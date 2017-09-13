Как Промес привыкает к нелюбимой схеме. Матч с «Марибором» многое объяснит

Промес адаптируется к схеме 3-5-2

Возврат Массимо Карреры к тактике, которую он изначально собирался ставить в «Спартаке», был бы невозможен без нахождения оптимальной роли для Квинси Промеса. Год назад Каррера объяснял переход с 3-5-2 на 4-2-3-1 именно непривычной для голландца ролью, которую он не готов выполнять. Теперь же для Промеса найдена подходящая задача, и ничего необычного в ней нет: Квинси банально нужно играть так же, как и в старой схеме. Отходить в глубину, искать мяча в центре, стягивать на себя защитников, придумывать острое продолжение в штрафной площадке.

Разница есть лишь в заполнении зон. Когда Промес опускается в глубину, выше поднимаются Глушаков, чьи атакующие качества всегда были развиты лучше оборонительных, и играющий «ложную девятку» в сборной Болгарии Попов. Смещения Квинси за штрафную были регулярными: по Packing-статистике лишь Глушаков из игроков атакующей пятёрки сделал такой же вклад в отрезание защитников «Рубина», как Промес (22 Packing, 18 PackingFT, на финальной трети – лучший в команде, 6 Impect – снова лучший).

В глубину смещался и Луис Адриано – в таких случаях Промес поднимался на острие атаки. Обычно это были моменты, когда Адриано цеплялся за верховые мячи (лонг-боллы, ауты). Гол «Спартака» – идеальная иллюстрация взаимодействия Адриано и Квинси: бразилец опустился на фланг под аут, скинул мяч, а Промес ждал передачи из глубины. Первая, от Фернандо, не прошла, зато прошла вторая – от Глушакова.

Как теория – возможно, работа Промеса в глубине обусловлена соперниками, с которыми «Спартак» играл по схеме 3-5-2. И СКА, и «Рубин» встречали атаки красно-белых низко посаженным защитным блоком, часто встречаться с мячом в штрафной Промес не смог бы, а ему необходимо чувствовать мяч чаще. Матч против «Марибора» должен помочь в оценке тактической роли Квинси: словенцы играют 4-2-3-1 и вряд ли будут садиться так глубоко, как предыдущие два соперника «Спартака».

«Динамо» насыщает оборону и разъедает атаку «Зенита»

Накануне матча с «Зенитом» я разносил тактические построения «Динамо», обращая внимание главным образом на игру без мяча. Что ж, за две недели Юрий Калитвинцев смог подлечить самую серьёзную болезнь команды. «Мы не отбивались, а пытались затянуть их на свою половину, насытить оборону и использовать оперативный простор», – рассказывал Калитвинцев после матча. План подразумевал выход на флангах Соснина и Темникова – крайних хавбеков, более полезных в черновой работе, чем в креативной.

У «Динамо» очень много проблем. Что с этим делать? Сергей Титов разбирает, почему адаптация команды Калитвинцева к Премьер-Лиге затянулась.

Если судить «Динамо» только по первому тайму, то план сработал почти идеально. Бело-голубым удавалось выбегать в контратаки, и 0:0 к перерыву – не только следствие среднего класса игроков в завершении и разгоне атак, но и следствие невезения. Когда ещё Панченко, получив мяч в штрафной в убойной ситуации, поскользнётся и упустит мяч? В защите же «Динамо» играло очень собранно: редкие пожары зажигал только Владимир Рыков, скидывая мячи на подбор сопернику, но пожарная бригада Соу и Тиама успевала потушить огонь у ворот. Главное оружие «Зенита» – рывки Кокорина и Дриусси в свободные зоны – удалось нейтрализовать плотной опекой и отсутствием зон, куда можно перевести мяч. Даже перегруз зон, проходивший у «Зенита» в предыдущем матче с «Ростовом» из-за недостаточно плотной игры Калачёва, не проходил: на дальнем фланге Соснин и Темников очень чётко играли по забеганиям за спину и передачам в свою зону.

После перерыва контригра «Динамо» разладилась, и команда Калитвинцева перестроилась на эшелонированную позиционную защиту. Бело-голубые выстроились фактически 6-2-2, и ничего плохого или «автобусного» в этом нет. Так «Динамо» вновь блокировало самые уязвимые зоны, которые потенциально мог порвать «Зенит» – полуфланги. Козлов и Терехов реагировали на рывки Кокорина и Дриусси, а Соснин и Темников – на забегания крайних защитников. Когда мяч доставлялся глубоко во фланг, динамовцы вдвоём забирали соперника в капкан: один работал по мячу, второй – по сопернику, делающему рывок. Фланговые ловушки работали удачно, но когда не срабатывали, игру здорово читал Себастьян Хольмен, сильно прибавляющий именно в игре мозгами (страховка, первый пас).

Теперь Калитвинцеву важно найти золотую середину, чтобы и защита работала так же надёжно, и атака вернулась к своему старому состоянию. «Динамо» выдало худшую Packing-статистику среди всех команд Премьер-Лиги за сезон – на продвижении мяча вперёд бело-голубые отрезали всего 178 соперников, и почти половина заработанных цифр связана с длинными забросами на Бечирая (10 Packing и 70 Receive). Выход из обороны после перерыва совсем разладился: это сигнал, что распружиниваться 90 минут против такого соперника «Динамо» пока не готово.

Паредес объясняет, зачем «Зениту» полноценный опорник

В своей традиционной роли глубинного плеймейкера Леандро Паредес снова был хорош. Аргентинец стал лучшим игроком тура РФПЛ и по количеству сделанных передач (97), и по количеству принятых (78), а заодно – вторым в «Зените» по Packing, отрезанию пасами любых соперников, и Impect, отрезанию конкретно защитников. По обоим показателям лучше Паредеса только Доменико Кришито. Претензий к Паредесу как к разгоняющему атаки нет, зато как к срывающему атаки соперника – достаточно.



В первом тайме Паредес много давал обыгрывать себя, открывая «Динамо» свободный центр. Кирилл Панченко уходил от аргентинца на резкости движения, Фатос Бечирай – на пробивной мощи. Леандро давал себя развернуть, недостаточно жёстко вступая в отбор, и помогал «Динамо» разбегаться в контратаку. Момент, когда Бечирай проверил Лунёва дальним ударом, начался как раз на Паредесе, проигравшем борьбу черногорцу.

Это уже не первая претензия к Паредесу как к разрушителю – в предыдущих матчах аргентинец ошибался с выбором позиции, сильно прижимался к флангу, давал мячу ходить через центр. Рядом Паредесу нужен разрушитель: например, в ЦСКА глубинному плеймейкеру Натхо часто помогает Вернблум, страхуя Бибраса или встречая в отборе чуть выше. Выходит, «Зенит» не зря летом купил Матиаса Краневиттера – игрок его типажа поможет решить проблему Манчини.

Скрипченко создаёт динамичный правый фланг «Анжи»

Новый тренер «Анжи» уже попадал в тактический разбор тура как автор самого странного решения, сменив схему на 5-3-2 сразу после назначения. Однако после 0:6 в Казани «Анжи» не проиграл оба следующих матча, вернулся к расстановке 4-2-3-1, а Скрипченко сумел привинтить к ней свои детальки. Главная – работа на правом фланге Тетрашвили, Яковлева и Данченко. Каждый из тройки игроков способен прикрыть и центр, и правую бровку, что даёт простор для создания расширенного тактического задания.



В начале атаки «Анжи» использовал билд-ап 2-2, где Тетрашвили занимал позицию правого опорника, Данченко открывался выше по той же вертикальной линии, а Яковлев в одиночку создавал ширину на своём фланге. Когда мяч доставлялся на чужую половину поля, Тетрашвили оставался в глубине, фактически правым центральным защитником. При этом после потери мяча Гурам бросался в прессинг, стараясь максимально быстро вернуть контроль. Данченко занимался более креативной работой, много смещаясь в центр, и в отношении украинца идея Вадима Скрипченко сработала: свой гол Данченко забил, открывшись в «зоне 14» прямо по центру.

Когда атаковал «Тосно», Тетрашвили становился полноценным опорником, Яковлев закрывал позицию правого защитника, а Данченко располагался выше, помогая Павлу при позиционных атаках «лесников». Дмитрий Парфёнов правильно отреагировал на решение Скрипченко – взялся бить в зону Яковлева подачами в штрафную. Давление на игрока, выигравшего больше 50% верховых единоборств лишь в одном сезоне (2014/15), было оправданным: Яковлев не успел накрыть Маркова, которого опекал в момент гола, не справлялся с забросами на Заболотного и давал включаться в свою зону Галиулину, как на скриншоте ниже. Суммируя: решение Скрипченко добавило непредсказуемости атаке и паники защите.

«Арсенал» прессингом разбивает игру «Ростова»

Два пропущенных мяча «Ростовом», да ещё и дома, да ещё и от Тулы – удивительно много. Виноватых в таком результате «нервно-паралитической игры», как её охарактеризовал Леонид Кучук, достаточно. Отсутствие Михи Мевли пока бросается в глаза: Матия Бобен готов заменить другого словенца в атакующем вкладе, но сзади пока не так надёжен. Впервые в сезоне ряд ошибок допустил Сверрир Ингасон, поплывший ещё до гола в ворота «Ростова» – исландец внезапно решил выбить мяч через центр штрафной и подарил его сопернику.

Сила севера. Лучший защитник старта сезона Премьер-Лиги Курбана Бердыева здесь уже нет, но лучшие оборонительные мастера по-прежнему в Ростове-на-Дону.

Но важнее сохранённая традиция: «Ростов» Кучука пока выигрывает только в тех матчах, где переигрывает соперника по явным голевым моментам. С «Арсеналом» ростовчане создали столько же Big Chances, сколько туляки (1-1), и Леонид Кучук тоже нашёл здесь недостаток своей команды: «Начало атаки было безобразным сегодня. Даже не посредственным – просто безобразным». И здесь проблема не в том, что центральные защитники плохо делали длинные передачи, а Юсупов – плохо раскидывал мячи на фланги.



Нужно отметить грамотный прессинг «Арсенала». До Миодрага Божовича туляки хорошо контролировали мяч, но сбивались на массовую панику, когда теряли мяч. Сейчас же «Арсенал» силён и в давлении. Когда мяч находился у центральных защитников, туляки поджимали их и заставляли либо бить вперёд, либо отдавать Песьякову. Когда доходило до вратаря – «Арсенал» накрывал Песьякова по двое-трое, вдобавок грамотно действовали и остальные игроки команды, поднимаясь выше и поджимая «Ростов».

Из-за давления «Ростов» часто выходил в атаку через длинный пас, но не в обычном стиле, а в формате «выбить хоть куда-то». Из-за этого Владимир Дядюн сыграл свой худший матч сезона в плане цепляния за мяч: на приёме Дядюн отрезал всего 26 соперников. Выходить из-под прессинга и создавать остроту у «Ростова» получалось либо в моменты, когда удавалось выиграть подбор (особенно Паршивлюку и Калачёву), либо когда развитием атак из глубины распоряжался Артур Юсупов.

Семак ставит на новый центр поля. И ошибается

Случай «Уфы» по-хорошему уникальный в нашем футболе: имея крепкую для середняка организацию игры, Сергей Семак выводит команду из зоны комфорта и учит её больше атаковать. С ним «Уфа» постепенно будет реинкарнироваться в команду, больше играющую в атаку, а не обороняющую счёт 0:0. Семак доказывает тезис и редкими трансферами (Веролюб Салатич – в первую очередь грамотный пасующий, а уже только потом сильный опорник), и своими решениями во время матчей. За 20 минут до финального свистка Семак снял с игры Азамата Засеева, чьи действия без мяча всегда были полезны для традиционной «Уфы», выпустил в атаку Кротова, а Облякова подвинул из верхней тройки в центральную зону.

Обляков – ещё один умный игрок, способный начинать атаки из глубины, но его проблема схожа с проблемой Леандро Паредеса: если двигать его в глубину поля, ему нужен страхующий. Однако «Уфа» весь матч играла 3-4-2-1, а Обляков располагался на одной линии с Пауревичем, который обычно и был страхующим в схеме традиционной «Уфы» (3-5-2). Использование атакующего игрока вместо оборонительного на ключевом участке поля в итоге сыграло ключевую роль: Обляков поздно среагировал на классное открывание Классона, не успел перекрыть передачу на шведа, а затем очень робко попробовал сорвать атаку лёгким тычком в спину. Игрок с большим багажом оборонительных навыков, тот же Засеев, сыграл бы здесь намного плотнее.

Читайте между строк: Виктор Классон – умница. Многие аналитики Премьер-Лиги выделяют среди самых умных игроков чемпионата Маурисио Перейру, и есть за что, но Классон не отстаёт от уругвайца. Возвращение Смолова сыграло за Классона: теперь швед часто открывается на одной линии с нападающим и чаще получает мяч, качественно находя коридоры для приёма мяча, как вышло и в голевой ситуации. Алексей Зинин, покупавший Классона в «Краснодар», прав – если бы Виктор играл в «Спартаке» или «Зените» под лупой прессы, уже считался бы звездой нашего чемпионата.



В материале использованы данные InStat, Whoscored.com и паблика «Пыльный чердак».

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