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Текст: Александр Служаков
Фото: instagram.com/fclokomotiv

«Локомотив» припарковался. Команда Сёмина согласилась на ничью в Дании

В стартовом матче группового этапа Лиги Европы «Локомотив» разжился очком в гостевом матче с главным конкурентом.
14 сентября 2017, четверг. 22:00 Футбол
Лига Европы. Группа F. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия

«Локомотив» не первый российский клуб, которому выпало стартовать на групповом этапе еврокубка в Копенгагене. В 2010-м казанский «Рубин» начинал на «Паркен», но уступил — 0:1. Тогда единственный мяч забил будущий «железнодорожник» Даме Н'Дойе. И ту встречу прекрасно помнят в Дании, возможно, потому что по итогам группового этапа команда Столе Сольбаккена вышла в плей-офф вместе с «Барселоной», оставив позади «Рубин» и «Панатинаикос». В преддверии визита «Локомотива» в «Твиттере» датского чемпиона опубликовали тот самый мяч Н'Дойе.

«Копенгаген» перед матчем с «Локо» вспомнил о победе над «Рубином» 7 лет назад

Столе Сольбаккен в первое пришествие в «Копенгаген» магнитом притягивал российские клубы, причём всегда был успешен в противостояниях с командами из РФПЛ. В 2007-м в Черкизово норвежец, конечно же, при помощи своих подопечных победил 1:0. Через год ему удалось пройти «Москву», ведомую Олегом Блохиным. Ну а про викторию в матче с «Рубином» мы уже вспоминали.

Скандинавский специалист, конечно же, снова мечтал играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне его команда остановилась в шаге от 1/8 финала самого значимого клубного турнира в мире. Сейчас же датчанам даже не удалось преодолеть квалификацию. И вроде бы со жребием везло. Но сначала возникли проблемы в противостоянии с «Вардаром», а после того, как они были преодолены, датчане запнулись на азербайджанском «Карахабахе». В чём проблема? Скорее всего, Сольбаккену не хватило времени, чтобы научить свою команду жить без трёх ушедших летом футболистов — защитников Занки Йоргенсена и Аугустинссона, а также форварда Корнелиуса.

Проблемы на старте сезона у «Копенгагена» возникли не только в Европе, но и в чемпионате. До сих пор он занимает чудовищное для себя шестое место в 7 очках от «Норшелланна». И что поражает в не меньшей степени, так это 11 пропущенных мячей в 8 встречах, да и в квалификации еврокубков датский гранд пропускал в каждой из четырёх игр. До этого сезона «Копенгаген» славился крепостью обороны, ещё в прошлом году к его воротам было чрезвычайно сложно подступиться, сейчас всё изменилось.

В 2007-м в Черкизово Сольбаккен, конечно же, при помощи своих подопечных победил «Локомотив» — 1:0.

Юрий Сёмин на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что ему нравится диспозиция, фаворитский статус соперника. При этом он признавал, что опыта у «Копенгагена» на данный момент больше, чем у «Локомотива».

Сольбаккен в свою очередь не постеснялся назвать москвичей главной командой в квартете, правда, не забыл оговориться, что «Копенгаген» на ничью играть не будет.

Собственно стартовый отрезок игры продемонстрировал, кто в этом матче будет действовать с позиции силы, а кто постарается что-то поймать в контригре. Датчане прибрали инициативу, вскоре все увидели, что хозяева 60 процентов времени владеют мячом, а далее разрыв в этом компоненте ещё подрос. Сёмин не рискнул выставить в основе Эдера, не отправил и одного из Миранчуков в нападение, понадеялся на опыт Фарфана. Перуанец за первый тайм пару раз принял мяч в штрафной, но один раз еле ткнул мяч в сторону ворот, а в ещё более перспективной ситуации отдал слепую передачу в пустоту. Его в тот момент никто не поддерживал.

Всё остальное время красно-зелёные держали оборону. Не скажешь, то «Копенгаген» атаковал грациозно, изобретательно, да и давлением всё это назвать сложно. Никакой суматохи во владениях Гильерме не возникало. Со всеми навесами справлялись Пейчинович и Кверквелия. Выделить можно удар с линии штрафной Каспера Куска, одного из немногих датчан в составе хозяев, но и он не заставил вступить в игру кипера «Локо».

На арене «Паркен» этим вечером у штрафной «Локо» остановился целый поезд.

В желании футболистам «Копенгагена» сложно было отказать, всемерно они проявляли свою старательность, пытаясь показать, кто хозяин в группе. Но всем мы прекрасно осведомлены: добраться до ворот «железнодорожников» чрезвычайно сложно, если он не раскрывается, а у соперника в атаке не хватает изюминки.

После перерыва игра взбодрилась, скорости стали достойными еврокубковой встречи. Почаще стал отвечать «Локомотив». Даже конфликты начали вспыхивать: Игнатьев с Вербичем исполнили мини-сценку, по итогам которой каждому можно было дать по карточке, но турок Хюсейн Гечек проявил хладнокровие.

Действительно, датчанам не хватало витиеватости и последней острой передачи, при этом их игру никак нельзя было назвать простой или недалёкой. Не грешили они частыми навесами в штрафную или дальними ударами, пытались разыграть мяч, через комбинацию проникнуть поближе к воротам Гилерме. Но «Локомотив» защищался достаточно низко, и плотность редутов была чрезмерной.

Сами же москвичи не баловали многоходовками. Пожалуй, лучшая атака прошла по прошествии часа игры: после кросса в штрафную Алексей Миранчук скинул мяч под удар Фернандешу, но Ману не попал в ближний верхний угол. В дальнейшем «Локо» баловал лишь редкими малочисленными вылазками. Пытался Игнатьев в одиночку накрутить всю оборону «Копенгагена». Вышедший на замену Эдер пару раз бил со своей точки, с той самой, которая принесла ему славу в финале Евро. Но получилось не так удачно.

По большому счёту, ещё в середине второго тайма «Локомотив» согласился на ничью. Датчане пробовали до самого конца, зарабатывали угловые. Но ни разу гостевому сектору, который было слышно на протяжении всей встречи, не вздрагивал от чрезмерной остроты у ворот Гильерме.

Все привыкли, что в Европе некоторые команды паркуют автобусы. «Копенгагену» повезло ещё меньше. На арене «Паркен» этим вечером у штрафной «Локо» остановился целый поезд. Стратегически важное очко набирает команда Сёмина на самом опасном выезде. Дальше «Злин» и «Шериф». Должно быть проще.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Копенгаген ФК Локомотив
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