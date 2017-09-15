Денис Черышев впервые за 7 месяцев выходит на поле и забивает!

Сербы и албанцы – в одной группе Лиги Европы. Ждать ли ада? И другие причины, почему вы обязаны смотреть матчи «никому не нужного турнира».

20 тысяч фанатов «Кёльна» ошарашили Лондон

Такое вы точно видите нечасто. И нет, речь не о фантастических забегах, голах и каскаде финтов во время игры. Вместе с «Кёльном» в Лондон приехало аж 20 тысяч немецких болельщиков, которые превратили город в большой балаган. Это при том, что на гостей было выделено всего три тысячи билетов.

Впечатляет, правда? Всё закончилось беспорядками у стадиона, задержанием четырёх немецких фанатов и решением отложить матч на час. Внутри чаши «Эмирейтс» болельщиков «пушкарей» ждало мало приятного – на домашних трибунах расположились не влезшие в гостевой сектор немцы, а сам «Арсенал» на протяжении 60 минут жевал сопли с командой, которая за три тура в Бундеслиге не набрала ни одного очка. Да, состав был полурезервный, да, в итоге «Арсенал» победил. Но такая игра дома – это позор. Хорошо, что у «канониров» есть такой футболист, как Алексис Санчес, способный в одиночку вытащить ужасную игру. Пока ещё есть…

«Милан» отыгрался на «Аустрии»

«Милан» будто несколько дней копил в себе злость и с нетерпением ждал возможности отыграться после позора на «Стадио Олимпико» («россонери» проиграли «Лацио» 1:4). Под горячую руку попала «Аустрия», которую команда Монтеллы огорчила аж пять раз. Особо усердствовал оставшийся в игре с «Лацио» на скамейке Андре Силва – на его счету хет-трик. Кстати, Силва – первый со времён Кака футболист «Милана», забивший три мяча в матче еврокубка. С того момента прошло почти 11 лет.

«Милан» накупил игроков на 220 миллионов. Но до величия далеко Сергей Титов – о первой сокрушительной оплеухе для россонери.

Балотелли громит «Зюльте-Варегем»

Болельщики «Локомотива» могут передать персональный привет Марио. Вместе с партнёрами по «Ницце» он повторил счёт из матча «Аустрия» — «Милан», отправив пять мячей в ворота бельгийцев. Несомненно, французская команда подарит ещё уйму интересных матчей по ходу турнира.

«Эвертон» пренебрегает Лигой Европы

Это было что-то из разряда «Тоттенхэм» — «Боруссия» Д в Лиге чемпионов. Когда встречаются две команды, любящие атаковать и привыкшие будто бы нарочито не обращать внимания на то, что творится в обороне, – жди праздник футбола. Тем более что оба коллектива пока заваливают старт сезона и имеют возможность отыграться за неудачи во внутренних первенствах посредством еврокубков. Однако в Бергамо вечером четверга всё было однозначно – подопечные Джан-Пьеро Гасперини по кирпичикам разобрали пожаловавший к ним «Эвертон», заставив Руни с потупленной головой возвращаться в раздевалку. Аморфный «Эвертон» всем видом показывал, что ему не нужна никакая Лига Европы. Главная цель – попасть в еврокубки по итогам сезона. Чтобы через год снова их слить.

«Лацио» и «Витесс» устраивают шоу

Да и вообще, творцы самых зрелищных матчей четверга – итальянцы, которых многие уже давно по инерции обвиняют в прагматичности и приверженности догмам кальчо. Забудьте про это. После спектакля, разыгранного «Аталантой», футболисты «Лацио» устроили настоящую трагикомедию в игре с голландским «Витессом». «Орлы» дважды позволили соперникам выйти вперёд и дважды отыгрались – спасибо голу нового героя Рима Чиро Иммобиле с передачи нашего старого знакомого Фелипе Кайседо (вообще, экс-легионеры РФПЛ как следует зажгли – Томаш Нецид принёс победу пражской «Славии», Зоран Тошич отметился ассистом за «Црвену Звезду»). Ну а победный гол на счету новой маленькой итальянской звёздочки Алессандро Мургиа.

«Брага» отрезвляет «Хоффенхайм»

Главная сенсация тура ЛЕ – заслуга португальской «Браги», которая, как крепкий напиток, вдарила по мозгам «Хоффенхайма». Окрылённая успехом в матче с «Баварией» команда Нагельсмана была настолько уверена в своих силах, что будто и не заметила, как получила удар перед уходом в раздевалку и второй сразу после выхода из оной. А после финального свистка с удивлением осознала, что проиграла дебютный матч в еврокубках.

Черышев возвращается на поле и забивает

Персональные поклонники таланта Дениса Черышева – ликуйте! Да и вообще не мешало бы порадоваться всем, кто более-менее переживает за успехи сборной. Российский полузащитник «Вильярреала» появился на футбольном поле впервые с февраля, выйдя на замену на 74-й минуте игры с «Астаной»… и уже через три минуты отличился, замкнув прострел Родриго Эрнандеса. Спустя семь месяцев вне футбола Черышев возвращается в игру. И делает это ярко. Ну а «Вильярреал» не оставил шансов гостям из Казахстана. Жги дальше, Денис!