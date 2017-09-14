Новак: на предматчевой тренировке 150 фанатов «Вардара» жгли файеры

Евгений Новак — основной центральный защитник македонского «Вардара», который сегодня не сыграет с «Зенитом» в первом матче группового этапа Лиги Европы. За два дня до игры украинец получил травму проводящей мышцы бедра и поэтому пропустит встречу. Вместе с тем у «Чемпионата» появилась возможность пообщаться с Новаком и выяснить, что такое «Вардар» и македонский футбол.

«Македонский — это сильно исковерканный украинский»

— Что для местных людей значит «Вардар»?

— Это македонский бренд, но прежде всего гандбольный. Честно говоря, для меня это прискорбно. Вижу, как заполняется гандбольная арена, а потом играю футбольный матч в чемпионате Македонии, куда приходят 300-500 человек. В «Фейсбуке» болельщиков много, а на стадионе — почти никого! С другой стороны, это логично: мужская гандбольная команда выиграла Лигу чемпионов, женская — играла в финале. Даст бог, благодаря нашему успеху в Лиге Европы ситуация поменяется.

— Изменение видны уже сейчас?

— На Лигу Европы народ пошёл, начал поддерживать, стадион заполняется. Возможно, в этом и заключается секрет нашего успеха. Мы ведь никому — ни «Мальмё», ни «Копенгагену», ни «Фенербахче» — не проиграли дома. Когда победили датчан и прошли турков, нас поздравляли везде: в ресторанах, на заправке, в магазинах. Раньше такого не было.

— За счёт чего «Вардар» добился таких результатов?

— Банально, но порядок бьёт класс. Я говорю македонцам: «Вы даже не понимаете, какая команда здесь собралась». Много молодых, но опытных игроков, поигравших на хорошем уровне, в Лиге чемпионов. Плюс сложился отличный коллектив: вместе ходим в кафе, нет разделения на местных и иностранцев.

«Не злите шерифа». Главное о соперниках «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ «Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».

— На каком языке общаетесь — на английском?

— Мы приехали в Македонию, поэтому обязаны знать местный язык. Он, кстати, очень похож на украинский. Сергей Борисович (Самсоненко, русский владелец клуба. – Прим. «Чемпионата») говорил, что ему тяжело даётся украинский. Но, после того как он выучил македонский, теперь «разумеет и мову». Я даже шутил с ним, что македонский — это сильно исковерканный украинский.

– Когда вы только приехали в Скопье, были какие-то забавные моменты, связанные с недопониманием?

– Например, с кофе. У нас эспрессо, макиато, американо, латте. А у них — малло макиато, голломо макиато, другие сорта, и непонятно, что это такое. Здесь очень большой выбор кофе, македонцы его любят. Как и в любой стране, нужно привыкать к нюансам.

Фото: instagram.com/_e_novak

«В матче с «Фенербахче» наши фланги пробежали по 15 км»

— Какой матч на пути к групповому этапу Лиги Европы был самым тяжёлым?

— В Лиге чемпионов на выезде с «Копенгагеном». Увы, в главный турнир Европы мы не попали. За 15 минут до конца всё было в наших руках: красная карточка у соперника, счёт 1:2, который нас устраивал. Одной ногой были уже в 4-м раунде, но, увы, получили еще 2 гола и проиграли — 1:4. Был эмоционально тяжелый матч. Хотя по игре «Копенгаген» был самым проходимым соперником, мы обсуждали это с ребятами. Сложной получилась и ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы с «Фенербахче». Особенно до момента, как мы сравняли счёт. После стало легче, мы могли забить ещё мяча четыре.

— В каком стиле играет «Вардар»?

— Мы играем на три фронта, и в Лиге Европы считаемся аутсайдером, все-таки дебютанты. Но проигрываем только на бумаге, в стоимости игроков. Мы были аутсайдерами и перед дуэлью с «Фенербахче», но, как видите, в футбол играют не имена и деньги.

Что касается стиля, я читал интервью Манчини, где он сказал, что «Вардар» хорошо защищается и выходит в контратаки. Не удивлю, сказав, что мы играем от обороны. Но наша оборона — это не только четыре защитника. Команда полностью отрабатывает сзади. Недавно у нас сменился главный тренер, но схема осталась прежней — 4-2-3-1. Просто требования изменились — тренировки стали интенсивнее.

— Расскажите о новом главном тренере.

— Чедомир Яневски играл в «Вардаре», когда команда была одной из лучших в истории клуба. Он живёт в Бельгии, менталитет у него европейский. Яневски — полиглот: он не забыл македонский, говорит на фламандском языке, владеет английским. Наш тренер никогда не садится на скамейку во время матча. Он всё время находится в игре — подсказывает, руководит. Он живёт игрой вместе с нами.

— За кем из игроков «Вардара» особо пристально нужно следить?

— Мы сильны как команда. Выделю разве что бразильца Фелипе, через него строится игра в центре поля. Но даже он помогает обороне. Отмечу, что во второй игре с «Фенербахче» наши фланги — Блажевски и Джигаури — набегали километров по 15. Я бы на их месте, наверное, умер. Повторю: оборона — это вся команда. При этом успехи «Вардара» не прошли незаметно. После «Копенгагена» ушел нападающий Балотели (Не Марио), а после «Фенербахче» — Спировски. Интерес к нашим футболистам высокий.

Барсегян (Армения), Блажевски (Македония), Джигаури (Грузия) Фото: из личного архива Евгения Новака

— Аршавин и правда мог оказаться в Македонии?

— Читал об этом, но пишут многое. Хоть и не слежу за «Кайратом», было бы приятно поиграть с таким мастером.

Забавно, но когда-то и я мог оказаться в «Зените». Агент говорил, что после Кубка Содружества был интерес. Встречался с Германом Ткаченко в Москве, он пригласил меня в ресторан. Покушали, пообщались — и всё, потому что моими делами занимался другой человек. Но, если честно, тогда я даже не планировал уходить из киевского «Динамо»: был молодым и полным надежд капитаном «молодёжки».

— Чем опасен «Зенит»?

— Там много индивидуально сильных игроков. Тот же Кокорин сейчас в хорошей форме. Не знаю, почему не играет Дзюба, считаю его очень сильным нападающим. Знаю, что вся игра «Зенита» идёт через Паредеса. Хорошо, что его и Шатова сегодня не будет.

«Ярмоленко замахнулся, задел мизинцем кровать и сломал палец»

– В начале карьеры вы успели поработать с Сёминым. Какие остались впечатления?

– Когда Юрий Палыч во второй раз возглавил «Динамо», я должен был отправиться на сбор с первой командой. Но тогда Андрей Гусин попросил, чтобы я поехал на Кубок Содружества в Питер. Он хотел, чтобы я ещё полгода отыграл в «Динамо-2», поэтому поезд основной команды для меня ушёл.

– Вы знали об увлечении Гусина мотоциклами?

– Знал, что у него свой таксопарк, он любил автомобили. А вот мотоциклы – хобби. Когда произошла трагедия (Гусин разбился на мотоцикле. – Прим. «Чемпионата»), я был уже в другой команде. Я человек верующий и, можно сказать, сентиментальный, поэтому испытал шок. Мы хорошо общались, при Гусине я был капитаном. С его сыном мы тоже были знакомы. Это очень большая потеря.

— Из «Динамо» вы перешли к Кононову в «Севастополь». В России считают, что он мягкий тренер.

– Я бы так не сказал. Это журналисты видят, как он даёт интервью — спокойно и уравновешенно. Я поработал со многими тренерами. Были и достаточно импульсивные. Иногда Олег Георгиевич мог зайти в раздевалку, посмотреть на тебя, поменять тон или сказать какое-то слово, и ты думаешь: «Да лучше бы обматерил». Его метод лучше действует на футболистов, чем ор и мат. Мягким его назвать нельзя, это обманчивое впечатление. Чтобы это понять, нужно повариться с ним в одном котле.

– Что скажете о Калитвинцеве? Его московское «Динамо» выступает не слишком удачно.

– Для меня он был топ, остались самые лучшие воспоминания. Это профессионал, человек, который учится и не стесняется этого. Для кого-то его теория была каторгой, но я мог слушать его и больше. У него приятная, поставленная речь. Еще Калитвинцев мог встряхнуть команду, у Калитвинцева нестандартные методы.



Например, сыграл человек матч, забил гол. Вроде бы неплохо, но через три дня этот же футболист даже не попадает в заявку. Кто как тренировался у Калитвинцева – так и играл. Всё было справедливо. Он всегда был близок с игроками, находился с ними на одной волне. С ним было очень интересно работать.

– Что в «Динамо» говорили о Газзаеве?

– Не работал при нём. Слышал, что много «барьеров», прыжков и бега. Еще Газзаев хорошо работает с молодыми — Хачериди и Ярмоленко он открыл. Это его заслуга, он им доверял.

– Когда Ярмоленко переходил в «Боруссию», обсуждал это с вами?

– Нет, принимал решение сам. Рад за него. Есть люди, которые со временем меняются и про них можно сказать что-то неприятное, но это не такой человек. Он всегда становился только лучше. Я знал его с малых лет, мы жили в одной комнате на базе. С возрастом он вырос как человек и футболист.

— Как развлекались на базе?

— Делали из скотча мяч и бросали. Один становился в дверном проёме, использовали его как ворота. И вот на очередном броске Андрей замахнулся, мизинцем задел кровать и сломал палец. На следующий день пришлось сказать тренеру, что после тренировки болит.

Ярмоленко нужен одному из лучших спортдепартаментов Европы. Зачем? Трансфер Андрея Ярмоленко в «Боруссию» — многоуровневое событие. Совершенно точно это не беспорядочный выбор Дортмунда.

«Самсоненко в Македонии — на уровне премьер-министра»

– Самсоненко купил 51% акций клуба за 81 тыс. евро. Сколько это ваших зарплат?

– Честно, не знал об этом. Если вы считаете, что здесь топ-зарплаты, то сильно ошибаетесь. Могу так сказать: мы не в чемпионате России и не в «Зените». Все намного скромнее.

— Как сказывается на жизни клуба, что Самсоненко владеет букмекерской конторой?

— Никак, только её название есть на футболке. В Македонии разрешены игровые клубы, и даже мой водитель играет. Но лично я далёк от этого и никогда не занимался ставками.

– Как узнали, что Самсоненко будет спонсировать ЦСКА?

– Из новостей. Удивился, но этот факт вызывает приятные чувства. Мыслей, что будет шанс перебраться в ЦСКА, не возникло. Даже не знаю, как выглядит Гинер.

— Самсоненко для Македонии большой человек?

— Да, это большая фигура, на уровне премьер-министра. Он многое сделал не только для футбола и гандбола, но и для страны в целом. Когда я впервые попал на гандбол, понял, что это интересно. Жаль, не побывал на финале Лиги чемпионов: во-первых, он проходил в Марселе, во-вторых, у нас был отпуск. После того успеха и футбольный клуб не мог подкачать. Год для «Вардара» сложился успешно, даст бог, на этом не остановимся.

— Насколько близок к команде Самсоненко?

— Он часто приезжает на базу, 3-4 раза в неделю. Здоровается со всеми, разговаривает, шутит. Сергей Борисович — приятный человек, с ним интересно. Иногда наблюдает за тренировкой, стоя в сторонке. После «Фенербахче» зашел в раздевалку, поздравил от души. Вместе с ним покричали «Вардар», попрыгали. Но самые радостные моменты с ним, хочется верить, еще впереди.

— При этом болельщики были недовольны повышением цен на еврокубковые матчи.

— Я могу понять Сергея Борисовича: человек вкладывает свои средства, и вряд ли что-то получает обратно. При этом понимаю и болельщиков. Как такового конфликта нет, всё раздуто местными СМИ. Человека уважают за его достижения. Проблемы были перед игрой с «Фенербахче», а сейчас что люди могут сказать?

– Говорят, фанаты устроили Самсоненко обструкцию.

– Да, но сейчас их всё устраивает — цены адекватные. Билеты на сегодняшнюю игру стоят 300 динар (335 рублей. – Прим. «Чемпионата»). Причём на любые места, без разницы. Всё для того, чтобы народ приходил и заполнял стадион.

– Самая дикая ситуация, которую устраивали фанаты?

– Вчера на тренировке были файеры. Команды вышли на поле, в этот момент на фанатской трибуне появилось человек 100-150 и начали жечь файеры, а потом скандировать речевки. Я такого не видел нигде.

– Удивились, когда узнали, что стадион «Вардара» примет Суперкубок УЕФА?

– Конечно! Про Македонию мало знают. Думают, что здесь очень слабый чемпионат, хотя это не так. Команды доказывают это в еврокубках, «Шкендия» второй год проходит три раунда. В этом году им «Милан» попался, к сожалению. Второй тайм против «Мальмё» мне было легче играть, чем против некоторых команд во внутреннем первенстве. На Балканах много футбольных талантов, есть индивидуально сильные игроки. Единственная проблема – поля. Хотя климат располагает к тому, чтобы всё было хорошо. Сейчас есть сдвиги, проблема решается.

– Качество поля на стадионе «Филипп II Македонский»?

– Думаю, неплохое. К игре с «Фенербахче» его привели в порядок. В матче с «Зенитом» поле тоже должно быть хорошим.

– Как оцените работу местных судей?

– Самый главный судья Македонии, по-моему, сейчас в Лиге Европы судит и в Лиге чемпионов. Здесь вполне неплохой арбитраж.

«Выезжаешь за пределы Скопье — нет церквей, одни мечети»

– Чем отличатся футбол в Македонии?

– Если сравнивать с Украиной, то здесь проще. На родине, если ты защитник, существует негласное правило — должен выходить и играть в «шестёрках» (бутсы с шестью шипами. – Прим. «Чемпионата»). В Македонии на это никто не обращает внимания, нет старой закалки. При бывшем тренере в раздевалке всегда гремела музыка. Сейчас такого нет, если хочешь – наушники надел, слушаешь.

– У Капелло в сборной России, например, нельзя было в тапочках на завтрак спуститься. Есть ли здесь какие-то национальные особенности?

– У нас строгая дисциплина. Все одеты в одинаковую одежду, и в тапочках, кстати, тоже нельзя пойти в столовую.

– Теория чем-то отличается?

– Теоретические занятия не длинные, так как нам дают основную информацию. Этого хватает.

Тень ЦСКА шагает по Европе — «Вардар» strikes back Македонский «Вардар» снова заставляет о себе говорить в Европе. На этот раз от красно-чёрных страдает не ЦСКА, а шведы и датчане.

– Пишут, что коррупция в Македонии – национальная проблема. Это действительно так?

– Насколько знаю, здесь нет шанса предложить полиции взятку на дороге. Точно знаю, что можно спокойно оставить машину открытой и ничего не случится. Самое страшное, и то больше для девушек, если цыганёнок что-то попросит.

– Македония — православная страна?

– Да, но здесь живёт много албанцев. Как только выезжаешь за территорию Скопье, уже не видишь православных церквей, только албанские сёла и мечети. Создаётся впечатление, что постепенно они захватывают территорию. Но никаких конфликтов не видел, по крайней мере в Скопье. За территорию города выезжаю только на игры.

– Какое место посоветуете посмотреть?

– Город Охрид, там чистое, большое и красивое озеро. Летом там много туристов. Рядом Албания, куда можно доплыть на пароме. Если в целом говорить о Македонии, то Скопье и Охрид – главные места страны.

– А «Вардар» — главная команда. Как восприняли слова Самсоненко, что он останется в клубе ещё на один год?

– Год есть, поэтому никакой паники. Нужно себя проявить за это время. Самсоненко – спасибо, человек заранее предупредил. Обычно все берут и сразу всё закрывают. Поэтому какие могут быть претензии? Надеюсь, будет незабываемый год, и в глубине души верю, что Сергей Борисович не бросит футбол. Но это зависит и от нас, и от нашего выступления за «Вардар». В том числе и в матче с «Зенитом».