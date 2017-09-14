Боха ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе

Как-то сразу появилось ощущение, что всё идёт не так. Первая минута — и сразу два хозяйских удара. «Марибор» начал с салюта атак. Да, в них не было выдумки, да, строились они на одной страсти игроков и их хорошей физической готовности (один Валон Ахмеди за первые 15 минут пробежал столько, сколько иной футболист преодолевает за матч), но было неприятно. Ребров пару раз вступил в игру, а особенно острым получился эпизод, в котором удара не случилось — сверхактивный Милец катнул мяч к углу вратарской, и ветерану Таварешу не хватило мгновения, чтобы замкнуть прострел.

«Спартак» в себе не был уверен. Квинси морщился и доказывал судье, что с него снимают бутсы в штрафной не просто так, Ещенко не мог отдать простую передачу на три метра, а Фернандо отправлял переводы в стиле «Почты России» — куда угодно, только не адресату. Ощущение, что всё не так, усилилось на 15-й минуте — с гостевого сектора прилетел файер, и он чудом никого не задел. Остановка продлилась почти три минуты.

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После остановки «Марибор» остыл, но неприятность пришла оттуда, где её ждали меньше всего. Капитан Глушаков дёрнул мышцу и вынудил Массимо Карреру перестраивать схему, которая, казалось, только-только начала давать результат. Хозяева отдали «Спартаку» мяч, но тот играл в регби: из десятка ударов ни один не пришёлся в створ, а почти все попытки — выше створа. Снова отличился Ещенко: у него была куча времени на принятие решения и прицел, но мяч улетел на верхние ряды «Людски врт».

К перерыву открылась важная правда о «Мариборе»: команда эта, хоть и попыталась напрыгнуть в первые 15 минут, уровня достаточно низкого — хоть как-то выделялись только умилительный бочонок Тавареш, техничный мотор Ахмеди и забрасывавшие прицельные и неприятные диагонали Кабаа и Бохар. В позиционной обороне «Марибор» был слаб и решал вопросы числом, а не умением, прыгая вдвоём под красно-белые удары и вскрывая тем самым зоны в штрафной.

«Спартак» это уяснил и с начала второго тайма поставил перед собой цель — забить. Вышедший вместо Глушакова Самедов сначала запорол двухсотпроцентный момент, а затем всё же открыл счёт. В одной атаке гости соизволили нанести сразу два удара в створ: Фернандо мягким ударом обводил стену из стоявших на линии штрафной тел, а Самедов первым понял, что вратарь намертво мяч не зафиксирует. Он снова пробил высоко, но на этот раз хотя бы под перекладину, а не над ней.

Но ощущение, что всё идёт не так, не покидало. Вместо того чтобы попытаться добить не самый способный «Марибор», «Спартак» откатился к своим воротам. Звон штанги после удара того же Бохара, которого покинул Кутепов, не расшевелил гостей — они продолжили сидеть у штрафной, забывая, что оборона, мягко говоря, не лучшее, что умеет команда, и отбиваться против играющей дома балканской команды с явными признаками мотивации — очень сомнительная затея.

И «Спартак» попал под десятиминутку разрыва. Тавареш укатывался от защитников, как хотел. Бохар находил свободные зоны на флангах. Ещенко и Комбаров (вот неожиданность, а!) впали в прострацию. До какого-то момента словенцы прощали, но так не могло продолжаться до финального свистка.

И ощущение, что всё пошло не так, материализовалось. Ещенко забыл о существовании Бохара, и тот упаковал шикарный удар в дальний угол — 1:1. Едва ли в мире когда-то существовал более заслуженный ответный гол.

«Спартак» не смог победить и поставил под большое сомнение свою способность выйти в плей-офф. Но главное даже не это, а то, что российская команда в очередной раз попыталась сохранить счёт вместо игры в футбол с соперником, который позволяет это делать. И снова сделать этого не смогла. Грабли, которые, похоже, не будут убраны никогда.