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Браун Фелицио Форбс
Текст: Олег Лысенко
Фото: fc-amkar.org

Список Форбса. Шесть клубов РФПЛ за четыре года

Как он это делает?
15 сентября 2017, пятница. 13:05 Футбол

Вопрос на засыпку: кто самый востребованный легионер в чемпионате? Скажете, Промес, Паредес, Вернблум? Возможно. А я приведу альтернативную фамилию: Форбс.

Не спешите крутить пальцем у виска – сперва изучите карту перемещений немецкого странника коста-риканских кровей. Согласно ей более ценного кадра во всей РФПЛ трудно найти. Человек нарасхват просто! Что ни сезон, то новая команда, а то и две. «Амкар» до конца боролся за привилегию стать шестым работодателем Брауна Фелицио в России и заявить его вне регистрационного окна – это ли не признак высокой квалификации и исключительных способностей футболиста?

В нём изначально угадывался незаурядный персонаж. Колоритная внешность, знание трёх языков и школа «Герты» в личном деле обеспечили новобранцу «Крыльев Советов» благосклонно-заинтересованное отношение публики. Несколько матчей за юниорские сборные Германии служили дополнительной гарантией качества – в «бундестимы» же кого попало, по блату, не берут, верно? А то, что выше третьей немецкой лиги Браун Фелицио не поднимался, спишем на молодость – в Самаре он прописался всего через месяц после 22-го дня рождения, мальчишкой по меркам нашего перезрелого футбола.

И началось российское приключение Форбса, полное чудесных открытий, заманчивых переходов и удивительных перевоплощений...

В свой первый сезон в РФПЛ Браун Фелицио отбегал 50% матчей на позиции правого защитника, сформировав фланговую связку с гаитянином Горо. Если играл, то, как правило, от звонка до звонка, что свидетельствует о высокой степени тренерского доверия. После внезапного падения «Крыльев» в ФНЛ ему не составило труда найти новое пристанище. Следующей остановкой на причудливом маршруте Форбса стала Уфа.

Игорь Колыванов тоже нашёл применение футбольным талантам новичка. У него тот зачастую прикрывал бровку, но при необходимости готов был сработать и на смежной позиции. В частности, свой единственный гол за «Уфу», в ворота ЦСКА в бесшабашной перестрелке с ЦСКА (3:3), Форбс забил центральным защитником. Тем не менее двухлетний контракт с башкирским клубом Браун Фелицио отработал лишь наполовину и вновь приобрёл статус свободного агента. Не в первый и не в последний раз.

Летом 2015-го немецко-коста-риканского универсала просматривал бывший клуб Бердыева («Рубин»), а взял новый – «Ростов». С какой целью, осталось загадкой. Кто только ни играл у дончан справа в обороне – и Калачёв, и Маргасов, и Ротенберг. Только Форбсу дела не находилось. Возможно, в новую для себя схему не сумел вписаться или в коллектив не влился. Так или иначе, семь туров Форбс поглядел зрителем с лавочки – и вновь пустился в путь. Спрос на него по-прежнему оставался удивительно высоким.

В первой половине 2016 года пришла пора знакомства со вторым национальным дивизионом и одним из патриархов тренерского штаба. Сергей Павлов не одну роль перебрал, чтобы подобрать Форбсу подходящую. У него Браун Фелицио и крайнего хава исполнял, и опорного полузащитника, и стоппера. Но ярче всего проявил себя в нападении. Звёздный час смуглокожего легионера в ФНЛ пробил в мае 2016-го, когда он по разу поразил ворота второго «Спартака» и первого «Байкала». По возвращении в РФПЛ он пополнил свой актив ещё двумя забитыми мячами, по одному «Локомотиву» и «Крыльям» и, по идее, укрепил собственные позиции в «Арсенале». Тем удивительнее оказался новый поворот в насыщенной карьере Форбса – весну 2017-го он встретил в «Анжи».

Александр Григорян в свойственном ему стиле живописал знакомство с новоприбывшим: «Мы были в недоумении, когда изучали его позиции. Я решил с ним поговорить и спросил у него: «Ты кто?» Он ответил, что до сих пор не знает. Мы с ним разговаривали на ломаном испанском, он тоже по-испански так себе говорит, но общим у нас оказался только этот язык. Я ему сказал, что вижу в нём нападающего. Он ответил: «Слава богу, я всю жизнь вижу себя в нападении».

Увы, многообещающее сотрудничество самого эксцентричного наставника лиги с самым разносторонним исполнителем продлилось недолго – всего несколько месяцев. «Анжи» с трудом, но выжил в РФПЛ, а его 94-й номер, отметившись одним голом в пяти матчах, опять собрался в путь. Теперь навстречу неизвестности. «Арсенал» в его услугах более не нуждался, «Анжи» в продлении аренды – тоже. Тем не менее без работы Форбс сидел недолго – до звонка из Перми.

«Амкар» лежит на дне таблицы. «Амкар» в невообразимых муках «рожает» каждый гол, произведя их в общей сложности на свет два за треть сезона. А стеснённость в средствах вынуждает клубный менеджмент изгаляться, осваивая совсем уж экзотические рынки. После приглашения форварда из – третьей лиги Черногории удивить пермского болельщика кем-либо в принципе невозможно. На его фоне Браун Фелицио Форбс – звезда. А его адаптированность к российскому футболу и невероятная исполнительность повышают ценность игрока в глазах тренерского штаба.

Удивление в этой истории способно вызвать только одно – феноменальная способность Форбса оказываться в нужное время в нужном месте. Не столько на поле, сколько за ним. Тогда как менее удачливые русские коллеги массово расшибают лбы о плотно закрытые двери Премьер-Лиги, Браун Фелицио с лёгкостью распахивает одну за другой. Как он это делает? Видимо, и правда незаурядный мастер. Либо мастера – те, кто стоят за ним.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Фелицио Браун Форбс
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