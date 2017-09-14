Лучший матч старта Лиги чемпионов, который вы не видели

Лига чемпионов кишит матчами, где можно заранее предсказать победителя, крупный счёт, а ошибку допустить лишь в количестве голов – 5:0 или всё-таки 6:0. Но есть матчи, где заранее просчитывается не результат, а стилистическая линия, и один из таких был сыгран вчера на «Уэмбли». «Тоттенхэм» принимал дортмундскую «Боруссию» и предложил спор, чей прессинг сильнее: Маурисио Почеттино считается одним из главных специалистов по постановке давления в АПЛ, а Петеру Бошу вообще принадлежит высказывание о стремлении отбирать мяч быстрее, чем «Барселона», — за две секунды.

Разница между двумя прессинг-машинами – в стиле игры, куда вписано мощное давление. «Тоттенхэм», несмотря на качественную игру у чужих ворот, по-хорошему прагматичен: он может позволить себе отойти в 10 полевых за линию мяча, знает, какие зоны нужно насытить, а на кого из игроков давить, если мяч потерян на чужой половине. «Боруссия» Боша, напротив, будет самозабвенно атаковать в 10 человек с подключениями 11-го, вратаря Романа Бюрки, часто сторожившего мяч на центральной линии. Вопросов, чей прессинг эффективнее, быть не должно.

«Тоттенхэм». Принципы атаки

План Почеттино по выходу из-под прессинга раскрылся уже на 50-й секунде: Тоби Алдервейрелд заметил, что на него налетает Пулишич, и без сомнений вынес мяч вперёд, где Эриксен зацепился за длинную передачу и скинул мяч вперёд на Кейна. Это в стиле «Тоттенхэма» Почеттино: нынешние «шпоры» – одна из самых прямых топ-команд АПЛ последних лет в плане доставки мяча в атаку. За первый тайм лондонцы сделали всего 100 передач, но легко разбили прессинг «Боруссии», часто оставлявшей 10 человек за центральной линией. Достаточно было быстро доставлять мяч атакующим игрокам.

Стратегия сыграла, когда «Тоттенхэм» забивал оба гола в первом тайме, а потом действовала всю вторую половину. Крайние защитники «Боруссии» поднимались очень высоко, тройка в центре тоже занималась атаками, и одной длинной передачей все они (или часть игроков) легко отрезались. Скриншот ниже – история первого гола лондонцев. Давинсон Санчес вынес мяч на Хён Мин Сона, а Эриксен и Кейн сразу начали движение к мячу. В результате на узком пространстве атакующая тройка «Тоттенхэма» вольготно приняла мяч, Эриксен и Кейн успели сделать по передаче, а Гарри бросил корейца в прорыв по флангу. Вот ещё один симптом «Боруссии»: в момент ускорения Сона всего ОДИН защитник, Омер Топрак, находился на центральной линии. И проиграл Хёну на рывке.

Оба гола до перерыва пришли с фланга Лукаша Пищека, и это был осознанный план Почеттино. Пищека значительно активнее прессинговали, чем его коллегу с левого фланга Тольяна, а во втором тайме стали использовать забегания лишних игроков в его зону и коридор между Пищеком и Сократисом. Во-первых, несколько раз Ян Вертонген исполнял камео на себя времён «Аякса», отбирая мяч и сразу ускоряясь к чужой штрафной. Вертонген – удивительный защитник: даже свой сильнейший матч он может запороть бесполезными провокациями и красной карточкой под финальный свисток. Как и сделал вчера.

Вторым игроком, разносившим фланг Пищека и Сократиса, был Бен Дэвис – один из лучших футболистов АПЛ на старте сезона по количеству созданных моментов. В августе Дэвис забил «Ньюкаслу», а потом в интервью официальному каналу «Тоттенхэма» рассказал и на стрелочках показал, как он нашёл зону для рывка (само видео – тут). Защиту «Боруссии» Дэвис тоже разрывал – и на рывках под длинные передачи, и на смещениях в центральную зону. Незадолго до третьего гола валлиец оставался один на линии штрафной и летел в коридор под фланговую подачу, а затем – помогал разыграть голевую комбинацию Эриксену и Кейну, продолжая открываться в центральной зоне.

«Боруссия». Принципы атаки

Футбол Боша отличается от футбола Томаса Тухеля методами вскрытия чужой защиты. Тухель пытался брать смекалкой своих игроков, Бош больше нацелен на их силовые и скоростные качества – не зря голландец является убеждённым фанатом идей Раймонда Верхейена. В такой стиль игры идеально впишется Андрей Ярмоленко, и дело даже не в голе, забитом украинцем. «Боруссия» дважды находила Ярмоленко на дальней штанге и делала классные диагонали на игрока, способного продавить в силовой борьбе. «Тоттенхэм» спасала чёткая игра по Ярмоленко Бена Дэвиса. Давление нынешней «Боруссии» тоже сильнее, чем команды Тухеля – жёлто-чёрные чаще атакуют всей командой, даже Роман Бюрки теперь спокойно гуляет у центральной линии в стиле Мануэля Нойера.

Ключевая линия нынешней «Боруссии» – тройка полузащитников. На старте Бундеслиги её составляли Шахин, Кастро и Гётце, в Лондоне из основных остался только Нури Шахин, но и с другими товарищами по центру поля, Кагавой и Даудом, Шахин управлял игрой Дортмунда: 117 передач за матч – статистика непризнанного гения. Тройка полузащитников «Боруссии» действует очень компактно, перемещаясь на небольшом участке поля, а Кагава и Дауд постоянно предлагают себя Шахину: и при выходе из-под прессинга, и в позиционной атаке. Нури – мозг новой «Боруссии», каким в прошлом сезоне был Юлиан Вайгль.

При фланговых атаках «Боруссия» часто стремилась вносить суматоху на краях. Инсайд «Боруссии» часто открывался глубоко во фланг, получал мяч почти у боковой линии, тогда как крайний защитник совершал забегание либо в полуфланг, либо под передачу на ход от вингера. Тольян чаще открывался именно в полуфланг, отдавая край Пулишичу, а Пищек пару раз делал резкий рывок и дожидался передачи от Ярмоленко.

Часто «Боруссии» удавалось вскрывать оборону «Тоттенхэма», но не хватало завершения атаки. Кристиан Пулишич единолично загубил несколько моментов: в первом тайме он покатил на убойную позицию Обамейянгу, но удар заблокировали, а при 1:3 Пулишич забыл про Обамейянга и начал пытаться состряпать гол в одиночку (вышло так себе). Где-то подчищал Давинсон Санчес, воспитанный в прошлом сезоне как раз у Петера Боша, где-то успевал прочитать игру Льорис. Впрочем, кое-кто с флажком сделал так, что даже чистый гол «Боруссии» не нашёл отражение в итоговом счёте.

«Тоттенхэм». Принципы прессинга

Маурисио Почеттино – фанат прессинга, ориентированного не на мяч, а на конкретного игрока. При этом давление «Тоттенхэма» очень разнородно. Чаще «шпоры» используют именно player-oriented pressing: так игрок, владеющий мячом, получает гораздо меньше времени на принятие решения. При этом «Тоттенхэм» использует и другие вариации прессинга – например, когда мяч доходил до вратаря Дортмунда, Эриксен, Сон и Кейн перекрывали линии передач на центральных защитников и Шахина. Оставалось только выбивать мяч вперёд.

Главный, кто помогает «Тоттенхэму» обеспечивать прессинг, – Мусса Дембеле. По футбольному интеллекту Дембеле – один из лучших (и самых недооценённых) полузащитников мира: сын художницы, обожающий мюзиклы и игру на акустической гитаре, обязан был впитать в себя качества читающего футбол. Дембеле лучше остальных игроков объясняет, как устроен прессинг по игроку – как только Шахин или Дауд получали мяч в центре поля и секунду-другую на принятие решения, бельгиец выдёргивался на них и вынуждал быстрее думать. И даже если первая волна такого прессинга не проходит, как на скриншоте ниже (Шахин в битве мозгов успевает отдать передачу), «Тоттенхэм» блокирует атаку второй волной: на принимающего мяч уже в момент паса Шахина выдёргивается Алдервейрелд.

«Боруссия». Принципы прессинга

В третий раз за последнее время не могу не привести одну цитату (простите – но она слишком сочная и раскрывает стиль Петера Боша): «Барселона» отнимает мяч после потери за три секунды. А мы не «Барселона», так что у нас задача возвращать мяч обратно за две». Давление «Боруссии» ориентировано на то, чтобы максимально быстро вернуть мяч после потери и продолжить контроль.

Прессинг «Боруссии» Боша самоубийственен: жёлто-чёрные накрывают соперника большими силами и часто забирают мяч себе, но если не успеть перехватить мяч, за спинами игроков открывается свободная зона. Вот как пример: Хён Мин Сон уходит от двоих и открывает себе потенциальную зону для рывка, перекрыть пространство успевают Пищек и Дауд, но если бы корейский форвард «Тоттенхэма» успел на мяч первым, сорвать атаку смог бы всего один защитник. Плюс вперёд уже забегал Гарри Кейн.

Вероятно, «Тоттенхэм» подарил лучший план, как разбить прессинг «Боруссии». Не надо ничего придумывать и выходить через короткий пас, как делают команды Гвардиолы или «Наполи» Сарри. Достаточно вынести мяч вперёд, зацепиться за него и рвать зоны: обычно лонг-боллы «Тоттенхэма» встречали лишь центральные защитники, Топрак и Сократис, явно проигрывающие в скорости Эриксену, Сону и Кейну.

Вывод

В плей-офф Лиги чемпионов проберётся только одна прессинг-машина – вы же не думаете, что свою путёвку упустит мадридский «Реал»? И машина из Лондона значительно ближе к играм на вылет, чем «Боруссия», из-за фигуры тренера и его гибкости. Петер Бош не откажется от своего суицидально-экспрессивного стиля ни после чистого поражения на «Уэмбли», ни через две недели с мадридским «Реалом». Свои принципы – высокую линию защиты, лихорадочный прессинг, силовой футбол с постоянным давлением на чужую штрафную – Бош не променяет на попытки сделать защиту крепче. Как и Хосеп Гвардиола, кажется, Бош не слишком заботится о работе над обороной.

Но без таких тренеров, как Бош, футбол был бы намного скучнее.

21 ноября ответная игра в Дортмунде – запишите себе в календарь.

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