Кошмар ЦСКА испугался Кокорина. Как «Зенит» разгромил «Вардар»

«Зенит» стартовал в Лиге Европе с крупной победы над «Вардаром», который до этого выиграл все домашние матчи в нынешнем сезоне.

«Вардар» рвёт дома всех

«Вардар» мы вспоминаем едва ли не каждый год, когда наступает время выступления представителей России в еврокубках. Чемпион Македонии – символ того, чем может обернуться недооценка более слабого соперника. Валерий Газзаев однажды философски заметил: «Свой «Вардар» должен быть у каждого клуба». Бывшему тренеру ЦСКА как раз и не повезло попасть с «армейцами» на команду из Скопье в квалификации Лиги чемпионов сезона-2003/04. Тогда красно-чёрные выиграли в Москве после ничьей на своём поле.

Впрочем, сегодняшний «Вардар» стоило опасаться и забыв о прежнем опыте. Как минимум по той причине, что соперник «Зенита» выиграл в нынешнем сезоне все домашние матчи во всех турнирах. Здесь были биты «Мальмё» (3:1) и «Копенгаген» (1:0) — в Лиге чемпионов, «Фенербахче» (2:0) — в Лиге Европы, а также «Победа» (4:0) и «Силекс» (3:1) — в чемпионате Македонии. Конечно, победой над «Победой» вряд ли кого-то напугаешь, однако «Фенербахче» по уровню сопоставим с лидерами РФПЛ.

Мирное дерби. «Зенит» катает 0:0 во втором матче подряд А «Динамо» объясняет, что с топ-командами играет намного лучше, чем с себе подобными.

Вдобавок «Зенит» отправился в Скопье без своего главного распасовщика – получившего повреждение Леандро Паредеса. Помимо аргентинского полузащитника, Роберто Манчини не взял на эту игру Юрия Лодыгина, Александра Анюкова, Ивана Новосельцева и Олега Шатова. Правда, и «Вардар» по-прежнему не имеет возможности заявить на Лигу Европы своего российского новичка – лучшего бомбардира Лиги Европы нападающего Максима Максимова.

4-3-3 от Манчини

Манчини поменял тактическую схему «Зенита» под «Вардар». В этот раз итальянский тренер решил сыграть 4-3-3, выпустив в основе Артёма Дзюбу и Дмитрия Полоза вместо Себастьяна Дриусси и Эмилиано Ригони, неудачно дебютировавшего в составе сине-бело-голубых в матче с «Динамо». На острие атаки расположился, естественно, Дзюба, а Кокорин с Полозом поддерживали мощного форварда с флангов.

Петербуржцы с первых минут заиграли с высокой интенсивностью, продемонстрировали максимальный настрой на победу. Очень подвижен был Дзюба, чувствуется, что он не собирается отбывать номер, несмотря на скептическое отношение тренера, а намерен доказать Манчини свою ценность. Артём оказывал мощное давление на центральных защитников македонцев, цеплялся за мяч, отвоёвывал пространство для партнёров. Агрессивное начало «Зенита» заставило соперника захлебнуться. При таком темпе хозяева просто не успевали за гостями, уступали в единоборствах и контроле мяча. В результате лидер РФПЛ достаточно быстро прервал наметившуюся «сухую» серию.

«Забавно, но когда-то я мог оказаться в «Зените» Защитник «Вардара» Евгений Новак рассказал о македонской коррупции, вспомнил чумовую байку про Ярмоленко и сказал, кого опасаться «Зениту».

Кокорин – это голова!

Главным героем игры «Зенита» вновь стал Кокорин. В Македонии Александр сыграл так, как ему удавалось в июле-августе, пусть и атаковал с правого края. Ещё до перерыва нападающий сине-бело-голубых оформил дубль, а также сотворил третий гол гостей. Как же потрясающе Кокорин распорядился мячом, когда забил Дзюба! Выйдя один на один, не стал бить по воротам, а выдал щедрый, умный, красивый пас пяткой на приятеля. После своего гола Дзюба что-то шептал Кокорину на ухо, прикрыв рот руками. Понятно, это, в любом случае, были слова благодарности.

Открыл счёт Кокорин после точной подачи Кристиана Нобоа с углового. Манчини, просматривая предыдущие матчи команды из Скопье, конечно же обратил внимание, что соперник плохо обороняется при стандартах. В том числе из-за стремления голкипера Филипа Гачевски оставаться на линии ворот, поскольку он не здорово играет на выходах. Кокорин спокойно поразил цель ударом головой с близкого расстояния. Более того, и дубль Александр оформил со «второго этажа», только теперь он реализовал отличный кросс Полоза.

Дебют Мевли, гол Ивановича

Хотелось посмотреть, насколько крепкой окажется видоизменённая оборона сине-бело-голубых. Словенец Миха Мевля впервые сыграл в Македонии, выйдя в центре в паре с Эмануэлем Мамманой. Интересно, что на правый край защиты Манчини отрядил Ивановича, у которого с этой позицией были связаны печальные воспоминания: серб как раз дебютировал в «Зените» как фланговый игрок во встрече Лиги Европы с «Андерлехтом» и тогда полностью провалился. Между тем на скамейке сидели два номинальных правых защитника – Игорь Смольников и Денис Терентьев, да и про Анюкова не забудем.

Однако «Вардар» оказался в этот день не лучшим тестом для Мевли с Ивановичем. По крайней мере, в те 45 минут, за которые петербуржцы сделали результат. Зенитовцы успевали перестраиваться, закрывать все зоны, накрывать форвардов македонцев. Правда, Мевля совершил «обрез» едва ли не первым касанием, впрочем, тут же исправился, вынеся мяч «с мясом». После перерыва хозяева поддавили, стали создавать какую-то остроту, но прилетевший в чужую штрафную Иванович окончательно остудил их голом.

«Зенит» на удивление легко и крупно выиграл в Скопье. Пятый мяч – от новичка Ригони. Мощную победную домашнюю серию «Вардар» прервал болезненным поражением, которое показало македонской команде, чего следует ждать на уровне группового этапа Лиги Европы. Хотя в составе македонцев есть очень неплохие игроки, в частности футболисты сборной Армении Оганес Амбарцумян и Тигран Барсегян. Петербуржцам успешный старт в Лиге Европы задаст настроение на весь групповой турнир. Через две недели к ним приедет главный конкурент в борьбе за первое место — «Реал Сосьедад», а пока Манчини придётся поломать голову над составом на матч с «Уфой», ведь запасные показали себя очень хорошо.