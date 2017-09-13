Вопрос дня. Вас удивила победа ЦСКА над «Бенфикой»?

Перед матчем мало кто верил в успех «армейцев» на выезде. Что теперь скажут Нигматуллин, Масалитин и Симонян?

Вчера вечером московские «армейцы» одержали волевую победу над «Бенфикой» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов. До матча было мало тех, кто верил в победу подопечных Виктора Гончаренко на чужом поле: максимум — ничья. Насколько удивила победа ЦСКА в матче с «Бенфикой» в Португалии? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Вопрос дня. Кто выступит лучше в Лиге чемпионов – «Спартак» или ЦСКА? Нигматуллин спорит с Симоняном. У Мостового свой прогноз.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— Для ЦСКА всё сложилось очень удачно. Никто такого не ожидал, даже ставки на «армейцев», наверное, были очень низкие. Ждал ничейного результата, но победа – это просто блестяще. Нам немного помог судья, остаётся его только похвалить. «Армейцы» вчера была раскрепощённые, не выглядели робко. Особенно я хочу отметить молодых ребят, выпускников академии ЦСКА. Они очень здорово вписались в игру!

Владислав Радимов, экс-полузащитник ЦСКА:

— Думаю, немногие предрекали победу «армейцам» перед вчерашним матчем. С другой стороны, «Бенфика» сильно изменилась, это давало ЦСКА шанс. В репортаже перед игрой слышал, что португальцы лишись пятерых игроков стартового состава. Но это нисколько не принижает заслуг «армейцев». Победа над «Бенфикой» в выездном матче – это сильно.

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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь ЦСКА:

— Да, это неожиданный результат, мой прогноз на матч был 1:1, и всё шло к этому. «Бенфика» в этой игре была какая-то не португальская. Соперник был беззубым, но я бы похвалил ЦСКА, который воспользовался ситуацией и организовал победу. Отличное начало и заслуженный успех!

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Не нужно удивляться, нужно просто радоваться за «армейцев»! Как и Руслан, я надеялся только на положительный результат, как минимум на ничью. ЦСКА в этой Лиге чемпионов пока очень везёт. То автогол защитника «Янг Бойза», то вчерашняя рука. Но ребята и без того заслужили победу.

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:

— Не буду скрывать, у меня не было никаких сомнений, что по такой игре ЦСКА не сможет выиграть, но он победил. «Армейцы» сейчас герои! Лично я думал, что «Бенфика» окажется сильнее. Сейчас появились реальные шансы на выход в весеннюю стадию плей-офф, куда ЦСКА давно не выходил. Вчера забил Тимур Жамалетдинов, и теперь Фёдору Чалову с ним будет сложно конкурировать. Хорошо, что в России появляются свои нападающие, забивающие в Лиге чемпионов. У нас всегда отличались легионеры, тащили Халк и Вагнер. Теперь же у нас есть и свои ресурсы.

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, ныне работающий в тульском «Арсенале»:

— А я был уверен в том, что всё будет хорошо для ЦСКА в Лиссабоне. Мы ведь раньше «Бенфике» не уступали. Вот и вчера не проиграли. Соглашусь с другими, где-то «армейцам» начало везти. Наверное, пришло уже их время. Но знаете, всё воздаётся по заслугам.

Михаил Грушевский, известный шоумен и болельщик ЦСКА:

— Как я мог удивиться? Глупо садиться смотреть матч любимой команды с мыслями, что она проиграет или максимум увезёт ничью. Даже когда ЦСКА будет играть с «МЮ», я не буду думать о том, лишь бы «армейцы» сохранили лицо и достойно уступили. Да, настроение было не очень радужным после пропущенного мяча от «Бенфики», но главное, что ребята головы не опустили, пошли вперёд и одержали победу!

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Никита Симонян, первый вице-президент РФС, ветеран «Спартака»:

— Меня ЦСКА приятно удивил. Игроки молодцы, тут сказать больше нечего. ЦСКА отдал территорию «Бенфике», которая имела ощутимое преимущество по владению мячом. Только оно ничего не дало португальцам. Голевых моментов у хозяев было мало – просто катали мяч в центре поля. А «армейцы» грамотно оборонялись и добились своего.

Наше мнение

Данила Игнатов, корреспондент «Чемпионата»:

— Уже по первым результатам Гончаренко в ЦСКА было понятно, что в Лиге чемпионов «армейцев» ждёт белая полоса. Раньше главной проблемой команды всегда была оборона, теперь, после четырёх «сухарей» и уверенной игры против чемпиона Португалии, — это её самая сильная сторона. Так что победа над Бенфикой откровением не стала. Ключевой эпизод матча, многое сказавший о будущем ЦСКА при Гончаренко, другой. В концовке при скользком счёте 2:1 тренер выпустил не Сергея Игнашевича, как обязательно сделал бы Слуцкий, а молодого Кучаева. Сила этой команды — в доверии.

Мнения читателей

dashkotik:

— Не могу поверить, потому что не представляла, что три года без трансферов, и, играя молодняком, можно что-то выиграть!

alexxey:

— Молодцы! Честно говоря, не ожидал. А про судью… правильно сказал Гримальдо: Иногда судят в твою пользу, иногда в чужую!



alexsafronov:

— 5-я победа подряд ЦСКА в Лиге чемпионов. Невероятно! Удивительно! Конечно, где-то везет, где-то судьи принимают спорные решения. Но победы есть победы. Игра забудется — результат останется!



maximes:

— А вообще, конечно, ЦСКА удивил. В том числе и тем, что физически не просели. И в обороне даже на последних минутах умно защищались.



otk:

— Ой, класс! Честно говоря, надеялся на ничью. Парни посрамили мой скепсис)) Фернандес очень порадовал, а уж как Васин с разворота пульнул… По-белому завидую болелам ЦСКА, у них сегодня праздник. По делу праздник!