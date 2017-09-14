Серхио Рамос забивает красивее Роналду. Обзор матчей дня Лиги чемпионов

Буффон впервые пропустил от Месси. Обзор матчей дня Лиги чемпионов Пять разгромов, первый гол Лионеля Месси в ворота Джанлуиджи Буффона и удачная ставка на Сейду Думбия.

Группа E

Альберто Морено, Деян Ловрен, Эмре Джан, Роберто Фирмино, Джордан Хендерсон – все эти игроки находились полтора года назад в заявке «Ливерпуля» на финальный матч Лиги Европы с «Севильей». Тогда красные во главе с Юргеном Клоппом были биты со счётом 1:3. Теперь они выбегали на поле «Энфилда» с мыслью о месте.

Агрессивно настроенный «Ливерпуль» быстро пропустил, однако «Севилья» голом Виссама Бен-Йеддера только ещё сильнее раззадорила мерсисайдцев. После этого моменты у ворот Серхио Рико посыпались как из рога изобилия. Фирмино сравнял счёт с паса воспитанника «Севильи» Морено и смазал пенальти, а вывел вперёд «Ливерпуль» приболевший накануне матча Мохаммед Салах. Если бы у красных не хромала реализация, реванш бы состоялся. В конце концов, хозяева подустали и подарили «Севилье» возможность уйти от поражения. Не выручил мерсисайдцев даже брошенный Клоппом в бой Филиппе Коутиньо, сыгравший четверть часа.

Группа F

Главный тренер «Шахтёра» отвесил перед матчем комплимент своему коллеге: «Очень уважаю «Наполи» и Маурицио Сарри – это лучший итальянский тренер», – сказал Паулу Фонсека, разозлив одновременно Массимилиано Аллегри, Антонио Конте, Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Роберт Манчини и прочих топ-специалистов из Италии. Но пока «Наполи» стабильно побеждает, забивая минимум по два-три гола за игру, с этими словами не поспоришь.

Впрочем, в 1-м туре Лиги чемпионов именно Фонсенка и нанёс первое поражение Сарри в сезоне-2017/18. «Горняки» сыграли в этот вечер вдохновенно, полностью заслужили свой успех. Очень красивый гол забил в Харькове экс-игрок «Металлиста» Тайсон, завершивший атаку, в которой были две пятки. Помогла «Шахтёру» также ошибка Пепе Рейны на выходе при втором голе. Помимо того, однажды хозяева попали в штангу. Неаполитанцы хоть и прибавили после перерыва, сумели сократить разрыв, реализовав пенальти, ничем не напомнили топ-команду. «Лучшему тренеру Италии» есть о чём подумать.

После столкновения Эдерсона Мораеса с Садио Мане и замены голкипера «Манчестер Сити» невозможно было поверить, что четыре дня спустя бразилец сможет сыграть в матче Лиги чемпионов. На это не надеялся даже Хосеп Гвардиола. Тем не менее, в Роттердаме болельщики увидели в воротах англичан знакомое «лицо со шрамом».

Вот только «Фейеноорд» совсем не нагружал работой Эдерсона. Довольно быстро стало ясно, что у чемпиона Нидерландов нет шансов повторить сценарий домашнего матча годичной давности в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0). Команда Гвардиолы играла и забивала легко: два гола за 10 минут, три – за полтайма. К тому же хозяева совершали какие-то нелепые действия в обороне. Автор победного гола «МЮ» Тонни де Вильена пропустил мяч между ногами, находясь на линии ворот в первом голевом эпизоде, а когда забивал Габриэл Жезус, голландцы словно застыли на месте. Даже голкипер Брэдли Джонс вместо того, чтобы спасать «Фейеноорд», просто встал и поднял руку, сигнализируя об офсайде. Какая-то игра любителей, честное слово!

Группа G

На первый в своей истории еврокубковый матч «Лейпциг» выходил без самый яркой звезды команды – полузащитника Наби Кейта. Молодой гвинеец, который следующим летом перейдёт в «Ливерпуль», получил травму бедра в последней игре Бундеслиги. «Монако», словно в ответ на это, оставил в запасе собственного Кейта – самого дорогого новичка монегасков по имени Бальде, купленного у «Лацио» за 30 млн евро.

Феерической премьеры у команды Ральфа Хазенхюттеля не получилось. Наоборот, в этом матче оказалось мало ярких, запоминающихся моментов. «Лейпциг» и «Монако» скорее опасались проиграть, нежели стремились выиграть. Хозяева побольше владели мячом, однако забили в быстрой атаке три в три, причём Эмиль Форсберг сам всё сделал. Монегаски отыграли благодаря первому голу новичка Юри Тилеманса: талантливый бельгийский полузащитник запихал мяч в сетку, воспользовавшись скидкой столь же юного Адама Дьякаби.

В стартовый состав «Порту» на встречу с «Бешикташем» попал Икер Касильяс. В этом не было бы ничего особенного, если бы не тот факт, что 36-летний голкипер повторил рекорд турнира. Это уже 19-й сезон «вечного» Касильяса в Лиге чемпионов! Столько же у Райана Гиггза.

К сожалению, праздник для титулованного испанца получился со слезами на глазах. «Порту» начал европейский поход с домашнего поражения, и если у игры на «Драгау» был вратарь-звезда, то это соотечественник Касильяса из «Бешикташа» – Фабрисио, выручивший при счёте 1:2. Икер, правда, в трёх пропущенных мячах не виноват, однако и чудес от него болельщики «Порту» не дождались. Особенно нужно выделить гол Дженка Тосуна: турецкому форварду удался классный удар из-за штрафной. Чемпион Европы в составе сборной Португалии Рикарду Куарежма стал автором голевой передачи в игре со своим бывшим клубом.

Группа H

Криштиану Роналду сейчас отдых не нужен – обладатель «Золотого мяча» отбывает дисквалификацию в чемпионате Испании. Португальский нападающий мог спокойно копить энергию на старт в любимой Лиге чемпионов. Зинедин Зидан в отсутствие травмированного Карима Бензима бросил на АПОЭЛ трио Иско – Бэйл – Роналду.

Свежий Криштиану сделал своё дело. Как и в плей-офф Лиги чемпионов пятилетней давности, «сливочные» переиграли киприотов с разницей в три мяча, а первые два забил Роналду. Правда, пенальти в ворота гостей показался сомнительным, похоже, там была игра плечом, а не рукой. Помимо того, португалец претендовал ещё на один гол, когда мяч то ли пересёк линию, то ли не пересёк, и едва не сотворил хет-трик, но поразил цель из офсайда. Однако самый красивый гол на «Сантьяго Бернабеу» сотворил Серхио Рамос: центральный защитник в контратаке (!), ударом через себя (!!!) забил третий мяч «Реала».

Дортмундская «Боруссия» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов установила рекорд результативности для группового этапа, в том числе благодаря голам Пьера-Эмерика Обамейянга. Перед новым приключением на «Уэмбли» бомбардир немцев решил напугать соперника: «В 2012 году я согласился перейти в «Тоттенхэм», но мне никто не перезвонил. Определённо, сегодня это добавит мне мотивации», – заявил Обамейянг.

Угроза габонского форварда одновременно сработала и не сработала. Обамейянг действительно забил «Тоттенхэму», но судья зафиксировал офсайд, которого не было. У немцев вообще есть все основания жаловаться на судейство бригады Джанлуки Рокки после этой игры. Когда Гарри Кейн убегал к воротам гостей, чтобы записать на свой счёт победный гол, он, похоже, дважды подтолкнул защитников «Боруссии». Подвёл гостей и голкипер Роман Бюрки, пропустивший два мяча в ближний угол. А вот кто заслужил высокой оценки у дортмундцев, так это Андрей Ярмоленко. Хороший мяч положил украинский форвард.