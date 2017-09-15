Россия откатилась к Гвинее, а «Санкт-Петербург» ставит на баклана

Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлён 14 сентября.
Лидирует в рейтинге сборная Германии, которая сместила с первого места Бразилию. На третьей позиции теперь команда Португалии, опередившая сборную Аргентины.
1. (2) Германия — 1606 очков
2. (1) Бразилия — 1590
3. (4) Португалия — 1386
4. (3) Аргентина — 1325
5. (9) Бельгия — 1265
6. (7) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия — 1191
…
64. (62) Россия — 558.
Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».
«Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы
В матче группы L Лиги Европы «Зенит» в гостях одержал разгромную победу со счётом 5:0 над македонским «Вардаром».
На 6-й минуте Александр Кокорин вывел российскую команду вперёд, а на 21-й минуте Кокорин оформил дубль. Незадолго до конца первого тайма первый гол в сезоне забил Александр Дзюба, которому ассистировал Кокорин. На 66-й минуте отличился Бранислав Иванович, а в концовке первый гол за «Зенит» забил Эмилиано Ригони.
«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»
В матче 1-го тура группы F Лиги Европы московский «Локомотив» встречался с датским «Копенгагеном». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась вничью со счётом 0:0. Игра проходила с преимуществом хозяев поля, но «железнодорожникам» удалось сдержать натиск датчан.
Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с клубом, если не произойдёт ничего непредвиденного, сообщает AS.
26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины, Хорхе Месси, и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси. Ранее СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Месси в испанском гранде. Отмечалось, что президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу обещал пролонгацию соглашения в середине июля, однако официально об этом так и не сообщали.
Новое соглашение Месси будет действовать до лета 2021 года. Действующее соглашение в силе до лета 2018 года.
«Реал» достиг договорённости с Иско о продлении контракта
Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с нынешним клубом. Мадридцы достигли договорённости с 25-летним футболистом. Новый контракт Иско будет рассчитан до 2022 года, о чём сообщает пресс-служба клуба. Нынешний договор теряет юридическую силу летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн. Официально о продлении соглашения будет объявлено 15 сентября.
Иско играет за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из «Малаги». На счету испанца 197 официальных матчей за мадридский клуб, 34 гола и 46 результативных передач.
Баклан будет маскотом стадиона «Санкт-Петербург»
Персонажем-талисманом стадиона «Санкт-Петербург» будет баклан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».
«Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», — сказали в пресс-службе петербургского клуба.
Первое появление баклана-маскота на арене «Санкт-Петербург» запланировано на октябрь.
Напомним, в августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы — одна из причин повреждения крыши стадиона на Крестовском острове.
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча с «Марибором»
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1).
Московскому клубу предстоит ответить за действия своих болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы.
21 сентября дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.