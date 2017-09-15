Коэффициенты УЕФА: Россия ещё дальше от Португалии

А «Спартак» набирает уже больше очков в Европе, чем за прошлый сезон.

Россия

Для общей ситуации России в еврокубках ЦСКА сделал большое дело – впервые в истории взял три очка в стартовом матче Лиги чемпионов, серьёзно поднял шансы на выход из группы (а это приносит в копилку дополнительные очки). Но главное – победил именно «Бенфику»: для таблицы коэффициентов обыграть португальцев было принципиальным. Правда, здесь всё-таки стоит брать во внимание побочные факторы. «Бенфика» ежегодно меняет половину состава, а за лето набрала 22 новичков, кое-кто из которых – Варела, Сеферович – играл уже с ЦСКА. В таких случаях команде обязательно нужно время на притирку, и результат на старте сезона может проседать. Теперь важно повторить результат в домашнем матче.

Ожидаемо позитивные результаты достигнуты в Лиге Европы. «Зенит» спокойно добился результата в Македонии, играя в «самом важном матче в истории «Вардара» (именно так его анонсировали хозяева). Даже Артём Дзюба забил – по нынешнему сезону событие редкое. «Локомотив» сгонял 0:0 в Копенгагене, но на результат тоже нужно смотреть с оптимизмом: датчане – такой же фаворит группы, только с опытом игры в Лиге чемпионов. Дальше, против «Злина» и «Шерифа», будет легче.

«Спартак» – единственный, кто добился в туре значительно меньшего, чем мог. Давайте будем честными: шансы на выход из группы стали ещё ниже, чем были, и превратились в иллюзорные. Хотя, с другой стороны, красно-белые всё равно уже побили рекорд прошлого сезона. С кипрским АЕК «Спартак» заработал 0,5 очков для России, а теперь – уже целое очко! И это не считая четырёх бонусных.

Португалия

Даже на троих португальские клубы в Лиге чемпионов набрали меньше, чем ЦСКА и «Спартак» на двоих – и это против далеко не самых статусных соперников в группе. «Бенфика» дома проиграла «армейцам», имея в группе «Манчестер Юнайтед», а «Порту» уступил на своей поляне «Бешикташу»: что же будет, когда «драконы» приедут в Монако или Лейпциг?

Единственным, кто вступился за репутацию Португалии в Лиге чемпионов, стал лиссабонский «Спортинг», но и ему придётся несладко. «Спортинг» начал сезон с победы в Греции над «Олимпиакосом», но дальше команде Жорже Жезуша будет гораздо сложнее – команду ждут матчи с «Барселоной» и двойник с «Ювентусом». Говорят, что нынешний «Спортинг» готов бросить вызов даже грандам, но для начала нужно посмотреть, как Матьё, Коэнтрау, Дост и дедушка Думбия сыграют хотя бы один матч ЛЧ не с «Олимпиакосом».

В Лиге Европы португальцы выступили лучше, сопоставимо с нашими командами – гостевая победа и ничья. «Брага» победила в Хоффенхайме, «Витория Гимарайнш» зацепила ничью с австрийским «Зальцбургом».

Ситуация на самом деле похожа на историю российских команд в последние годы: в Лиге Европы результат может достигаться без видимых проблем, но в Лиге чемпионов возникает необъяснимый ступор. Часто – уже в группе.

Франция

Ещё до старта осенней стадии еврокубков было ясно – нужно забить на Францию и удерживать шестое место в таблице коэффициентов. Скорее Франция поднимется к первой четвёрке, чем опустится ниже. Лига 1 переживает слишком резкий подъём и объём вливания денег, чтобы продолжать топтаться на месте.

Из французских команд не проиграл никто. «Пари Сен-Жермен», готовый ради Кубка чемпионов купить за 222 млн евро даже чёрта лысого, начал еврокубковый сезон с 5:0 на неудобном для многих стадионе «Селтик Парк».

Другой французский клуб в Лиге чемпионов, «Монако», начал сезон ничьей с «Лейпцигом», но Леонарду Жардим объяснил это появлением новой команды, где игрокам нужно притираться друг к другу. И это правда – чуть позже, на дистанции, «Монако» будет значительно круче. В Лиге Европы французы тоже добыли почти максимум очков: лишь «Лион» оступился на Кипре, где упустил победу над любимым нами «Аполлоном».

Что будет дальше

Спасибо в первую очередь ЦСКА – отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА вырос до 3.800 балла. Даже отставание от Франции сейчас меньше (3.033). Динамика в таблице вообще радует: четыре предыдущих сезона кряду Россия набирала на еврокубковой арене больше, чем Португалия, и готовится выдать пятый такой сезон кряду. Португальские клубы в Лиге чемпионов лишь должны помочь нам – «Бенфика» и «Порту» не так сильны, как в предыдущих сезонах, а «Спортингу» досталась слишком жёсткая группа.

Про Францию пока забудьте. Россия на комфортном 6-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, и подвинуться в любую из сторон за нынешний сезон будет практически нереально.