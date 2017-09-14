175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Марибор» — «Спартак» — 1:1
Текст: Антон Михашенок
Фото: РИА «Новости»

Боха ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе

«Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.
14 сентября 2017, четверг. 00:10 Футбол
Лига чемпионов. Группа E. 1-й тур
13 сентября 2017, среда. 21:45 МСК
Марибор
Марибор, Словения
1 : 1
Спартак М
Москва, Россия
0:1 – Самедов – 59, 1:1 – Бохар – 85

Как-то сразу появилось ощущение, что всё идёт не так. Первая минута — и сразу два хозяйских удара. «Марибор» начал с салюта атак. Да, в них не было выдумки, да, строились они на одной страсти игроков и их хорошей физической готовности (один Валон Ахмеди за первые 15 минут пробежал столько, сколько иной футболист преодолевает за матч), но было неприятно. Ребров пару раз вступил в игру, а особенно острым получился эпизод, в котором удара не случилось — сверхактивный Милец катнул мяч к углу вратарской, и ветерану Таварешу не хватило мгновения, чтобы замкнуть прострел.

«Спартак» в себе не был уверен. Квинси морщился и доказывал судье, что с него снимают бутсы в штрафной не просто так, Ещенко не мог отдать простую передачу на три метра, а Фернандо отправлял переводы в стиле «Почты России» — куда угодно, только не адресату. Ощущение, что всё не так, усилилось на 15-й минуте — с гостевого сектора прилетел файер, и он чудом никого не задел. Остановка продлилась почти три минуты.

Кто обижал «Спартак». Каминг-аут перед Лигой чемпионов
В Мариборе начинается новый этап. Закрываем темы с водителем, контрактами и трансферами.

После остановки «Марибор» остыл, но неприятность пришла оттуда, где её ждали меньше всего. Капитан Глушаков дёрнул мышцу и вынудил Массимо Карреру перестраивать схему, которая, казалось, только-только начала давать результат. Хозяева отдали «Спартаку» мяч, но тот играл в регби: из десятка ударов ни один не пришёлся в створ, а почти все попытки — выше створа. Снова отличился Ещенко: у него была куча времени на принятие решения и прицел, но мяч улетел на верхние ряды «Людски врт».

К перерыву открылась важная правда о «Мариборе»: команда эта, хоть и попыталась напрыгнуть в первые 15 минут, уровня достаточно низкого — хоть как-то выделялись только умилительный бочонок Тавареш, техничный мотор Ахмеди и забрасывавшие прицельные и неприятные диагонали Кабаа и Бохар. В позиционной обороне «Марибор» был слаб и решал вопросы числом, а не умением, прыгая вдвоём под красно-белые удары и вскрывая тем самым зоны в штрафной.

«Спартак» это уяснил и с начала второго тайма поставил перед собой цель — забить. Вышедший вместо Глушакова Самедов сначала запорол двухсотпроцентный момент, а затем всё же открыл счёт. В одной атаке гости соизволили нанести сразу два удара в створ: Фернандо мягким ударом обводил стену из стоявших на линии штрафной тел, а Самедов первым понял, что вратарь намертво мяч не зафиксирует. Он снова пробил высоко, но на этот раз хотя бы под перекладину, а не над ней.

Но ощущение, что всё идёт не так, не покидало. Вместо того чтобы попытаться добить не самый способный «Марибор», «Спартак» откатился к своим воротам. Звон штанги после удара того же Бохара, которого покинул Кутепов, не расшевелил гостей — они продолжили сидеть у штрафной, забывая, что оборона, мягко говоря, не лучшее, что умеет команда, и отбиваться против играющей дома балканской команды с явными признаками мотивации — очень сомнительная затея.

И «Спартак» попал под десятиминутку разрыва. Тавареш укатывался от защитников, как хотел. Бохар находил свободные зоны на флангах. Ещенко и Комбаров (вот неожиданность, а!) впали в прострацию. До какого-то момента словенцы прощали, но так не могло продолжаться до финального свистка.

И ощущение, что всё пошло не так, материализовалось. Ещенко забыл о существовании Бохара, и тот упаковал шикарный удар в дальний угол — 1:1. Едва ли в мире когда-то существовал более заслуженный ответный гол.

«Спартак» не смог победить и поставил под большое сомнение свою способность выйти в плей-офф. Но главное даже не это, а то, что российская команда в очередной раз попыталась сохранить счёт вместо игры в футбол с соперником, который позволяет это делать. И снова сделать этого не смогла. Грабли, которые, похоже, не будут убраны никогда.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Марибор ФК Спартак Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
00:52 Бохар: «Спартак» — отличная команда, но «Марибор» его превзошёл
00:49 Фонсека: «Шахтёр» отлично показал себя на фоне соперника высочайшего уровня
00:44 Стоунс: рад, что мои голы помогли «Манчестер Сити»
00:41 Рейнгольд: выбросивший петарду на поле – отморозок, таким нужно выдавать справки
00:40 Сорокин: не понял, почему FA переживает по поводу кибербезопасности во время ЧМ
00:35 Клопп: ничья с «Севильей» — это не слишком хорошо, но игра мне понравилась
00:32 Зидан: Роналду — ключевой игрок «Реала», он не уходит без гола
00:27 Нигматуллин: как ни парадоксально, «Спартак» забил «Марибору» рановато
00:26 Гвардиола: хороший тренер полагается на мастерство своих футболистов
00:21 Хендерсон: «Ливерпуль» играл захватывающе, надо было забивать «Севилье» больше
00:16 Каррера: у «Спартака» те же шансы на выход из группы, что до игры с «Марибором»
00:15 Каррера: я доволен результатом и выступлением «Спартака» в Мариборе
00:12 Червиченко: все проблемы «Спартака» в Мариборе приходили с позиции Ещенко
00:05 Гладилин: судьба «Спартака» решится в очных встречах с «Севильей» и «Ливерпулем»
00:04 Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ
00:04 Шулер: «Марибор» заслуживал большего в матче со «Спартаком»
00:03 Каррера признался, что по ошибке заменил Промеса в матче с «Марибором»
00:00 Самедов: не знаю, почему «Спартак» прижался в Мариборе после забитого мяча
13 сентября 2017, среда
23:41 «Шахтёр» обыграл «Наполи», «Манчестер Сити» разгромил «Фейеноорд»
23:41 «Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах
23:40 «РБ Лейпциг» и «Монако» сыграли вничью, группу G возглавил «Бешикташ»
23:38 «Ливерпуль» на своём поле упустил победу в матче с «Севильей»
23:37 «Спартак» упустил победу над «Марибором» в первом матче Лиги чемпионов
23:37 Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить АПОЭЛ, «Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д
23:16 Роналду обошёл Месси по количеству голов с пенальти в Лиге чемпионов
23:14 Дебюши: летом Венгер был готов отпустить меня из «Арсенала» бесплатно
23:03 Глушаков получил повреждение мышц правого бедра в матче с «Марибором»
22:58 Ярмоленко забил дебютный гол за «Боруссию» Д в матче с «Тоттенхэмом»
22:53 Жиру: «Арсенал» хочет выиграть Лигу Европы, мы очень амбициозны
22:41 Вентура: будь в Италии более талантливое поколение, проблем было бы меньше
22:32 Хацкевич: «Динамо» К сильнее «Скендербеу» по качествам, надо это доказать
22:31 ФИФА назвала неверными заявления экс-чиновника по Инфантино и Мутко
22:13 «Марибор» — «Спартак»: файер с сектора фанатов гостей чуть не попал в арбитра
22:07 Нагельсман: у Анчелотти титулов больше, чем у меня рубашек в шкафу
21:48 Монтелла: хочу увидеть правильную реакцию «Милана» на ужасное поражение в Риме
21:36 У DFB нет сомнений в реальности возраста 12-летнего нападающего «Боруссии» Д
21:27 Ярмоленко выйдет в стартовом составе «Боруссии» Д на матч с «Тоттенхэмом»
21:21 Ерохин: у «Зенита» нормальный график — через три дня на четвёртый
21:15 Сёмин: может, хорошо, что «Копенгаген» считают фаворитом в игре с «Локомотивом»
21:14 На Инфантино и других руководителей ФИФА пожаловались в комитет по этике
21:09 Ал. Миранчук: в Дании дождливо, но погода «Локомотиву» не помешает
21:01 «Фейеноорд» — «Манчестер Сити»: Эдерсон сыграет с с первых минут
20:58 «Ливерпуль» — «Севилья»: стали известны стартовые составы команд
20:53 Стал известен стартовый состав «Марибора» на матч со «Спартаком»
20:44 «Спартак» объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Марибором»
Все новости RSS
Партнерский контент