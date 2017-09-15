175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Станислав Черчесов
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА «Новости»

Россия откатилась к Гвинее, а «Санкт-Петербург» ставит на баклана

Баклан станет маскотом стадиона в Санкт-Петербурге, сборная России просела в рейтинге ФИФА, а в отношении «Спартака» заведено дело.
15 сентября 2017, пятница. 00:30 Футбол

Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 62-го на 64-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлён 14 сентября.

Лидирует в рейтинге сборная Германии, которая сместила с первого места Бразилию. На третьей позиции теперь команда Португалии, опередившая сборную Аргентины.

Рейтинг ФИФА:

1. (2) Германия — 1606 очков
2. (1) Бразилия — 1590
3. (4) Португалия — 1386
4. (3) Аргентина — 1325
5. (9) Бельгия — 1265
6. (7) Польша – 1250
7. (4) Швейцария – 1210
8. (10) Франция – 1208
9. (7) Чили – 1195
10. (8) Колумбия — 1191

64. (62) Россия — 558.

Полностью рейтинг ФИФА можно посмотреть на «Чемпионате».

«Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы

В матче группы L Лиги Европы «Зенит» в гостях одержал разгромную победу со счётом 5:0 над македонским «Вардаром».

На 6-й минуте Александр Кокорин вывел российскую команду вперёд, а на 21-й минуте Кокорин оформил дубль. Незадолго до конца первого тайма первый гол в сезоне забил Александр Дзюба, которому ассистировал Кокорин. На 66-й минуте отличился Бранислав Иванович, а в концовке первый гол за «Зенит» забил Эмилиано Ригони.

Лига Европы. Группа L. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 22:05 МСК
Вардар
Скопье, Македония
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 – Кокорин – 6, 0:2 – Кокорин – 21, 0:3 – Дзюба – 39, 0:4 – Иванович – 66, 0:5 – Ригони – 89

«Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»

В матче 1-го тура группы F Лиги Европы московский «Локомотив» встречался с датским «Копенгагеном». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершилась вничью со счётом 0:0. Игра проходила с преимуществом хозяев поля, но «железнодорожникам» удалось сдержать натиск датчан.

Лига Европы. Группа F. 1-й тур
14 сентября 2017, четверг. 20:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия

Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с клубом, если не произойдёт ничего непредвиденного, сообщает AS.

26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины, Хорхе Месси, и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси. Ранее СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Месси в испанском гранде. Отмечалось, что президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу обещал пролонгацию соглашения в середине июля, однако официально об этом так и не сообщали.

Новое соглашение Месси будет действовать до лета 2021 года. Действующее соглашение в силе до лета 2018 года.

«Реал» достиг договорённости с Иско о продлении контракта

Полузащитник «Реала» Иско продлит контракт с нынешним клубом. Мадридцы достигли договорённости с 25-летним футболистом. Новый контракт Иско будет рассчитан до 2022 года, о чём сообщает пресс-служба клуба. Нынешний договор теряет юридическую силу летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте составит € 700 млн. Официально о продлении соглашения будет объявлено 15 сентября.

Иско играет за «Реал» с 2013 года, куда перешёл из «Малаги». На счету испанца 197 официальных матчей за мадридский клуб, 34 гола и 46 результативных передач.

Баклан будет маскотом стадиона «Санкт-Петербург»

Персонажем-талисманом стадиона «Санкт-Петербург» будет баклан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита».

«Это будет маскот. Ростовая кукла в виде баклана будет работать на стадионе в дни матчей в течение этого сезона», — сказали в пресс-службе петербургского клуба.

Первое появление баклана-маскота на арене «Санкт-Петербург» запланировано на октябрь.

Напомним, в августе вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы — одна из причин повреждения крыши стадиона на Крестовском острове.

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча с «Марибором»

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» – «Спартак» (1:1).

Московскому клубу предстоит ответить за действия своих болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы.

21 сентября дело будет рассмотрено управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Во время первого тайма матча в Словении на секторе, где располагались болельщики российской команды, было зажжено несколько файеров, один из которых был запущен на поле — он приземлился около центрального круга, едва не задев главного арбитра встречи Дениза Айтекина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
15 сентября 2017, пятница
02:00 Кокорин включён в список претендентов на звание лучшего игрока тура Лиги Европы
01:46 Во время игры «Арсенала» и «Кёльна» были арестованы четыре фаната
01:28 Фурсенко подарил болельщику «Зенита» галстук в честь победы над «Вардаром»
01:25 Нобоа: очень рады, что «Зенит» забил пять голов
01:24 Хацкевич: вам лучше не знать, что я сказал динамовцам в раздевалке
01:12 Фурсенко: приглашать Кокорина в сборную или нет – это выбор Мутко и Черчесова
01:09 Президент «Зенита»: команда играет, летит и будет прибавлять с каждым матчем
00:59 Фурсенко: думаю, Дзюба оценит жест Кокорина
00:59 Гол Алексиса Санчеса помог «Арсеналу» одержать волевую победу над «Кёльном»
00:49 Радимов: Кокорин очень хотел помочь Дзюбе — и это замечательно!
00:41 «Спартак» займёт 3-е место в группе ЛЧ — считают 51% читателей «Чемпионата»
00:37 Ригони: очень рад забить первый гол за «Зенит»
00:34 Веденеев: уровень игры Кристиана Нобоа выше, чем у Леандро Паредеса
00:29 Манчини: матч был непростой, но во многих аспектах «Зенит» сыграл почти идеально
00:20 Фурсенко: молился, чтобы Ригони забил
00:17 Кокорин: о звании лучшего бомбардира в Лиге Европы мне рано думать
00:02 «Заря» проиграла «Эстерсунду», «Герта» и «Атлетик» поделили очки
00:01 «Ницца» разгромила «Зюлте-Варегем», «Лацио» одержал победу над «Витессом»
00:00 «Црвена Звезда» и БАТЭ сыграли вничью, «Стяуа» разгромила «Викторию Пльзень»
14 сентября 2017, четверг
23:59 Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
23:59 «Марсель» минимально одолел «Коньяспор», «Витория» и «Зальцбург» сыграли вничью
23:56 «Зенит» разгромил «Вардар» — 5:0 в матче Лиги Европы
23:48 Директор «Марибора»: уверен, что победим «Спартак» в Москве
23:41 Куск: жаль, что «Копенгаген» не наказал «Локомотив» за такой футбол
23:38 Видео: гол «Кёльна» «Арсеналу» с дальней дистанции после неудачной игры Оспины
23:27 Сольбаккен: «Копенгаген» не попался в ловушку «Локомотива»
23:04 Фернандеш: «Локо» может быть доволен, «Копенгаген» — сильнейшая команда в группе
23:03 Тарасов: «Локомотив» играл на победу, но получилось не всё из задуманного
23:00 Эдер: Сёмин доволен результатом, хотя для «Локомотива» было бы лучше победить
22:53 Гилерме: ничья на выезде с «Копенгагеном» — нормальный результат
22:51 Дзюба забил первый гол в сезоне-2017/18
22:30 Нигматуллин: «Локомотив» и «Копенгаген» разыграют первое место в группе
22:29 Уткин — о словах Туаева: никто не заставляет смотреть российские телеканалы
22:28 «Тракай» — «Вардару»: ещё не поздно решить вопрос с Максимовым цивилизованно
22:24 Геркус: матч в Дании был самым сложным для «Локо», остальные должны быть проще
22:18 Сёмин: ничья — нормальный результат для «Локомотива», хотя хотели большего
22:13 Мещеряков: с каждой игрой в Лиге Европы мандраж у «Локомотива» будет уменьшаться
22:13 Эштреков: 0:0 — нормально для первой игры, но «Локо» нужно прибавлять в атаке
21:58 Геркус: от матча «Локомотива» с «Копенгагеном» остались смешанные впечатления
21:55 «Аталанта» разгромила «Эвертон», «Лион» упустил победу в матче с «Аполлоном»
21:54 «Брага» одолела «Хоффенхайм», «Истанбул Башакшехир» и «Лудогорец» сыграли вничью
21:52 Киевское «Динамо» одолело «Скендербеу», «Янг Бойз» и «Партизан» сыграли вничью
21:51 Гол Черышева помог «Вильярреалу» победить «Астану», Нецид забил за «Славию»
21:51 «Милан» разгромил «Аустрию» благодаря хет-трику А. Силвы, АЕК одолел «Риеку»
21:50 «Локомотив» стартовал в Лиге Европы с ничьей в матче с «Копенгагеном»
Все новости RSS
Партнерский контент