руку Андре Алмейды. Повтор показал, что игрок «Бенфики» держал руку у тела. Но правда еще и в том, что в этой ситуации большая ответственность лежит на дезорганизованной защите «Бенфики». Нестабильность в этом секторе, особенно в центральной оси, объясняется отсутствием Жардела и, прежде всего, Фейсы», – объясняет Diário de Notícias.

Главное спортивное издание Португалии A Bola на первой полосе одним заголовком отразило сразу два матча: «Олимпиакос» – «Спортинг» – 2:3 и «Бенфика» – ЦСКА – 1:2: «Львы на Олимпе, орлы в аду». Понятное дело, что «львы» – это «Спортинг», а «орлы» – ну, вы поняли.

Газета Record дал заголовок «свет заморожен». Дело в том, что арена называется Estádio da Luz – то есть стадион света. И уже на первой полосе цитата тренера Руя Витории: «Плохое выступление и судейство перевернули игру».

Многие игроки «Бенфики» раскритиковали судью в интервью O Jogo. Претензий было больше не из-за того, что рефери дал пенальти ЦСКА, а из-за того, что не дал до этого хозяевам.

Гримальдо: «Судья допустил некоторые ошибки».

Габриел Барбоза: «Всё шло хорошо, мы забили гол, а потом должны были исполнять пенальти».

Сеферович: «Судья не дал нам пенальти. Арбитр был тем, кто направлял игру».

И напоследок. В комментариях под португальскими статьями можно встретить знакомую форму стеба: «Sou do CSKA desde pequenino». Дословный перевод: «Являюсь за ЦСКА с детства». Ну или проще: «За ЦСКА с детства»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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