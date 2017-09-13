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Луис Адриано
Текст: Андрей Панков
Фото: Reuters

9 игроков «Спартака», которые уже участвовали в ЛЧ. Как это было

Кто-то играл за «Спартак», но большинство – за другие клубы. А Луис Адриано очень много забивал.
13 сентября 2017, среда. 19:30 Футбол

Артём Ребров, вратарь, 33 года

Матчей в Лиге чемпионов: 2
В основе: 2

Первый матч в Лиге чемпионов нынешний первый номер «Спартака» провёл 23 октября 2012 года против «Бенфики». На тот момент Артём котировался как третий вратарь команды, но травмы Андрея Диканя и Сергея Песьякова не оставили Унаи Эмери выбора. «Бенфику» в итоге красно-белые победили — 2:1. Это была последняя на данный момент победа «Спартака» в ЛЧ. Второй выход Реброва на поле был в матче с той же «Бенфикой» в гостях. Тогда Артём пропустил дважды, а красно-белые забить так и не смогли.

Фото: «Чемпионат»

Сальваторе Боккетти, центральный защитник, 30 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 6
В основе: 6

Итальянец играл в ЛЧ за «Рубин» в сезоне-2010/11. Дебютным матчем Боккетти стала гостевая игра с «Копенгагеном». «Рубин» проиграл 0:1, а Боккетти провёл на поле 65 минут. Лучший матч в той компании Сальва, как и весь «Рубин», провёл против того же «Копенгагена» дома. Команда одержала победу со счётом 1:0, но она так и осталась единственной в группе.

Фото: «Чемпионат»
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Сердар Таски, центральный защитник, 30 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 12
В основе: 11
Голов: 1

Таски дебютировал в ЛЧ в далёком 2007 году в составе немецкого «Штутгарта». В том розыгрыше клуб из Германии занял последнее место в группе, одержав единственную победу над «Глазго Рейнджерс». Таски и «Штутгарт» вернулись в Лигу чемпионов через два года. И в этот раз команде удалось выйти из группы, а Сердар отметился одним голом в ворота «Унири». Но в 1/8 «Штутгарт» попал на «Барселону» Пепа Гвардиолы и уступил по сумме двух встреч — 1:5. Таски отыграл первый матч полностью, а во втором не появился на поле.

Фото: Reuters

Дмитрий Комбаров, левый защитник, 30 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 12
В основе: 12
Голевых пасов: 2

Дмитрий Комбаров впервые вышел на поле под гимн ЛЧ в 2010 году в Марселе. В этом матче в Лиге чемпионов дебютировал не только Комбаров, но и Валерий Карпин в роли главного тренера. Дебют удался обоим. «Спартак» победил 1:0 на «Велодроме», а Дмитрий сыграл в голе ключевую роль. Ворвавшись в штрафную по левому флангу, он сделал прострел, результатом которого стал автогол Сесара Аспиликуэты. «Спартак» в той кампании занял третье место в группе, а Комбаров закончил групповой этап с двумя голевыми пасами. Вернулся в ЛЧ футболист в 2012 году. Лучшим матчем для всего «Спартака» в том цикле игра на «Камп Ноу», которую красно-белые пусть и проиграли 2:3, но показали при этом качественный футбол. А Дмитрий запомнился тем, что в 4 из 6 матчей выводил команду в роли капитана.

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Джано Ананидзе, полузащитник, 24 года

Матчей в Лиге чемпионов: 5
В основе: 1

Джано дебютировал в главном европейском турнире в 17 лет, выйдя на замену в матче против «Челси» на 85-й минуте. В тот день 19 октября 2010 года англичане победили в «Лужниках» 2:0, а Юрий Жирков забил свой самый красивый за лондонский клуб. В большинстве матчей ЛЧ Джано выходил на замены в концовках. Исключением стал домашний матч против «Бенфики» в 2012 году, в котором «Спартак» победил 2:1 (58 минут в основе).

Фото: «Чемпионат»

Фернандо, полузащитник, 25 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 12
В основе: 10

Все свои матчи в Лиге чемпионов опорный полузащитник «Спартака» провёл за «Шахтёр» под руководством Мирчи Луческу. Результативными действиями не отметился, но был твёрдым игроком основы и помог донецкому клубу выйти в 1/8 финала ЛЧ сезона-2014/2015.

Фото: «Чемпионат»

Лоренсо Мельгарехо, полузащитник, 27 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 6
В основе: 6

Все шесть матчей в ЛЧ Лоренсо сыграл за «Бенфику» — и именно в том розыгрыше, когда соперником «Бенфики» по группе был «Спартак». В домашней встрече Мельгарехо удалось огорчить свою будущую команду. Он стал соавтором одного из двух голов в ворота красно-белых.

Фото: Reuters
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Зе Луиш, нападающий, 26 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 4
В основе: 0

Нападающий из Кабо-Верде дебютировал в ЛЧ, играя за португальскую «Брагу». Но основным игроком Зе Луиш не был, поэтому ничем отметиться ему не удалось, как и его команде.

Фото: Reuters

Луис Адриано, нападающий, 30 лет

Матчей в Лиге чемпионов: 41
В основе: 38
Голов: 20

Луис Адриано, как и Фернандо, все свои матчи в ЛЧ сыграл за «Шахтёр». Но, в отличие от своего соотечественника, он отметился результативными действиями, да ещё как! Самым успешным стал сезон-2014/15, в котором Адриано стал лучшим бомбардиром группового этапа, забив 9 мячей. А самым памятным оказался матч против «БАТЭ». Бразилец оформил в этом матче пента-трик (забил 5 мячей).

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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