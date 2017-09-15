Ватный Фернандо, русский Озил. 4 индивидуальных вывода по нашим в Европе

1. Не слишком ругайте Оланаре

Бедный, бедный Аарон Самуэль Оланаре! Даже после неожиданной победы ЦСКА в Лиссабоне нигериец остался самым критикуемым футболистом команды. При этом от атаки болельщиков и журналистов Оланаре не спасли и слова главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, который признал, что нападающий провёл один из самых качественных матчей за команду.

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В случае с Оланаре мы сталкиваемся с не совсем правильной интерпретацией статистики. Да, нигериец проиграл в Португалии кучу борьбы, но нападающих у Гончаренко нельзя оценивать по проценту выигранных единоборств. Основной критерий белорусского тренера звучит так: неважно, кто выигрывает борьбу — важно, кто забирает подбор. Соответственно, правильно смотреть не на процент Оланаре, а на то, сколько подборов после его борьбы осталось за ЦСКА. Кто-нибудь этим занимался? Нет, конечно, цифры же говорят, что нигериец сыграл плохо, давайте его ругать.

В «Уфе» у Гончаренко Сильвестр Игбун был вообще лидером Премьер-Лиги по количеству вступлений в единоборства. Процент выигранных у него тоже был невысоким, но все хвалили: смотрите, как он яростно пытается зацепиться за любой мяч. Оланаре становится жертвой модели игры Гончаренко: болельщики и журналисты ждут от него голов, а тренер — исполнения чётко прописанной роли. И эти ожидания часто не пересекаются.

2. Фернандо по-прежнему ключ к игре «Спартака»

В прошлом сезоне Фернандо стал символом бьющегося «Спартака» — человек умирал в единоборствах, с него сходило семь потов за 90 минут. Но даже в прошлом сезоне было видно, что иногда бразилец неожиданно становится ватным и сразу демонстрирует неготовность к игре. Так было и в Мариборе, где он позволял отдавать слишком много передач из своей зоны, не успевая за соперниками и бросая после травмы Глушакова одного Пашалича на весь центр поля. При этом одно магическое касание посреди полдюжины пасов в аут у Фернандо всё же случилось, и оно стало голевым — именно мягкий удар опорника помог Самедову расстрелять словенскую раму.

Действующий в очень важной и часто за последние годы провисавшей зоне Фернандо остаётся ключом к игре «Спартака». Когда он в порядке, в порядке и вся команда — и с мячом, и без мяча. Когда он не в порядке — у красно-белых проблемы. Всё больше и больше Фернандо напоминает другого бразильского центрхава «Спартака», Моцарта. У того тоже были проблемы с весом, он тоже классно бил штрафные, но главное сходство заключается в другом. Моцарт тоже делал команду бодрой в дни, когда сам вставал с той ноги, и проблемной — в дни своей лени. Но даже в дни лени к нему за игру раз-два приходили действия, которые выдавали в нём большого мастера.

3. Миранчук становится русским Озилом

Здесь всё достаточно просто. Месут Озил — самый противоречивый футболист современности, даже у фанатов «Арсенала» он вызывает эмоции до диапазону близкие к северу и югу. Когда «канониры» побеждают и действуют вдохновенно — немецкий свободный художник всегда на первых ролях, и его воспевают в первую же очередь. Как только игра у «Арсенала» пропадает, все идут показывать пальцем на Озила — иногда кажется, что уже по привычке. Проиграл «Арсенал» — вы знаете, кого надо обвинить.

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С Алексеем Миранчуком получается что-то похожее. В выигранных (и что самое важное — не выстраданных) матчах «Локомотива» он всегда король, и внимание прессы к нему обеспечено, но как только у московской команды тяжёлый день, Миранчук с поля исчезает, как это было в Копенгагене. Логично предположить, что при поражениях «Локо», Миранчук моментально становится главным объектом для критики.



В этом, в принципе, нет ничего ужасного. Миранчук остаётся неплохим футболистом (а Озил — выдающимся, но сравниваю я их не по уровню), но тренеры его команд должны закладываться на то, что в тяжёлых ситуациях на поле должен быть ещё один игрок, который возьмёт на себя управление игрой. Рассчитывать только на 59-го номера «Локо» не слишком безопасно.

4. Кокорин в полном порядке против плохих оборон

Александр Кокорин уже пару месяцев доказывает то, что мы и так о нём знали — отбрасывая его восприятие, как личности, талантливым и реально индивидуально сильным футболистом он быть не переставал. Он в полном порядке и с технической точки зрения, и с ментальной (второй гол «Вардару» — как доказательство второго тезиса: нужно иметь определённое чутьё, чтобы не понадеяться при навесе на Дзюбу и пойти замыкать атаку второй волной), но есть один нюанс.



Нюанс этот заключается в том, что в полном порядке Кокорин пока только в матчах против плохо организованных оборонительно команд. Как только соперник (числом или умением — второстепенно) закрывает свою штрафную, Кокорин не забивает. Это говорит о том, что вопрос в таких матчах уходит уровнем выше индивидуального мастерства одного нападающего, пусть и находящегося в форме — он выходит на командный уровень. Получается, что команда в целом пока предлагает меньше, чем предлагает один Кокорин — потенциально это может быть сложностью для лидера чемпионата России.