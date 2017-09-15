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«Копенгаген» – «Локомотив»
Текст: Григорий Телингатер
Фото: fclm.ru

«Только не деритесь!» Что окружало матч «Копенгаген» – «Локомотив»

Абсолютно несерьёзный репортаж из Копенгагена.
15 сентября 2017, пятница. 14:35 Футбол

На рейс Москва – Копенгаген примерно наполовину состоял из поклонников «Локо». Два соседа разговорились:

– Ну и как вам Геркус? – спросил парень у окошка.
– А сам что думаешь? – по-одесски, вопросом на вопрос ответил болельщик постарше.
– Думаю, что круто с болельщиками работает. Уже видно, что в Черкизово стало ходить больше зрителей. Он молодец. Единственное, читал, он с Сёминым не ладит. Не знаю, правда ли это.

С соседями мне повезло. Все 150 минут полёта они обсуждали команду, за которую болеют. Вспоминали забавные истории с предыдущих выездов. А через ряд от нас люди были больше увлечены крепкими напитками. Они даже не прятали алкоголь. А когда в середине пути всё же были его лишены, возмутились: «Разве нельзя в самолете открывать покупки из Duty Free?!»

Фото: «Чемпионат»

На паспортном контроле.

– Добрый день. Цель визита?
– Футбольный матч «Копенгаген» – «Локомотив».
– Будете смотреть игру?
– Да, работать. Я – журналист.
– А-а-а, ну хорошо. Главное не деритесь. Вы вроде не похожи на хулигана. Добро пожаловать в Копенгаген.

Существует крайне мало столь же живучих стереотипов. Всё это отголосок Евро-2016, когда наши и английские фанаты дрались в Марселе. Парень из России связан с футболом? Значит, хулиган. Помню, надо было написать репортаж с матча «Ростов» – «Бавария». Подошёл к немецким фанатам с безобидными вопросами: как вам город, где успели побывать? Ответ был такой: «Ты, видимо, хулиган. Хочешь выведать, где мы гуляем. Хотите нас побить? Не буду я с тобой общаться».

Грустно это. Задевает мои чувства. Чувства верующего в доброту и справедливость.

***

Копенгаген напомнил Лиссабон. В португальской столице каждые пять минут может меняться погода – то ливень, то солнце. В Дании немножко иначе: всё время тучи и пять минут льёт, пять минут – нет. Солнца лучше не ждать. Сотрудница «Локомотива» Анна Галлай (при аккредитации ее почему-то назвали Gallary) из-за дождя с трудом сняла репортаж о Копенгагене.

Перед ней «Копенгагену» пришлось извиняться. Официальный твиттер команды написал:
«Мы сожалеем по поводу погоды, «Локомотив», но надеемся, вы насладитесь пребыванием в Копенгагене».

Единственный плюс при этих ливнях – бесплатные зонтики. В отелях при выходе стоит большая корзина с ними. Бери, когда захочешь. Когда вернешься, положи на место. В Дании принято доверять людям. Даже если они иностранцы. Почему-то сразу вспомнилась новость, что из нового московского парка «Зарядье» люди стырили редкие растения.

Фото: «Чемпионат»

***

Принято считать, что Европа цивилизованнее, и поход на футбол лучше организован. Это одновременно и правда, и вымысел. С одной стороны в плане питания это действительно другой уровень. То, что я видел в других европейских странах, было и в Копенгагене. Пункты питания вокруг стадиона организованы на порядок лучше. Очень много людей сюда приходит с мыслью о том, что можно будет без проблем перекусить. Очереди есть, но не так как у нас бывает: 30 человек стоит за хот-догом, а больше ничего и нет.

Фото: «Чемпионат»

Более того. Тут ещё и пиво наливают! Вы слышите? Можно прийти на стадион и выпить пива по-человечески. И при этом я не видел пьяных. Другое дело, что над пивом в Дании жёстко издеваются. На футболе его продают в пластиковых стаканах… с трубочкой. Я понимаю, что так меньше шансов его пролить, но выглядит всё равно странно. А ещё у них странные размеры. В России или Германии: маленькое пиво – 0,33, стандартное – 0,5 и большое – литр, тогда как в датских ресторанах — 0,25, 0,33 и 0,5. Причём эти самые 0,5 стоят от 500 рублей, а магазине — по 400.

***

Удивительно, сколько родных российскому глазу вещей можно увидеть в Копенгагене. Идёшь по городу (кстати, весьма красивому и ухоженному) и тут – бац. Нетто! Магазин имени Нетто. Почти как стадион его же имени в Москве. Болельщики «Спартака» фотографировались бы на фоне этого здания.

Фото: «Чемпионат»

***

Следуешь по городу дальше — и тут ещё одна ассоциация с московским клубом. Прямо с трубы на тебя смотрит стикер «Dynamo on tour» («Динамо на выезде – с английского). Даже не буду пробовать понять, о каком «Динамо» идёт речь, ибо в мире существует более 40 футбольных клубов с таким названием.

Фото: «Чемпионат»

И это тоже ещё не все. В перерыве я заблудился на стадионе «Копенгагена» — в лабиринтах классических и винтовых лестниц, а также длинных коридоров на разных этажах. В какой-то момент очутился в VIP-ложе. Издали увидел Геркуса с Булыкиным, но куда больше удивила встреча с Н'Дойе. Поворачиваю голову, а там бывший игрок «Локо» в форме «Копенгагена».

Фото: «Чемпионат»

***

К «Локомотиву» «Копенгаген» выпустил матчевые шарфы. Стоимость – 150 крон (около 1400 рублей). Кому-то может показаться дороговато, но для официального магазина в таком дорогом городе – нормальная цена.

Фото: «Чемпионат»

«Копенгаген» играл ровно. Хорошо, но особо никого не выделить. Разве что португальца с запоминающейся фамилией. Зека убрали с поля во втором тайме. Сразу ассоциация – здесь цена на автобус зависит от зоны. Кстати, тюремным выглядел и сектор болельщиков «Локо». Им приходилось наблюдать за игрой через вот такую решетку.

Фото: «Чемпионат»

***

На послематчевую пресс-конференцию тренеров первым пришёл… Геркус. Он уверенно сел на один из последних рядов за спинами журналистов. Его приход был внезапным, но мы с коллегами попросили президента «Локо» поделиться впечатлениями.

– Довольны дебютом новой команды в еврокубках?
– Мощный вопрос, подготовились, – ответил Геркус, который, видимо, ждал от нас чего-то большего. – Не хочется говорить, что получился хороший или плохой матч. Нормальный. Для дебюта вполне приемлемый результат. Пускай и не за счёт блестящей игры. Действовали самоотверженно, спокойно, структурировано и даже создавали моменты. Хоть и не такие опасные, как в предыдущих встречах.

Что касается Сёмина, то он также был сдержан и, как показалось, более-менее удовлетворён результатом. Подробнее обо всем, что рассказал главный тренер «Локомотива», а также Тарасов, Гильерме и Эдер, можно прочесть тут.

«Говорят, у нас самая слабая группа в Лиге Европы. Я так не считаю!»
Юрий Семин, Дмитрий Тарасов, Гилерме и Эдер – о ничьей на старте Лиги Европы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Копенгаген ФК Локомотив Илья Геркус Юрий Сёмин Фото
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