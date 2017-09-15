«Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю!»

«А я-то что?» – с удивлением отреагировал Виталий Денисов на журналистов. Оно и понятно: защитник не провёл на поле ни одной минуты. В отличие от Гилерме, который отыграл весь матч.

«Локомотив» припарковался. Команда Сёмина согласилась на ничью в Дании В стартовом матче группового этапа Лиги Европы «Локомотив» разжился очком в гостевом матче с главным конкурентом.

– Ничья – хороший результат? – вопрос натурализованному бразильцу.

– Да. Играли на выезде с серьёзным соперником. Считаю, матч получился равным, а привезти одно очко с европейского выезда неплохо.

– В концовке вы тянули время при вводе мяча в игру.

– Не то чтобы тянул… Шла последняя пятиминутка, нужно было действовать спокойнее, терпеть.

– Нарочно пытались раззадорить местную публику, которая вас яро освистывала?

– Нет. Я всегда так играю. И даже не слушаю фанатов, что они там свистят.

– Вам когда-нибудь столько свистели?

– Может, когда играли со «Спартаком».

– Показалось, что «Локомотив» начал подсаживаться физически еще в конце первого тайма.

– Я так не считаю. «Копенгаген» играл дома, старался в первом тайме использовать высокий прессинг. Может, к этому мы были не совсем готовы, потому и показалось, что физически подсели. Но я считаю, что сил у нас хватает, находимся в великолепных кондициях.

– А игрой?

– Считаю, можно было чуть больше владеть мячом. Этим я как раз недоволен. Однако результат, повторю, неплохой.

Следом в микст-зоне появился Дмитрий Тарасов. Полузащитник признал, что у «Локо» в защите получалось куда больше, чем в нападении.

– Мы планировали сыграть на контратаках, — заявил он. – Но игра впереди немного не получилась. Жаль, не создали на поле того, что планировали. Зато выполнили задачу сохранить свои ворота.

– После перерыва стало проще?

– Во втором тайме мы лучше выглядели, было несколько полумоментов. Хотя игра в атаке у нас не очень получилась.

– Какая задача была перед вторым таймом?

– Мы играли на победу. Просто выбрали тактику от обороны. Действовали на контратаках.

– «Копенгаген» понравился?

– Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю. Все соперники умеют играть, с каждым будет тяжело. Если не покажем свой максимум, не будем на поле играть друг за друга, то ничего не добьемся.

Новичок «Локомотива» Эдер появился на поле на 71-й минуте. Шансов забить у него почти не было. Особенно учитывая, что инициатива была у соперника.

– Довольны результатом? – вопрос португальцу.

– Мы играли на выезде, так что одно очко против серьёзного соперника – нормально.

– Сёмин был доволен результатом?

– Да, хотя было бы лучше победить.

– Что вам сказал тренер, выпуская на поле?

– Он попросил помочь команде, контролировать мяч и поддерживать партнёров.

– В защите тоже пришлось отрабатывать?

– Да, был тяжёлый матч. На нас давили. Конечно, нам нужно было вместе и обороняться, и атаковать.

– Каково ваше физическое состояние?

– Хорошее. В чемпионате отыграл 60 минут, сейчас еще 20 минут. Чувствую себя лучше. В следующем матче буду действовать острее.

– В одном из моментов вы пробили издали низом — точно как в финале Евро-2016.

– Да, вокруг было много людей, но я все равно ударил по воротам. Увы, не зашло.

Юрий Сёмин после матча был сдержан в высказываниях. В свойственной ему манере.



– Начало всегда сложное, — отметил он. — Тем более на выезде. Все букмекеры утверждали, что «Копенгаген» — фаворит в нашей группе. Была напряжённая игра. Очко для нас сегодня – нормальный результат. «Локо» давно не выступал в еврокубках.

– Но ведь рассчитывали на большее?

– Верно. Второй тайм немножко активнее стали играть в атаке, разнообразнее. И Антон Миранчук, и Эдер неплохо вошли в игру.

– «Копенгаген» впечатлил?

– Команда компактная. Очень хорошо действует вверху при стандартах. В первом тайме соперники выиграли у нас больше единоборств. «Копенгаген» вообще провёл хороший матч.

– В конце вы могли пропустить после навала...

– Не могли мы пропустить!

– По идее, это был самый сложный матч в группе – с основным конкурентом, на их поле. Согласны?

– Мы не знаем, как всё сложится дальше. Ещё пять матчей впереди.

– Что нужно исправить к следующему матчу с «Копенгагеном»?

– Мы про «Копенгаген» забыли уже. Самый важный матч теперь — с «Амкаром». Когда подойдет ответная игра с «Копенгагеном», всё вспомним.

– Выдержит ли команда график?

– Главное, чтобы игроки не травмировались. Это непростой ритм, но все команды в еврокубках так выступают, так что и мы должны выдержать.

– Эдер на этот раз сыграл 20 минут.

– По Эдеру давайте немножко подождём с выводами. Он к нам только пришёл. Не стоит восторгаться или говорить, что он плох. Он часть нашей команды и нам ещё поможет. По крайней мере, уже есть замена.