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Массимо Каррера
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Каррере далеко до Раванелли. 10 самых нелепых ошибок тренеров. Видео

По сравнению с этими курьёзами ситуация с заменой Промеса покажется вам незначительной.
14 сентября 2017, четверг. 16:00 Футбол

Вчера сразу после гола «Марибора» Массимо Каррера заменил главного лидера «Спартака» Квинси Промеса на Ивелина Попова. На пресс-конференции итальянец признался, что это была ошибка: «Я хотел поменять другого игрока. Но Промес показывал на ногу, и я подумал, что у него проблемы. Это оказалось не так». Мы вспоминаем другие курьёзные ошибки футбольных тренеров.

Каррера: почему заменили Промеса? Произошла ошибка!
Главный тренер «Спартака» уверен, что шансы его команды на выход из группы не уменьшились.

1996 год: Романцев дал установку проспавшему Тетрадзе

В одном из интервью Владислав Радимов рассказывал, как Олег Романцев давал установку на матч против сборной Италии на Евро-1996. Всего в национальной команде было 23 человека, но тренер решил, что 22. Он стал рассказывать, как Тетрадзе нужно играть против Казираги, тогда как полузащитник установку проспал и чуть не опоздал в командный автобус.

2004 год: Жорже назвал состав из 10 футболистов

Похожая история, как рассказывал однажды Сергей Игнашевич, случилась с португальцем Артуром Жорже в ЦСКА. На сборах тренер назвал состав из 10 игроков, забыв про Дмитрия Кириченко. На вопрос форварда — «А кто же в нападении играть будет?» — Жорже обескураженно ответил: «Ты…»

2009 год: Адвокат не посчитал легионеров на поле

8 лет назад, как и сейчас, в матче РФПЛ действовал лимит 6 легионеров + 5 россиян. В матче с «Локомотивом» тренерский штаб «Зенита» просчитался и выпустил на поле седьмого иностранца — нападающего Фатиха Текке. Нарушение длилось четыре минуты, и из-за дыры в регламенте петербуржцы избежали технического поражения. Тогда всю вину на себя взял главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, хотя на самом деле не правы были и другие члены штаба команды, и арбитры матча. О подобных ошибках футбольных клубов мы писали отдельно.

8 нелепых ошибок клубов: от 7-го легионера «Зенита» до Черышева
Случай «Реала» с «нелегалом» Черышевым далеко не первый – за последние 10 лет было много скандалов подобного рода в Европе и в России.

2011 год: норвежский тренер перепутал «Челси» и «Селтик»

6 лет назад «Челси» прошёл «Копенгаген» в 1/8 Лиги чемпионов. На послематчевой пресс-конференции тренер датчан Столе Сольбаккен был так расстроен поражением, что дважды перепутал название команды соперника.

«Селтик» — ой, простите, «Челси» — сильнее нас», — заявил тренер. — «Мне кажется, «Селтик» — ой, «Челси», что это со мной сегодня — может и «Барселону» обыграть».

2013 год: Раванелли поверил симулянту

Ошибка Карреры — ерунда по сравнению с тем, что сделал другой итальянец Фабрицио Раванелли несколько лет назад в матче «Генгам» — «Аяччо». Нападающий Жуниор Талло так хорошо симулировал травму, что его тренер поверил и сразу же решил поменять своего футболиста. Эмоции игрока, с которым на самом деле не случилось ничего страшного, непередаваемы.

2014 год: Мойес забыл имена футболистов своей новой команды

Дебют шотландского тренера в «Реале Сосьедад» получился очень стрессовым. Испанские журналисты заметили, что Дэвид Мойес настолько переволновался, что забыл имена своих футболистов. Вначале он звал с кромки поля игрока Стефано, обращаясь, вероятно, к Эстебану Гранеро. Затем тренер несколько раз обращался к помощникам, пытаясь вспомнить имя Чори Кастро.

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2016 год: Кике Флорес чуть не выпустил резервного вратаря

В прошлом году «Уотфорд» сенсационно прошёл «Арсенал» в четвертьфинале Кубка Англии, а одним из главных героев матча стал вратарь Костел Пантилимон. После матча тренер андердога Кике Санчес Флорес рассказал, что своей ошибкой чуть всё не испортил.

«На пресс-конференции перед игрой я сказал, что место в воротах займёт Пантилимон. Но в день матча, уже на установке, я перепутал магниты с номерами игроков, и прикрепил к доске магнит с номером Аурелио Гомеса, — признался испанец. — Никто из игроков меня не поправил — все молча выслушали установку и ушли на разминку. В итоге Гомес разминался как основной вратарь, Пантилимон — как запасной. Когда мы вернулись в раздевалку, я сказал Костелу, чтобы он начинал атаки длинными и коротким пасами в зависимости от ситуации. Он мне ответил, что не играет сегодня. Сначала я был шокирован, но затем обрадовался, что ошибку вовремя удалось обнаружить».

2017 год: Хеккинг хотел снова выпустить на поле заменённого футболиста

Ещё в прошлом сезоне забавную оплошность допустил один из самых опытных тренеров Бундеслиги Дитер Хеккинг. Когда его гладбахская «Боруссия» забила третий гол в ворота «Кёльна», тренер подозвал к себе футболиста Хофманна, который за несколько минут до этого покинул поле и еще не успел переодеться после замены. Хеккинг стал объяснять ему установку на концовку матча. Тренер хотел выпустить его на поле, запамятовав, что он уже играл. И осознал свою ошибку только спустя несколько секунд.

2017 год: помощники Михайловича заменили не того игрока

В конце августа другой курьёз с заменами произошёл в Серии А. Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович собирался заменить Джона Оби, но его помощники почему-то не так поняли своего начальника, и дали команду убрать с поля Томаса Ринкона. В бешенстве серб потолкался со всеми: от обескураженного Ринкона до резервного судьи, но больнее всего досталось помощнику тренера. К счастью для него, оставшийся на поле Оби забил третий гол в ворота «Сассуоло», и ошибка не повлияла на результат отрицательно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Дик Адвокат Дитер Хеккинг Дэвид Мойес Олег Романцев Синиша Михайлович Фабрицио Раванелли
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