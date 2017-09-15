Фурсенко: испытываю радость — это то, что обещал Манчини!

После матча с «Вардаром» президент «Зенита» Сергей Фурсенко не мог скрыть позитивного настроения.

— Эмоции переполняют, игра была очень красивая, — заявил он. — Это то, что нам обещал Манчини. Он играет в быстрый, скоростной, комбинационный и искрометный футбол. И конечно, пришли голы. Несмотря на замены, исполнители в «Зените» такого уровня, что игра не просаживается. Испытываю большую радость и внутреннее удовлетворение.

— Стоит ли сделать скидку на соперника?

— А вы посмотрите матчи «Вардара», это очень непростой соперник. Просто его поставили в такое положение, когда он ничего не мог сделать. «Зенит» не дал играть «Вардару» в его футбол. Кстати, помните Манчини обещал, что Кокорин и Дзюба на двоих забьют 35 голов? Артем подтянулся к Саше, это придаст ему уверенности. Дзюба очень хороший нападающий, мы с вами видели это в прошлом сезоне. Сейчас атмосфера и взаимопонимание в команде на очень серьезном уровне. Как мне кажется, это придаёт силы абсолютно всем.

Кошмар ЦСКА испугался Кокорина. Как «Зенит» разгромил «Вардар» «Зенит» стартовал в Лиге Европе с крупной победы над «Вардаром», который до этого выиграл все домашние матчи в нынешнем сезоне.

— Ригони забил первый гол за «Зенит». Вы довольны его игрой?

— Я, честно сказать, молился, чтобы он забил. Это даст человеку возможность почувствовать себя нападающим. Болельщики всегда настроены скептически: «Ну вот, опять купили непонятного кого и зачем». А сейчас видно, насколько Ригони скоростной футболист, как он владеет мячом. С моей точки зрения, он прекрасно вошёл в игру.

— При этом свою первую игру в чемпионате с «Динамо» он провалил.

— Вы понимаете, он столько летел из Аргентины, его же вызывали в сборную. Учитывайте разницу во времени. Ригони можно простить, что он не успел набрать форму сразу. Кроме всего прочего, опытные тренеры порой дают игрокам возможность просто посмотреть, как играет команда. Сейчас он это понял, и влился в коллектив. С этого матча начинается его карьера в «Зените».

— Сегодня еще дебютировал Мевля. Как оцените его игру?

— Мевля — красавец. Нам не хватало такого игрока в обороне — высокого, достаточно быстрого. Повезло, что мы практически в последний день трансферного окна взяли такого сильного центрального защитника.

— «Зенит» установил рекорд результативности в Лиге Европы. Ожидали, что команда забьет так много?

— Знаете, надо выигрывать каждый следующий матч. Вы помните, как мы выиграли все матчи групповой стадии, а потом провалились в 1/16 финала? Нам надо ровно, спокойно сойти с этой горки и сделать все, что предназначено судьбой.

— После игры вы подарили болельщику галстук. Что это было?

— Человек попросил мой галстук, но он фартовый, всегда его надеваю. Поэтому я попросил коллегу помочь. Обещал, что отдам галстук, но не свой. Коллега любезно согласился, и мы подарили галстук фанату. Мы никогда болельщиков не обманываем.

— «Зенит» первый раз был в Македонии. Как здесь принимали?

— Прекрасно. Мы здесь играли со сборной, вы, наверное помните. Выиграли тогда 1:0, а Акинфеев взял пенальти. В общем, приняли нас хорошо, все молодцы. Но самый большой молодец — Роберто Манчини.

«Забавно, но когда-то я мог оказаться в «Зените» Защитник «Вардара» Евгений Новак рассказал о македонской коррупции, вспомнил чумовую байку про Ярмоленко и сказал, кого опасаться «Зениту».

— Как восприняли широкий жест Кокорина, который буквально подарил гол Дзюбе?

— Очень хорошо, поскольку в нашей команде очень хорошая атмосфера и все поддерживают друг друга. Думаю, Артём оценит жест Саши.

— Как оцените итоги трансферной кампании?

— Вы сами видите, что команда летит. Замены никак не ослабили игру, поэтому, как мне кажется, курс выбран правильный. Есть люди, которые могут завершить атаку, есть кому организованно защищаться. На мой взгляд, мы на 100 процентов выполнили всё, что хотел тренер.

— Манчини говорил о том, что команда недоукомплектована.

— Нет предела совершенству. Кроме всего прочего, он тренировал «Манчестер Сити», и, конечно, у него были классные исполнители. Логика в том, что надо брать молодых и квалифицированных, на вырост. Это получилось. Сейчас у нас молодая, мощная, быстрая команда, которая будет прибавлять с каждым матчем.

— Черчесов не брал Кокорина в сборную. Сейчас такое трудно представить?

— Есть Виталий Леонтьевич, сам главный тренер, и они должны сделать выбор. Мы сделаем всё для того, чтобы качество наших игроков было высокое, и подготовим их к игре. А дальше уже выбор за главным тренером сборной.

— Вы говорили, что «Зенит» должен стать базовым клубом сборной. С учётом большого количества новых легионеров в команде, насколько это реально?

— Смотрите, сегодня мы даже лимит не нарушили. На поле было пять российских игроков. Поэтому я думаю, что всё будет на пять баллов.

— Когда-то давно вы озвучивали задачу взять три еврокубка за 10 лет. Она всё еще в силе?

— Давайте не будем загадывать. 10 лет еще не закончились. Мы имеем это ввиду, тем не менее каждый следующий матч — самый важный. Поэтому готовимся к следующей игре.