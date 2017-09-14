Вопрос дня. Почему «Спартак» упустил победу над «Марибором»?

Хорошо хоть судью не убили. «Спартак» вернулся в ЛЧ. Видео Драка, выстрелы и ошибка Карреры. Пять опасных эпизодов из Марибора.

Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака»:

— Несколько ключевых игроков «Спартака» не готовы играть на 100%, это является большой проблемой для команды. Особенно волнует центральная зона и Квинси Промес. Видно, что голландец находится не в лучшем состоянии. Очень похоже, что есть ряд проблем с физической готовностью.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— У «Спартака» не было преимущества. Не разделяю общего мнения, что с «Марибором» москвичи должны брать все шесть очков. Хорошо, если это будет хотя бы четыре в двух встречах. В первые 20 минут «Марибор» вообще был один на поле, а «Спартак» только отбивался. Забитый гол после перерыва – просто стечение обстоятельств.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:

— Результат закономерен. Соперник был непростой, много атаковал, так что была обоюдоострая игра на протяжении всего матча. И для той, и для другой команды поражение было бы очень обидным. Как ни парадоксально, «Спартак» забил рановато, потому что после забитого мяча он начал играть на удержание счёта, а делать это 30 минут очень сложно.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Проблемы налицо – команда не бегает. Физическое состояние многих футболистов безобразное. Ноги не бегут у ребят, нет лёгкости – нет игры. С соперником посильней ничьей бы не было. Откровенно говоря, всё по игре. В таких турнирах нельзя отходить назад после забитого мяча, нужно двигаться вперёд, брать мяч под контроль. Но вместо этого «Спартак» прижался к своим воротам.

Бохара ради. «Спартак» по делу упускает победу в Мариборе «Спартак» наступает на обычные русские грабли: игра на удержание вместо игры в футбол.

Александр Бубнов, бывший защитник «Спартака»:

— Для первого за долгое время матча в главном еврокубке «Спартак» смотрелся достаточно уверенно. Если бы не упущенные моменты, красно-белые добились бы победы. Смутила также усталость в концовке встречи и обилие брака. Думаю, «Спартак» наиграл на троечку.

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка! Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.

Что думает команда

Александр Самедов, полузащитник «Спартака»:

— В концовке опять пропустили, прижались. Не знаю, почему так получилось. Свои моменты не забиваем, а в итоге пропускаем. Разочарованы, потому что хотели выиграть, неважно, с какой разницей. Надо было брать с «Марибором» три очка, но так получилось. Сами виноваты. Надо провести работу над ошибками и двигаться дальше.

Дмитрий Комбаров, защитник «Спартака»:

— Мы играли нервно, нужно было какое-то время, чтобы вкатиться в игру. Когда привыкли, многое стало получаться, взяли ход матча под свой контроль. Но в последние 10 минут игры мы сели слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счёта, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы.

Наше мнение

Антон Михашенок, обозреватель «Чемпионата»:

— Пожалуйста, не садитесь к воротам, если не умеете. Это одно из главных футбольных правил из тех, что вообще существуют — вне зависимости от того, сколько мячей преимущества ты имеешь. Очевидно, что козыри «Спартака» касаются чего угодно, но не командной обороны (и это отличает команду от ЦСКА, который в Лиссабоне как раз сумел героически выстоять). Но вместо того, чтобы продолжать играть на них, красно-белые втянули шею и начали закрывать лицо руками. Исход немного предсказуем.

Мнение читателей

buffi87:

— Тупо не хватило опыта. ЦСКА вчера смотрелся хуже, чем «Спартак» до 70 минуты. Просто одни за счет опыта переломили игру, другие за счет его отсутствия упустили ее нить.



robertlokamp:

— «Спартак» изобрёл новый стиль игры: стоячая тики-така.



damon87:

— Сколько можно, выйдя вперед и взяв игру под контроль, вставать, как бараны, и ждать, когда тебе забьют? Надоело уже на это каждый матч смотреть.



privetvsem:

— Очень живая игра! Забивать должен был Фернандо после намёка на «спартаковскую стеночку» с Андриано — этот второй мяч и должен был все решить. Это отсутствие опыта игр на таком уровне — отсутствие хладнокровия. В целом, результат положительный — поздравляю с первым очком в группе!