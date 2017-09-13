«Однажды шорты забыл надеть на игру». Кто такой Тимур Жамалетдинов

Отчисление из «Локомотива», игнорирование сборными и долгая дорога к основе ЦСКА – Жамалетдинову ничего в жизни не давалось легко.

Жамалетдинов: Васин мог бы играть форварда-столба Тимур Жамалетдинов опять забивает победный гол за ЦСКА и даёт эксклюзивное интервью «Чемпионату».

До недавних пор нейтральный болельщик, равноудалённый от ЦСКА, «Локомотива» и «Рубина», с трудом отличал Жамалетдинова от Жемалетдинова. Эксперты – и те путались. Были и такие, кто искренне считал их одним человеком – даром, что не одноклубники, не коллеги по амплуа, не тёзки и даже не однофамильцы.

Победными голами в ворота «Амкара» и «Бенфики» форвард столичного клуба резко повысил собственную узнаваемость в массах, а удовлетворить возросший интерес публики к герою «Да Луш» нам помогут бывшие наставники Тимура.

«Слишком низкий для «Локомотива»

— Он пришёл к нам в апреле 2010 года, — вспоминает первый учитель Жамалетдинова в школе ЦСКА Денис Первушин. — Из-за маленького росточка Тимура освободили из «Локомотива», а у нас на просмотре он в первом же матче пять мячей забил. Естественно, взяли. Несмотря на заметное отставание от ровесников в физическом развитии, было видно: футбольный мальчик. Быстрый, техничный. Это сейчас он за метр восемьдесят вымахал, а тогда был самым маленьким, на голову ниже всех. Все четыре года совместной работы индивидуально к нему подходили, дозировали нагрузку.Так, выходя на замену, на 15-20 минут, он не спеша и доплыл до финиша – в отличие от большинства ребят, всегда игравших в основе. В своём первенстве мы только раз второе место заняли – чаще четвёртыми-пятыми были. Банально уступали соперникам в антропометрии. И где сейчас мальчишки, которые были чемпионами? Нигде. А двое наших выпускников играют в ЦСКА (Жамалетдинов, Гордюшенко), один в «Бенфике-Б» (Ваня Злобин) и ещё один – Денис Никитин – в ФНЛ.

С фамилией Жамалетдинова у Первушина связано и одно забавное воспоминание.

— Тимуру лет 15 было, — улыбается тренер. — Встречались на «Песчанке» с витебским «Локомотивом». Судьи на поле – время начинать игру. Жама сбрасывает кофту, штаны, а там – только подштанники. Шорты забыл! Пока бегал в раздевалку, команды переминались с ноги на ногу, ждали. Ох и травили его потом ребята! А он вышел и два положил. Тимур от природы бомбардир. Он не из тех, кто хватает мяч в центре поля и тащит до чужих ворот. Подобрать возле или внутри штрафной и там разобраться – вот это его игра.

«Голевое чутьё и футбольные мозги»

Курс молодого бойца рядовой Жамалетдинов проходил в учебке Александра Гришина.

— Летом 2014-го просматривали ребят из школы 1997 года рождения, — рассказывает Александр Сергеевич. — Троих – Гордюшенко, Жамалетдинова и Алибекова – заявили на турнир Яшина, проходивший в «Лужниках». Конечно, были наслышаны о сравнениях с Суаресом, которых Тимур удостоился на одном из детских состязаний за рубежом. Воспринимали их с улыбкой, но его дебют за молодёжку приятно удивил. Фактически с листа Жамалетдинов забил три гола и отдал пару результативных передач, будучи на два-три года младше всех.

— Голевое чутьё и футбольные мозги– вот что подкупало в Жамалетдинове, — продолжает бывший тренер второй команды ЦСКА. — Специалисту сразу видно, верные или ошибочные решения игрок принимает. У Тимура преобладали правильные. Наших форвардов всегда отличала высокая результативность – что Базелюка, что Чалова, что Жамалетдинова. Вся команда на Тимура работала, и он завершал усилия партнёров.

Парадокс, но, исправно отгружая мячи в ворота соперников ЦСКА на внутренней и внешней аренах, Жамалетдинов не пользовался расположением тренеров сборных.

— Можетбыть, он не так бросается в глаза, как фактурные бомбардиры, — предполагает Гришин, — но мы всегда рекомендовали его во все сборные, поскольку видели в нём потенциал, умение решать эпизоды. Обратите внимание: Тимур не только правильно в атаке открывается, но и грамотно ведёт единоборства в обороне, тем самым облегчая жизнь собственным защитникам.Почему тренеры не видели его в составе– не знаю.

«Жамалетдинов не заиграет, продавайте его»

В самом деле – почему? Отвечает Сергей Кирьяков, в 2012-2016 годах тренер юношеских сборных:

— Скажу откровенно: были ребята посильнее – динамовец Обольский, спартаковец Маликов. А Жамалетдинову поначалу не хватало уверенности в собственных силах, спортивного нахальства. Мы внимательно наблюдали за ним в школе, «армейской» молодёжке. Человек мог стоять, как говорили про Стрельцова, 89 минут, а потом взять и забить два мяча. Но на эти 89 минут Жамалетдинов просто растворялся на поле. Это порождало сомнения: вызывать, не вызывать, надеяться, не надеяться. Стабильностью Тимур не отличался. В основную обойму сборной он попал только на элитный раунд чемпионата Европы U-19, даже гол на турнире забил. Пускай заключительный матч со Швецией для нас уже ничего не решал, по факту он получился очень упорным, а его исход решил удар вышедшего на замену Жамалетдинова.

Тем не менее развития история не получила.Из юношеской сборной москвич вышел, а до молодёжной по сей день не дошёл. Даже в родном в клубе его перспективы одно время просматривались смутно.

Тимур Жамалетдинов после гола в ворота «Бенфики» Фото: Reuters

— Не могу сказать, что его кто-то выживал из ЦСКА, но верили в Тимура единицы, — подтверждает Гришин. — Девять из десяти человек говорили: «Жамалетдинов не заиграет, продавайте». До него эти разговоры доходили, и уверенности, мягко говоря, не добавляли. Разумеется, он переживал, копался в себе. Любой человек в такой ситуации может сломаться – что уж говорить о молодом парне?

Преодолеть тяжёлый жизненный период помогли близкие. И тренер. На каком-то этапе Гришин стал для Жамалетдинова чуть ли не вторым отцом.

— Иной раз подстёгивал его: «Тимур, я с тобой общаюсь больше, чем с собственным сыном», — признаётся специалист. — Мальчишка нуждался в поддержке, мы много и часто беседовали. Говорил ему: «Никого не слушай. Делай своё дело. Если ты хороший футболист, будешь играть. А если плохой, значит, твои критики были правы». Сейчас Тимур даёт этим людям ответ: они в нападающем Жамалетдинове ошибались.

— Что в Жамалетдинове импонировало, так это умение слушать, дисциплинированность и старательность, — развивает тему Кирьяков. — Он впитывал всё, что говорил Гришин, прислушивался к рекомендациям других тренеров, поэтому и вышел на более высокий уровень, чем те ребята, которые в юношеском возрасте считались более перспективными. Ближе к 19-летию Тимур многих опередил – за счёт огромного желания, работоспособности и умения слушать.

«Тимур уже приносит ЦСКА «золотые» очки»

Сезон-2016/17 стал последним совместным годом для Гришина и Жамалетдинова. Но прежде чем покинуть родной клуб, учитель довёл одного из самых трудолюбивых учеников до порога первой команды.

— Федю забрали в основу, а Тимур ещё на год остался в дубле, — говорит Гришин. — Молодец, что не растерялся, не пал духом. По большому счёту он нам вытащил юношескую Лигу УЕФА. Там все ребята хорошо играли, но Тимур был одним из лидеров. Жамалетдинов сделал себя сам. Когда в тебя не верят, а ты всему миру доказываешь, что чего-то стоишь – это дорогого стоит. Здесь можно только поаплодировать Тимуру. От нападающего требуются голы. Как бы он ни двигался, без забитых мячей он будет плохим нападающим. По мне, так лучше простоять всю игру, но два забить. Такой форвард в любом случае будет цениться выше, чем тот, который всю игру носился, а в ворота так и не попал. А Тимур уже приносит ЦСКА «золотые» очки – победный гол в Перми, теперь – в Лиссабоне.

«Федя всегда забивал, а в Тимура не верили». Сборная воспитанников Гришина Подытоживая семилетний период работы Александра Гришина в дубле ЦСКА, мы составили сборную его воспитанников, а тренер её прокомментировал.

Гришин убеждён: внезапно свалившаяся на голову популярность не собьёт нападающего с толку.

— Футбол футболом, но всё, что в человеке есть, в него вкладывает семья – воспитание, трудолюбие, — размышляет тренер. — Мы с мальчишками, грубо говоря, полтора часа в день проводили, остальное они получали дома. По Жамалетдинову видно: это не только воспитанный человек, но и благодарный сын. Зная родителей и окружение Тимура, уверен: они не дадут ему заразиться вирусом звёздной болезни.