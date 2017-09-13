День «Спартака» и Роналду. 7 интриг матчей среды в Лиге чемпионов

Расхлёбывать кашу будет Дунга? «Спартак» предлагает 7 миллионов в год камерунцу Мбиа, «Ювентус» заплатил 20 миллионов за Морату — в обзоре главных событий дня.

Отметит ли «Спартак» возвращение в Лигу чемпионов победой?

«Марибор» – «Спартак» – главный матч среды для российских болельщиков. Красно-белые возвращаются в Лигу чемпионов спустя пять лет. Предыдущая попытка преодолеть групповой этап завершилась неудачно: спартаковцы заняли четвёртое место в квартете с «Барселоной», «Селтиком» и «Бенфикой». Тогда же была одержана последняя на данный момент победа в Европе – над «Бенфикой» дома со счётом 2:1. В Словении чемпионы России имеют шансы прервать безвыигрышую серию, хотя «Марибор» уже на протяжении семи матчей никому не проигрывает в еврокубках на своём поле (пять побед, две ничьи). «Спартак» должен сыграть на «Людски врт» лучше, чем сборная России в 2009-м, доказать Анте Шимундже, что самая слабая команда в группе – это всё-таки «Марибор», а не «Спартак». Тем более впереди у спартаковцев соперники помощнее. Кстати, за хозяев выступает защитник Марко Шулер, игравший в стыках с Россией.

«Самая слабая команда группы». Что «Спартак» успел в Мариборе Массимо Каррера, Денис Глушаков и возвращение легенды в Лигу чемпионов.

Возьмёт ли «Ливерпуль» реванш у «Севильи» за финал Лиги Европы?

Конечно же, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не забыл финал Лиги Европы сезона-2015/16. Тогда красные остановились в шаге от трофея, уступив как раз «Севилье» со счётом 1:3. Причём мерсисайдцы выиграли первый тайм благодаря голу Дэниела Старриджа, но после перерыва Кевин Гамейро быстро забил ответный мяч, а потом Коке оформил дубль. Сегодня «Ливерпуль» выйдет на поле «Энфилда» злым ещё и потому, что четыре дня назад потерпел сокрушительное поражения в Премьер-Лиге от «Манчестер Сити» – 0:5. Против «Севильи», как и полтора года назад, сыграет её воспитанник защитник «Ливерпуля» Альберто Морено. Испанцы перед визитом в Англию потеряли травмированного нападающего Нолито, чей гол и голевая передача обеспечили в субботу победу над «Эйбаром».

Каким получится дебют РБ «Лейцпиг» в еврокубках?

Немецкое дитя компании «Ред Булл» дебютирует в еврокубках домашним матчем с полуфиналистом предыдущей Лиги чемпионов. Насколько готов к новому вызову РБ «Лейпциг», быстро доросший до элиты европейского футбола, как раз и покажет игра с «Монако». Интересно посмотреть в Лиге чемпионов и на самих монегасков, потерявших летом целую группу сильных футболистов –Килиана Мбаппе, Бенжамена Менди, Бернардо Силву, Тьемуэ Бакайоко, Валери Жермена. Тренера команды Леонарду Жардима, безусловно, озадачило крупное поражение от «Ниццы» со счётом 0:4. Последний визит «Монако» в Германию все мы прекрасно помним. За день до четвертьфинального матча ЛЧ с «Боруссией» возле автобуса немцев прогремел взрыв, а потом монегаски забили в Дортмунде три гола.

Чем закончится для Гвардиолы встреча с другим экс-игроком «Барселоны»?

Хосеп Гвардиола и Джованни ван Бронкхорст – не последние люди для «Барселоны». Каталонец успешно выступал за родной клуб и ещё более успешно тренировал сине-гранатовых, а голландец отдал «Барсе» четыре года карьеры игрока, завоевал Кубок чемпионов в сезоне-2005/06. Гвардиола и ван Бронкхорст чуть-чуть не пересеклись как партнёры по команде или как тренер с игроком. Так или иначе традиционный стиль игры «Барселоны» повлиял на тренерские взгляды Хосепа и Джованни. Теперь их знания пригодились «Манчестер Сити» и «Фейеноорду», который ван Бронкхорст сделал чемпионом Нидерландов впервые за 18 лет. Англичан ждёт очень непростой матч в Роттердаме. Год назад на групповом этапе Лиги Европы здесь был бит «Манчестер Юнайтед» (0:1), а гол забил молодой талант Тонни де Вильена.

Сыграет ли «Шахтёр» с «Наполи» успешнее, чем киевское «Динамо»?

Донецкий «Шахтёр», по сути, пропустил предыдущую Лигу чемпионов, вылетев ещё на стадии квалификации, но теперь вернулся в турнир как чемпион страны и впервые в своей истории сыграет с «Наполи». Между тем, неаполитанцы посещали Украину в прошлом розыгрыше ЛЧ, причём тоже в 1-м туре группового этапа – тогда их соперником было киевское «Динамо». Команда Маурицио Сарри победила со счётом 2:1 благодаря дублю Аркадиуша Милика. «Горняки» попробуют сыграть эффективнее киевлян и остановить сумасшедшую атаку итальянцев: в каждом из первых трёх туров Серии А «Наполи» забивал по три мяча. Правда, делать это придётся в отсутствие получившего травму и выбывшего на полтора-два месяца центрального защитника Сергея Кривцова.

АПОЭЛ способен не проиграть «Реалу» крупно?

Обладатель Кубка чемпионов уже встречался с киприотами. Это было в Лиге чемпионов сезона-2011/12, в которой АПОЭЛ обскакал в группе «Зенит», «Порту» и «Шахтёр», выбил в 1/8 финала «Лион» и стал главной сенсацией турнира. Только «Реал» сумел остановить команду из Никосии, причём дважды победил с крупным счётом – 3:0 в гостях и 5:2 дома. Нынешний АПОЭЛ вряд ли способен сыграть лучше того, тем более у Мадрида рвётся в бой Криштиану Роналду. У португальского нападающего накопилась энергия, не растраченная из-за дисквалификации в Примере. Против Роналду на «Сантьего Бернабеу», по всей видимости, сыграют два испанских защитника – экс-игрок «Сельты» и «Хетафе» Роберто Лаго, а также выступавший прежде за «Вальядолид» Хесус Руеда.

Сколько забьют друг другу «Тоттенхэм» и дортмундская «Боруссия»?

В Лиге чемпионов минувшего сезона групповой этап превратился для «Боруссии» в сплошной праздник атакующего футбола. Дортмундцы установили рекорд турнира, наколотив 21 мяч. Вполне возможно, немцы будут много забивать и пропускать и в новом розыгрыше ЛЧ, несмотря на потерю Усмана Дембеле и смену главного тренера. Голландец Петр Бош, добравшийся в 2017-м до финала Лиги Европы с «Аяксом», славится умением поставить своей команде зубодробительный прессинг. Но и его коллеге из «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино тоже есть чем ответить, так что стоит ждать результативной игры на «Уэмбли». Герри Кейн преодолел планку в 100 голов за «шпор» и готов забить «ещё немного», правда, проблемой для «Тоттенхэма» может стать дисквалификация Деле Алли.