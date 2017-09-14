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Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Промесозависимость и гармошка. Пять выводов по игре «Спартака»

Не всё, конечно, плохо, но и хорошего мало.
14 сентября 2017, четверг. 11:30 Футбол

1. Пашалич — большая удача «Спартака»

Давайте всё же начнём с позитивного момента. Марио Пашалич стал лучшим, что случилось со «Спартаком» турбулентным постчемпионским летом, об этом уже сейчас можно говорить уверенно. Я не так много его видел до России, поэтому составляю впечатление с нуля, и надо сказать, что пока вижу только положительные стороны. Марио успевает посмотреть в три стороны до приёма мяча, очень мягко с ним обращается (это ведь он отдал воздушную передачу через всю штрафную на Ещенко, которая должна была становиться голевой). Он обеспечивает необходимый объём действий в центре поля и — что крайне важно! — действует на нужном для еврокубков уровне интенсивности. Вчера Пашалич, вместе с традиционным Промесом, вообще выглядел на поле парнем из другого дивизиона.

Есть ещё один важный момент. Замена Глушакова не сказалась на игре «Спартака» в худшую сторону — скорее, даже наоборот. Пашалич сумел взять на себя дополнительный объём в переходных фазах и не стеснялся идти в отбор (больше попыток отобрать мяч только у Ещенко). Хорват показал, что может не только быть игроком основного состава, но и вытеснить из него капитана.

2. Промесозависимость команды пугает

Конечно, тот факт, что Массимо Каррера по ошибке заменил Квинси Промеса, удивителен, но в нём нет почти ничего показательного. Надо понимать, что даже самые опытные тренеры в запаре игры могут не обратить внимания на то, что со стороны покажется странным и даже смешным. Так, например, в прошлом сезоне чемпионата Германии главный тренер гладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг (самый опытный, между прочим, из действующих тренеров лиги) подозвал к себе запасного, начал давать ему жёсткую установку и только секунд через 10 осознал, что это тот самый футболист, которого он несколько минут назад и так поменял. В общем, подобное может реально случиться с каждым.

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка!
Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.

Дело в другом. После гола Бохара у красно-белых ещё было время, что провести осмысленную осаду мариборских ворот и воспользоваться тем, что соперник в обороне играет, мягко говоря, не очень круто и отбивается живыми столбами. Но Промеса уже на поле не было, и осмысленность улетучилась — и так происходит далеко не в первый раз. Голландец становится не только игровым, но и ментальным лидером «Спартака» — это очень хорошо говорит о его уровне, но пугает, что больше в «Спартаке» руководить на поле некому. За минуту до гола Промес был единственным, кто активно показывал жестами: «Выходим, не сидим у штрафной!».

3. Два или три центрдефа — «Спартаку» плевать

Ну, эпизод с голом вы помните, там с обороной вообще всё понятно. После матча с «Рубином» я уже писал, что три центральных защитника не станут для «Спартака» выходом, если команда продолжит так коряво выстраивать игру в обороне. Пятёрку защитников то размазывает по всей своей половине поля, то сплющивает к центру в гармошку — как в эпизоде с шикарным ударом Бохара.

Далеко до эйфории. Почему перед ЛЧ «Спартаку» нельзя расслабляться
Победа над казанским «Рубином» внятного сигнала о возвращении чемпиона не даёт.

И важно понимать, что такой уровень организации у обороны «Спартака» существует и при варианте с 3-x-x, и при варианте с 4-3-3 — наличие дополнительного центрального защитника вообще ничего не меняет. Более того, при варианте с четырьмя чистыми защитниками удаётся хотя бы загонять обостряющие передачи на фланги — вчера же «Марибор» половину своих ключевых пасов отдал из центральной зоны, где не было лишнего игрока. А оборона «Спартака» встречала соперника приветливой гармошкой.

4. Пожалуйста, не садитесь к воротам, если не умеете

Подождите, я повторю это крупными буквами: ПОЖАЛУЙСТА, НЕ САДИТЕСЬ К ВОРОТАМ, ЕСЛИ НЕ УМЕЕТЕ. Это одно из главных футбольных правил из тех, что вообще существуют — вне зависимости от того, сколько мячей преимущества ты имеешь. Очевидно, что козыри «Спартака» касаются чего угодно, но не командной обороны (и это отличает команду от ЦСКА, который в Лиссабоне как раз сумел героически выстоять), но вместо того, чтобы продолжать играть на них, красно-белые втянули шею и начали закрывать лицо руками. Исход немного предсказуем.

5. Дмитрий Егоров побежит вокруг «Открытия»

Ну, вы помните: Дима обещал бегать вокруг «Открытия», если «Спартак» не выйдет из группы досрочно. Как бы сказать помягче… в общем, есть небольшие сомнения в том, что теперь это реально. Более того, если ты по делу упускаешь победу в матче с соперником, который обороняется, как команда ФНЛ, то бегать вокруг «Открытия» можно в случае простого выхода команды из группы. И не на спор, а от радости, потому что пока предпосылок для лигочемпионской весны в игре «Спартака» пока почти нет.

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!
Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Марибор ФК Спартак Квинси Промес Марио Пашалич Массимо Каррера
Новости. Футбол
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