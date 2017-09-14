175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Reuters

Хорошо хоть судью не убили. «Спартак» вернулся в ЛЧ. Видео

Драка, выстрелы и ошибка Карреры. Пять опасных эпизодов из Марибора.
14 сентября 2017, четверг. 09:50 Футбол
«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!
Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

Я думал, что будет легче, и уже готовлюсь к забегу в трусах.

1. Стрельба в Айтекина

Игра могла закончиться к тридцатой минуте. К тому моменту игроки «Спартак» ни разу не пробили опасно, но пример показали фанаты. Их выстрел ракетницей был плотным, снаряд 50 метров искрил параллельно земле и потух в сантиметрах от головы судьи. Хорошо, что жертвой был именно турок Айтекин. Человек пуганный, получавший ужасные угрозы после матча «Барселона» — ПСЖ, он отреагировал на опасный момент слишком спокойно. Дождался, пока диктор попросит болельщиков «Спартака» не пулять в сторону поля, и продолжил матч. Важно, чтобы таким же сдержанным оказался и делегат, ведь именно его запись в протоколе может сделать болельщиков «Спартака» невыездными для Севильи и Ливерпуля.

2. Драка с ветками

Хотя санкции к клубу будут несправедливы. В словенской прессе переживали, что московские хулиганы разгромят и так местами разваливающийся город. Еще они опасались, что матч будет не раз остановлен из-за потасовок между секторами, а трибуна разбита. Но по факту в городе было спокойно и дружелюбно. Москвичи гуляли и готовы были отдать городу вал туристических денег, а владельцы ресторанов Марибора этим пользовались, иногда переходя грань лояльности. Самое дикое гостеприимство выглядело так: официанты кафе весь день провели в спартаковской форме, которую купил для них владелец заведения.

— Это помогло! – говорила девушка. – Мы весь день забиты.

Спокойно было не только в городе, но и на стадионе. Все 90 минут болельщики «Спартака» с уважением относились к футболу. И если на 1100 человек нашелся один выстреливший – это не должно становиться общей проблемой. Тем более, по нашим данным, ракетницу запустил болельщик «Црвены звезды».

Участвовали сербы и в другом событии – дракой со словенскими хулиганами. Местные фанаты, однажды битые русскими фанатами в лесу Марибора, на этот раз предложили реванш в центре города в формате 40 на 40. Затея эта была уникально хитрой, потому что мгновенно сорвалась полицией. В итоге спартаковская часть спокойно пошла к стадиону, а словенцы веселья ради недолго закидывать ОМОН бутылками и суками деревьев. Пострадавших не оказалось, и полиция все-таки победила.

3. Проблемы с составом

В матче с «Марибором» «Спартак» играл по схеме 3-5-2, и команду хотелось пожалеть. У нее нет ничего, чтобы действовать в этой формации. Возьмем линию обороны, где в распоряжении Карреры в данный момент остается ровно три центральных защитника. Заменить кого-то из них невозможно, случайная травма может уничтожить все наработки. Или вспомним о латералях. Андрей Ещенко – цепкий и выносливый парень, но подходит ли он для игры в атаку?

А опорники? Травму получает Денис Глушаков и вариативность также оказывается нулевой. И это еще без определения бойцовских качеств и вовлеченности в борьбу Луиса Адриано, вальяжности Фернандо и общей готовности команды играть все 90 минут. В Словении «Спартак» опять сдулся в концовке, плюхнувшись к своим воротам. И можно сколько угодно показывать цифры и говорить о великолепном физическом состоянии, но система результатов говорит о явных проблемах. Непонятно, как под схему 3-5-2 комплектовал команду тренер, на что рассчитывало руководство, но на данный момент «Спартак» не выглядит большим клубом, способным решать серьезные задачи.

Но нельзя отрицать, что удача вернется к Каррере и позволит выиграть в матчах с «Ливерпулем» и «Севильей».

Бохара ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе
«Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.

4. Усталость

После матча Массимо сказал, что считает результат хорошим. По его мнению, «Спартак» создал больше моментов, контролировал игру и просто не забил в тот момент, когда это нужно было делать. Да, отличный шанс был у Фернандо. Да, были какие-то неплохие подходы, но примерно с 70-й минуты «Спартак» в центре поля не зацепил практически ничего. Тогда как игроки «Марибора», суммарная стоимость которых ниже, чем цена сидевшего на лавке Педро Роши, пробили по воротам Реброва 10 раз за 20 минут.

«Спартак» в это время выглядел максимально беспокойно. Ребров предъявлял претензии Комбарову, тот – Фернандо, бразилец – Ещенко. И, казалось, никто из них толком не понимает, что происходит и как действовать дальше. На 85 минуте словенцы разгоняли атаку через фланг, где стоял Каррера. До ворот было еще 80 метров, но Массимо заранее схватился за голову и отпустил ее в тот момент, когда через три паса «Марибор» сравнял счет. Выглядел этот эпизод безнадежно.

5. Недопонимание

А уже после ответного мяча произошел и вовсе поразительный эпизод. Замененный на 87-й минуте лидер «Спартака» Квинси недовольно махал руками в сторону Карреры.

— Что случилось с Промесом? – спросил я на пресс-конференции.
— Произошла ошибка, я не хотел его менять! – ответил Массимо. Кому-то показалось, что голландец показал на ногу и сигнализировал о травме, хотя на самом деле этого не было. Бывает. Ничего страшного. И ничьи с футбольными карликами тоже бывают. Но при всем уважении к словенцам, «Спартаку» и Каррере вряд ли таким результатом стоит ими гордиться или даже считать его просто хорошим.

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка!
Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Марибор ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
14 сентября 2017, четверг
11:45 Нападающий «Халл Сити» Боуэн – лучший молодой игрок Чемпионшипа в августе
11:42 Капитан «Скендербеу»: уход Ярмоленко из киевского «Динамо» – это хорошо для нас
11:39 «Марибор» — второй после «Баварии» по количеству ударов в первом туре ЛЧ
11:32 «Зенит» показал в какой форме сыграет против «Вардара»
11:11 Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
11:03 Матч «Вардар» — «Зенит» покажут в 71 стране мира
10:58 Сиригу: не хочу делать громких заявлений, но «Торино» нацелен на Лигу Европы
10:55 Касемиро: хотим, чтобы такой игрок, как Роналду, всегда был на поле
10:53 Глава КДК — о брошенном файере в Мариборе: судья не увидел опасности для игроков
10:33 «Барселона» была готова платить Ди Марии € 10 млн в год
10:22 Почеттино надеется о прекращении разговоров о «проклятии «Уэмбли»
10:15 Болеющий раком владелец «Барнсли» может не дожить до конца сезона
10:14 Полузащитник «Урала» Григорьев может продолжить карьеру в Чехии
09:50 Ходжсон до «Кристал Пэлас» отказался от зарплаты в € 9 млн в год в Китае
09:45 Лаго: Роналду был честен и сказал мне, что пенальти не было
09:41 Азар в ближайшее время продлит контракт с «Челси»
09:33 Кин: «Ливерпуль» может забыть о победе в Лиге чемпионов
09:26 Степаненко: матч с «Наполи» сравним с теми, что были против «ПСЖ» и «Реала»
09:22 Агент: Анчелотти знает, что пытаться вернуть Крооса в «Баварию» — утопия
09:21 «Атлетико» на этой неделе может приобрести Диего Косту за € 60 млн
08:55 Зидан признал, что не смог бы забить так, как это сделал Серхио Рамос
08:20 Кроос призвал болельщиков «Реала» не освистывать Бэйла и других игроков команды
08:18 Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
08:17 Игрок «РБ Лейпциг» Вернер хочет играть за гранд, но не думает о «Баварии»
08:00 Огонь на трибунах и угрюмый Каррера – в фотообзоре матча «Марибор» — «Спартак»
07:30 С. Рамос попытался объяснить, почему «Реал» забивал мало в отсутствие Роналду
07:20 Анчелотти не видит проблем в словах тренера «Хоффенхайма» о работе в «Баварии»
07:19 «Реал» договорился о переходе 17-летнего игрока «Гремио Новоризонтино» Родриго
07:02 Мюллер устал от обсуждений его положения в «Баварии»
06:58 Себальос: перешёл в «Реал», зная, что меня ждёт
06:31 К.-П. Боатенг: думаю, что многие игроки могли бы брать пример с меня
06:29 Зидан: не думаю, что болельщики приходят на стадион, чтобы освистать Бэйлa
05:00 Новичок «Зенита» Ригони получил высокую оценку от наставника «Индепендьенте»
04:00 Вратарь «Шахтёра»: Буффон играл вчера, а сегодня на поле был Пятов
03:29 Уволен тренер сборной Эквадора из-за слабых результатов в квалификации ЧМ-2018
03:02 Комбаров: не думаю, что ничья с «Марибором» сильно повлияла на шансы «Спартака»
02:54 Бош: Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и «Боруссия» в целом
02:52 Вотум недоверия руководству «Барселоны» собрал не менее 6,5 тыс. подписей
02:39 Кейн: пожалуй, в матче с «Боруссией» я забил один из лучших голов в карьере
02:27 Моуринью: Ибрагимович должен быть терпеливым, без эмоций и сумасшедших вещей
02:23 Сарри: теперь мы понимаем, почему «Шахтёр» был в первой корзине
02:11 Установлен рекорд результативности в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов
01:59 Слуцкий: у «Халла» нет времени горевать, постараюсь вернуть команде уверенность
01:53 Погба не сыграет в матче «МЮ» с ЦСКА в Москве
01:47 Самедов признан лучшим игроком матча «Марибор» — «Спартак»
Все новости RSS
Партнерский контент