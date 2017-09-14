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Массимо Каррера
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: РИА «Новости»

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка!

Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.
14 сентября 2017, четверг. 00:18 Футбол

— Перед матчем вы сказали, что уважаете соперника. Вам не показалось, что команда относилась к «Марибору», как к «Ливерпулю»? – спросили у Карреры после матча.

— Нет, нам соперник не казался «Ливерпулем». Просто бывает, что не везёт или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.

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— Почему вы заменили Промеса? Он ведь лидер.
— Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Произошла ошибка.

— Что с Глушаковым?
— У него мышечная травма. По приезде в Москву будем выяснять.

— Почему не выпустили Рошу?
— Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

— Игра по схеме 3-5-2 подразумевает активные действия на флангах, и с атакующей стороны у Ещенко есть проблемы. Не было желания заменить его на Самедова?
— Я думал заменить Ещенко. В атаке было бы лучше, но в обороне — сложнее. Я сделал такой выбор.

— Вы сказали, что результат хороший. Вы действительно так считаете?
— Всё показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. «Марибор» не создал много моментов. При этом отмечу, что «Спартак» играл в гостях. Для меня это хороший результат.

— Вопрос от словенских журналистов: мы думаем, что «Марибор» потерял два очка, а не «Спартак».
— У нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы хорошо атаковали.

— Во время голевой атаки «Марибора» вы стояли на бровке и держались за голову. Чувствовали, что беда?
— Я не ясновидящий, чтобы предчувствовать. Просто был опасный момент.

— После этой ничьей остаётся шанс, что «Спартак» выйдет из группы?
— Думаете, мы играем, чтобы проигрывать? Мы играем на победу. На максимуме. Порой получается, порой — нет. Мы хотим выкладываться, совершая меньше ошибок. Шансы те же.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера Лига чемпионов — Футбол
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