«Россия — нефутбольная страна». Заховичи против «Спартака»

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Златко Захович — однозначно лучший футболист в истории словенского футбола. Атакующий полузащитник забил за свою сборную 35 голов — этот рекорд пока не удалось побить никому. Пожалуй, в нынешнем поколении, где главные звёзды национальной команды — вратари, только один словенец может побить этот рекорд — 21-летний Лука Захович, которого на протяжении всей карьеры воспитывает отец.

15 ноября 1995 года

На тот момент 24-летний Златко Захович в статусе чемпиона Югославии уехал в скромную команду «Виторию» из португальского Гимарайнша. Здесь у него рождается сын Лука, получивший сразу два гражданства: и португальское, и словенское.

1 июля 2001 года

После конфликтов в «Олимпиакосе», ссоры с Эктором Купером в «Валенсии» и проигранного финала Лиги чемпионов, в котором сам Захович не забил послематчевый пенальти Оливеру Кану, словенец возвращается в Португалию вместе с сыном. Здесь, в «Бенфике» Златко выигрывает ещё два трофея, в то время как Лука начинает свою карьеру в одной из лучших академий Европы.

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1 августа 2007 года

Златко Захович, завершив карьеру в «Бенфике» и отдохнув два года, становится спортивным директором «Марибора». Первым приобретением словенского клуба становится, как вы уже догадались, нападающий Лука Захович, вернувшийся на историческую родину бесплатно из юношеской команды «Бенфики». Кстати, через два года отец произнесёт знаменитую фразу о том, что Россия — нефутбольная страна, и наша команда понесёт то самое поражение в Мариборе…

11 ноября 2010 года

15-летний Лука Захович дебютирует за юношескую сборную Словении в матче против черногорцев. К примеру, его отец сыграл первый матч за национальную команду только в 21 год. Сейчас на счету сына 27 матчей за сборные Словении различных возрастов, однако в главную команду он пока не вызывался.

26 мая 2013 года

Захович-младший дебютирует во взрослом футболе за пару месяцев до совершеннолетия, выйдя на замену против клуба с названием «Алюминий». А вот свой первый гол он забил за «Вержей», где провёл следующие полгода в аренде.

17 сентября 2014 года

Молодой нападающий возвращается в команду отца и дебютирует в Лиге чемпионов. На 93-й минуте Лука замыкает прострел с фланга головой и сравнивает счёт в матче против «Спортинга». Этот гол стал рекордным — Заховичи стали первыми отцом и сыном из Европы, которые смогли отличиться в Лиге чемпионов.

Перспективного нападающего просматривают многие скауты европейских клубов, но в итоге Захович-младший после удачного сезона (15 голов в 38 матчах за «Марибор») переходит в голландский «Херенвен». В Эредивизи у словенца закрепиться не получилось, и он снова возвращается к отцу — сначала в аренду, а затем на постоянной основе.

13 сентября 2017 года

Сейчас Лука Захович — главный лидер атак «Марибора». В этом сезоне он забил лишь однажды — боснийскому «Зрийнски» в отборе ЛЧ — зато в том году стал лучшим бомбардиром команды с 15 мячами в 28 матчах местной лиги. Однако против «Спартака» в Мариборе форвард точно не сыграет из-за травмы. Игру с «Севильей», как рассказал отец футболиста, он тоже скорее всего пропустит, зато к ответному матчу на «Открытие Арене» должен полностью восстановиться.