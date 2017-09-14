Сербы и албанцы – в одной группе Лиги Европы. Ждать ли ада?

1. «Забьёт» ли «Арсенал» на ЛЕ?

Ещё шесть лет назад Франк Рибери обмолвился, что Лига Европы – мусорное соревнование. Конечно, это удар по репутации турнира, который старательно продвигает и рекламирует УЕФА. Однако для топ-клубов (а «Арсенал», несмотря на всё, ещё считается таковым) ЛЕ и правда – соревнование, которое вызывает минимальный интерес. В последний раз они забредали сюда, когда в воротах стоял Дэвид Симен, а впереди носились Бергкамп и Анри.

Тем не менее «канониры» сейчас находятся не в том положении, чтобы аристократично ворочать нос от команд-карликов. В этом сезоне каждая игра может подломить последнюю ножку тренерского кресла Арсена Венгера. Потому вполне вероятно, что «Арсенал» постарается завоевать хоть какой-то трофей, чтобы умилостивить болельщиков. Только для начала нужно настроить на это прим в лице Санчеса и Озила. Сработает ли – узнаем в матче с «Кёльном».

Затормозил. Ещё одна проблема «Арсенала» Венгера Месут Озил сегодня играет так, будто на дворе нулевые.

2. На что способен этот «Милан»?

Если «Милан» готов постепенно возвращаться к уровню славных времён Шевченко, Кака и Мальдини, а не просто махать кулаками с зажатыми в них юанями с криками «сейчас-то мы всех порвём», Лига Европы – то, что нужно «россонери» здесь и сейчас. Матч с «Лацио» показал, что этому «Милану» в любом случае не светило бы добиться чего-то существенного в Лиге чемпионов. А вот победить в Лиге Европы – почему бы и нет? Бонуччи и Андре Силва к ним поехали. Так что оправданий для Винченцо Монтеллы быть не может. Тем более в откровенно проходной группе с «Аустрией», «АЕКом» и «Риекой».

«Милан» накупил игроков на 220 миллионов. Но до величия далеко Сергей Титов – о первой сокрушительной оплеухе для россонери.

3. «Хоффенхайм» — потенциальное открытие еврокубков?

Конечно. В этом вы могли убедиться в прошедшие выходные, когда Нагельсманн и его горячие парни «хлопнули» баварских звёзд 2:0. Первый в этом сезоне немецкий дебютант в еврокубках – «Лейпциг» – в среду показал, как надо действовать в таких ситуациях. «Хоффенхайм», из-за отсутствия в еврокубковых баллов посеянный в последнюю корзину, вполне способен выйти из группы с первого места. Более того, может дойти до последних стадий Лиги Европы. А пока – проверка «Брагой» на трезвость мыслей.

4. Или кто-то другой?

Вообще команд, которые могут выстрелить и повторить путь «Порту» Виллаш-Боаша, хватает. Тут вам и тот самый «Лацио» с огненным Чиро Иммобиле и семимильными шагами прогрессирующим Симоне Индзаги. И «Реал Сосьедад», который пока не потерял ни одного очка в Ла Лиге и забил даже больше «Барселоны» с «Реалом». И «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини, которая в прошлом сезоне разворошила Серию А как осиное гнездо. Даже после потерь Гальярдини и Конти парни из Бергамо этим вечером наверняка устроят знатную зарубу с «Эвертоном» Уэйна Руни. В общем, если Лига Европы – мусорный турнир, то Рибери стоит помнить, что именно здесь играют и зажигают команды, которые затем зачастую устраивают крутые перфомансы в матчах с «голливудскими» клубами.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

5. Сербы и албанцы в одной группе – ждать ли беды?

УЕФА благоразумно развел российские и украинские команды в еврокубках. О’кей, смысл в этом есть. Только вот почему вдруг в одной группе в итоге оказались команды из Сербии и Албании – загадка. Или команда Александра Чеферина забыла, что случается, когда сербы и албанцы оказываются на одном стадионе, либо надеется, что на этот раз всё обойдётся. Если последнее, то зря. На фанатских форумах «Партизана» уже всё кипит – болельщики ждут не дождутся гостей из «Скендербеу». Приплетите сюда фанатов оказавшегося тут же киевского «Динамо», также не отличающихся примерным поведением и у которых могут возникнуть проблемы с пророссийскими партизанскими «Гробарями», и получите вместо группы в футбольном турнире кипящий котёл, который при закипании наверняка ошпарит не один десяток человек.

6. Покажет ли себя Балотелли?

Знаю, вам это могло уже надоесть, но после периода простоя Марио снова показывает признаки интереса к футболу. Например, в прошедший уик-энд он с фирменной ленцой поучаствовал в разгроме «Монако». В прошлом сезоне Балотелли настрелял 15 голов и вместе с партнёрами забрался в еврокубки. Теперь – время показать себя за пределами Франции. И кто знает, если Бало не растеряет своего желания бить по мячу (что у него получается неплохо), может мы и увидим его в заявке сборной Италии на чемпионате мира в России?

Тест. Это опять он. Что вы знаете о Марио Балотелли? У Марио Балотелли очередные проблемы. У него явно дар создавать себе неприятности. А вы хорошо помните самые эпические его поступки?

7. За какими клубами ещё последить?

Помимо наших клубов и команд с именем типа «Атлетика», «Марселя» и «Вильярреала» — за командами-карликами, само собой. Не сомневайтесь – на «Чемпионате» вы ещё прочитаете захватывающие истории про то, как чешский «Готвальд» менял название на «Фастав», вылетал из высшего дивизиона и возвращался, как поглощал располагающиеся поблизости клубы шведский «Эстерсунд». Про «Вардар», «Шериф» и другие клубы, которые наверняка ещё всплывут в вашей новостной ленте, когда вы меньше всего будете этого ожидать.



В общем, не игнорируйте матчи Лиги Европы на групповой стадии. Порой тут бывает даже веселее, чем в Лиге чемпионов.