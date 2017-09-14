Хорошо хоть судью не убили. «Спартак» вернулся в ЛЧ. Видео

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте! Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

Я думал, что будет легче, и уже готовлюсь к забегу в трусах.

1. Стрельба в Айтекина

Игра могла закончиться к тридцатой минуте. К тому моменту игроки «Спартак» ни разу не пробили опасно, но пример показали фанаты. Их выстрел ракетницей был плотным, снаряд 50 метров искрил параллельно земле и потух в сантиметрах от головы судьи. Хорошо, что жертвой был именно турок Айтекин. Человек пуганный, получавший ужасные угрозы после матча «Барселона» — ПСЖ, он отреагировал на опасный момент слишком спокойно. Дождался, пока диктор попросит болельщиков «Спартака» не пулять в сторону поля, и продолжил матч. Важно, чтобы таким же сдержанным оказался и делегат, ведь именно его запись в протоколе может сделать болельщиков «Спартака» невыездными для Севильи и Ливерпуля.

2. Драка с ветками

Хотя санкции к клубу будут несправедливы. В словенской прессе переживали, что московские хулиганы разгромят и так местами разваливающийся город. Еще они опасались, что матч будет не раз остановлен из-за потасовок между секторами, а трибуна разбита. Но по факту в городе было спокойно и дружелюбно. Москвичи гуляли и готовы были отдать городу вал туристических денег, а владельцы ресторанов Марибора этим пользовались, иногда переходя грань лояльности. Самое дикое гостеприимство выглядело так: официанты кафе весь день провели в спартаковской форме, которую купил для них владелец заведения.

— Это помогло! – говорила девушка. – Мы весь день забиты.

Спокойно было не только в городе, но и на стадионе. Все 90 минут болельщики «Спартака» с уважением относились к футболу. И если на 1100 человек нашелся один выстреливший – это не должно становиться общей проблемой. Тем более, по нашим данным, ракетницу запустил болельщик «Црвены звезды».

Участвовали сербы и в другом событии – дракой со словенскими хулиганами. Местные фанаты, однажды битые русскими фанатами в лесу Марибора, на этот раз предложили реванш в центре города в формате 40 на 40. Затея эта была уникально хитрой, потому что мгновенно сорвалась полицией. В итоге спартаковская часть спокойно пошла к стадиону, а словенцы веселья ради недолго закидывать ОМОН бутылками и суками деревьев. Пострадавших не оказалось, и полиция все-таки победила.

3. Проблемы с составом

В матче с «Марибором» «Спартак» играл по схеме 3-5-2, и команду хотелось пожалеть. У нее нет ничего, чтобы действовать в этой формации. Возьмем линию обороны, где в распоряжении Карреры в данный момент остается ровно три центральных защитника. Заменить кого-то из них невозможно, случайная травма может уничтожить все наработки. Или вспомним о латералях. Андрей Ещенко – цепкий и выносливый парень, но подходит ли он для игры в атаку?

А опорники? Травму получает Денис Глушаков и вариативность также оказывается нулевой. И это еще без определения бойцовских качеств и вовлеченности в борьбу Луиса Адриано, вальяжности Фернандо и общей готовности команды играть все 90 минут. В Словении «Спартак» опять сдулся в концовке, плюхнувшись к своим воротам. И можно сколько угодно показывать цифры и говорить о великолепном физическом состоянии, но система результатов говорит о явных проблемах. Непонятно, как под схему 3-5-2 комплектовал команду тренер, на что рассчитывало руководство, но на данный момент «Спартак» не выглядит большим клубом, способным решать серьезные задачи.



Но нельзя отрицать, что удача вернется к Каррере и позволит выиграть в матчах с «Ливерпулем» и «Севильей».

Бохара ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе «Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.

4. Усталость

После матча Массимо сказал, что считает результат хорошим. По его мнению, «Спартак» создал больше моментов, контролировал игру и просто не забил в тот момент, когда это нужно было делать. Да, отличный шанс был у Фернандо. Да, были какие-то неплохие подходы, но примерно с 70-й минуты «Спартак» в центре поля не зацепил практически ничего. Тогда как игроки «Марибора», суммарная стоимость которых ниже, чем цена сидевшего на лавке Педро Роши, пробили по воротам Реброва 10 раз за 20 минут.

«Спартак» в это время выглядел максимально беспокойно. Ребров предъявлял претензии Комбарову, тот – Фернандо, бразилец – Ещенко. И, казалось, никто из них толком не понимает, что происходит и как действовать дальше. На 85 минуте словенцы разгоняли атаку через фланг, где стоял Каррера. До ворот было еще 80 метров, но Массимо заранее схватился за голову и отпустил ее в тот момент, когда через три паса «Марибор» сравнял счет. Выглядел этот эпизод безнадежно.

5. Недопонимание

А уже после ответного мяча произошел и вовсе поразительный эпизод. Замененный на 87-й минуте лидер «Спартака» Квинси недовольно махал руками в сторону Карреры.

— Что случилось с Промесом? – спросил я на пресс-конференции.

— Произошла ошибка, я не хотел его менять! – ответил Массимо. Кому-то показалось, что голландец показал на ногу и сигнализировал о травме, хотя на самом деле этого не было. Бывает. Ничего страшного. И ничьи с футбольными карликами тоже бывают. Но при всем уважении к словенцам, «Спартаку» и Каррере вряд ли таким результатом стоит ими гордиться или даже считать его просто хорошим.