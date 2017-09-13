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Тимур Жамалетдинов
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Reuters

Жамалетдинов: Васин мог бы играть форварда-столба

Тимур Жамалетдинов опять забивает победный гол за ЦСКА и даёт эксклюзивное интервью «Чемпионату».
13 сентября 2017, среда. 17:30 Футбол
Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
12 сентября 2017, вторник. 21:45 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 – Сеферович – 50, 1:1 – Витиньо – 63 (пен), 1:2 – Жамалетдинов – 71

– О чём вас просил Гончаренко, выпуская на поле на 67-й минуте?
– Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, ещё раз прокатит.

– Если бы вы ударили низом, вратарь снова спас бы «Бенфику». Вы пробили чуть в землю, и мяч, скакнув, перепрыгнул голкипера. Так и планировали?
– На самом деле нет. Хотел ударить низом. Получилось, что мяч прошёл над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно.

– Обводить вратаря в такой ситуации рискованно?
– Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашёл в ворота.

– У вас появился новый конкурент по атаке? Васин так шикарно принял мяч на грудь, развернулся и пробил…
– Не спорю. Разобрался в эпизоде. На 50% гол – его заслуга.

– Васин мог бы исполнить форварда?
– В роли столба, может, и получилось бы.

– Забить победный мяч «Амкару» и в Лиге чемпионов – разные эмоции?
– Для меня и гол «Амкару» был важен. Всё-таки мой первый мяч в официальной игре. Но если надо выбрать, то гол в Лиге чемпионов, наверное, более важный.

– По атмосфере – это был другой уровень?
– Мы играли в гостях на почти заполненном стадионе. Болельщики пытались давить, но на нас это не влияло.

– Уходя с поля, пожали руку судье Мальенко?
– Конечно (смеётся)! Я всей бригаде пожал.

– Пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды?
– Раз все так говорят, то, наверное, с этим можно согласиться.

– Со стороны казалось, что португальцы прилично давили.
– Да, я даже допускаю, что ничья была бы более логичным результатом по такой игре. «Бенфика» много атаковала, но мы с этим справлялись и играли на контратаках.

– Чувствовалось напряжение, ведь любая ошибка – и всё, приехали?
– Да, но мы проявили характер и вытащили игру. Не знаю, что там по пенальти, но результат на табло.

– Что творилось в раздевалке после победы?
– Конечно, все порадовались. Я только потом узнал, что ЦСКА впервые начал групповой этап с победы. Тем приятнее, чего мы добились. Полетели домой с хорошим настроением.

– С агентом ещё не общались? Ваша трансферная стоимость выросла после победных голов?
– Не-не. Я на такие вещи не смотрю. Не в курсе.

– После таких матчей команды часто уступают в следующей встрече. На «Ростов» эмоции остались?
– Остались. Тем более у нас уже месяц такой плотный график – привыкли.

«Орлы в аду!» Что пишут в Португалии о матче «Бенфика» – ЦСКА
Футболисты критикуют судью, художники делают карикатуры, а болельщики адаптируют мемы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Тимур Жамалетдинов Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
13 сентября 2017, среда
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