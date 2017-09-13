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Массимо Каррера
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Кто обижал «Спартак». Камин-аут перед Лигой чемпионов

В Мариборе начинается новый этап. Закрываем темы с водителем, контрактами и трансферами.
13 сентября 2017, среда. 18:30 Футбол

Прошлое воскресенье я провёл в Абхазии, где общался с человеком, который играл за сборную СССР в полуфинале чемпионата мира 1966 года, а через 50 лет участвовал в тренировке 10-летних счастливых мальчиков из Гагр.

Я был так впечатлен чистыми эмоциями непризнанного футбола, что упустил трогательную историю из Москвы, изменившую сознание. Было так горько смотреть в глаза пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга, объяснявшего, почему игроки прошли мимо микст-зоны после победы над «Рубином». Он с сожалением говорил, что в коллективе живет обида на СМИ, которая не позволяет ребятам сделать усилие и обратиться к публике. Еще печальнее было читать комментарии фанатов, которые признавали правоту легенды и жалели футболистов.

В тот момент я тоже не выдержал. Мне стало стыдно за себя, за то пишу незнамо что и срываю важный контакт между игроками и болельщиками. Ведь мне, на самом деле, наплевать на микст-зоны, эта работа не приносит индивидуального хайпа. А вот слухи, инсайды, интервью с водителями и самим Каррерой — приносит.

Каррера: когда говорю об аварии, до сих пор мурашки бегут по спине
Во второй части интервью Каррера подробно рассказывает о состоявшихся и несостоявшихся трансферах «Спартака» и вспоминает ужасную катастрофу

Немного смутило, правда, что вроде обиженные футболисты давали интервью журналистам на улице, но забудем это недоразумение и поплаваем на трех волнах, раскачивавших красно-белую лодку.

1. Увольнение водителя автобуса и доктор Лю

Устроить скандал было несложно. Мы специально звонили бывшим сотрудникам «Спартака» и требовали наговорить гадостей в адрес Массимо. Точнее, не так. Мы просили Лю и Валентина отметить, что инициатором их увольнения в клубе назвали именно Карреру.

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Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

До этого мы же не позволили «Спартаку» заключить договор с сотрудниками о неразглашении конфиденциальной информации и помешали проводить людей, которые много-много лет работали в клубе, так уважительно, чтобы ничего плохого они говорить уже не захотели. Хорошо проведя подготовительную работу, мы просто воспользовались чужой болью, а потом через подставные аккаунты создали максимальный резонанс в твиттере в соцсетях.

Главное, чего важно было избежать в этой ситуации, — так это комментариев официальных лиц и самого обвиненного Массимо. Ведь одна новость могла закрыть тему за несколько часов. Но мы все сделали правильно и наслаждались хайпом почти 3 месяца, пока Массимо не пришел в «Чемпионат».

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Видели бы вы, кстати, удивление Карреры от того, что за месяцы после чемпионства к нему не обращался никто из российских СМИ. Вот это тоже наша заслуга.

Немного смутило, правда, что мы делали запросы с десяток раз, но давайте забудем это недоразумение.

2. Премиальный вопрос

Намного сложнее было проработать слух про то, что Каррера не поделился премией с персоналом. Для этого нужно было вычленить феномен гетто в золотом русском футболе. Ведь зарплаты футболистов и игроков у нас – это развитая Европа, а обычных сотрудников – Россия. Поэтому стафф и ждет окончания сезона, когда богатые парни скинут немного в общую кассу.

Есть у меня даже конкретный пример. В тот момент, когда Капелло пришел в сборную с зарплатой 70 миллионов рублей в месяц, главный врач довольствовался 50 тысячами. Фабио оказался против классового расслоения и увеличил зарплату почти в десять раз. Так он заслужил всеобщую любовь.

Наша задача в этой ситуации выглядела так: сочинить, что Федун выдал Каррере хорошую сумму денег, и настроить против не поделившегося Массимо персонал так, чтобы о данном факте говорили на каждом углу российского футбола. Это тоже получилось.

Немного смутило, правда, признание Карреры, что он был не в курсе этой традиции и передал часть премии штабу спустя пару месяцев, но забудем это недоразумение.

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3. Контракты и трансферы

Самое сложное. В этом случае мы просто заставили США и Европарламент ввести дополнительные санкции, до этого запустили кризис в стране, а еще раньше – финансовый fair play. И вновь ловили хайп на обсуждениях, что «Спартак» не может купить тех, кого хочет Каррера, и не готов сразу дать игрокам столько денег, сколько они хотят за продление контракта.

Конечно же, так можно было поссорить тренера с руководством, что в итоге привело к неудачному старту сезона.

Вот на это, видимо, и должны были обидеться команда, тренер, руководство, а вместе с ними и страдающие болельщики…

Правда, самих инсайдов болельщики запустили не меньше, а Каррера и клуб сами перечили друг другу, но это забудем это недоразумение.

Хотя, если серьезно, «Спартак» получил вокруг себя шторм, раскаченный собственной же лодкой. Это в клубе всегда умели и в то же время, кстати, существует феномен того, что не выигрывавший ничего уже 16 лет «Спартак» — самый популярный клуб страны даже среди детей.

Но к его чемпионству оказались мало готовы примерно все. И журналисты, недостаточно капитализировавшие победу «Спартака», и клуб, и тренер, и игроки, и водитель автобуса, на эмоциях совершая простейшие ошибки. Но сложный период дележа золота и реализации амбиций закончился. Начался новый период, который надо начинать с победы в матче Лиги чемпионов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Марибор ФК Спартак Массимо Каррера
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13 сентября 2017, среда
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