Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка!

Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.

— Перед матчем вы сказали, что уважаете соперника. Вам не показалось, что команда относилась к «Марибору», как к «Ливерпулю»? – спросили у Карреры после матча.

— Нет, нам соперник не казался «Ливерпулем». Просто бывает, что не везёт или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.

Боха ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе «Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.

— Почему вы заменили Промеса? Он ведь лидер.

— Произошла ошибка. Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так. Произошла ошибка.

— Что с Глушаковым?

— У него мышечная травма. По приезде в Москву будем выяснять.

— Почему не выпустили Рошу?

— Мне нужно было поменять Комбарова. Мельгарехо лучше выступает в фазе обороны.

— Игра по схеме 3-5-2 подразумевает активные действия на флангах, и с атакующей стороны у Ещенко есть проблемы. Не было желания заменить его на Самедова?

— Я думал заменить Ещенко. В атаке было бы лучше, но в обороне — сложнее. Я сделал такой выбор.

— Вы сказали, что результат хороший. Вы действительно так считаете?

— Всё показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. «Марибор» не создал много моментов. При этом отмечу, что «Спартак» играл в гостях. Для меня это хороший результат.

— Вопрос от словенских журналистов: мы думаем, что «Марибор» потерял два очка, а не «Спартак».

— У нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы хорошо атаковали.

— Во время голевой атаки «Марибора» вы стояли на бровке и держались за голову. Чувствовали, что беда?

— Я не ясновидящий, чтобы предчувствовать. Просто был опасный момент.

— После этой ничьей остаётся шанс, что «Спартак» выйдет из группы?

— Думаете, мы играем, чтобы проигрывать? Мы играем на победу. На максимуме. Порой получается, порой — нет. Мы хотим выкладываться, совершая меньше ошибок. Шансы те же.