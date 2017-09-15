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Текст: «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«ЦСКА на подъёме и не замучен играми». Прогнозы на 10-й тур РФПЛ

Успеют ли восстановиться «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» после еврокубковых матчей? Пробуем угадать.
15 сентября 2017, пятница. 16:00 Футбол

В 9-м туре нашего конкурса за победу боролись команды специалистов и читателей, ну а журналисты заработали только одно очко и отстают от конкурентов уже почти на 30 баллов. Никита Кузин на прошлой неделе сумел угадать только исход матча «Амкар» – ЦСКА и повторил худших результат сезона.

Худшие результаты

Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев — 1 (8-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Самвел Авакян — 4 (6-й тур)
Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)
Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Максим Деменко угадал счета матчей «Амкар» – ЦСКА и «Ахмат» – «Локомотив», а также исход встречи «Спартак» – «Рубин», заработав таким образом 11 очков.

Лучший результат в туре показал Александр Коноплёв из Вологды, ему удалось предсказать счёт матча «Ахмат» — «Локомотив», разницу во встречах «Амкар» — ЦСКА и «Тосно» — «Анжи», а также исход встречи«Уфа» — «Краснодар». Итог — 12 баллов.

Положение после 9-го тура

Специалисты — 95
Читатели — 92
Журналисты — 63

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В каждом из матчей наших в еврокубках нашлось по одному человеку, о котором нужно поговорить отдельно.

Прогноз специалистов

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

«Арсенал» – «Динамо» — 0:0
Тут мало что можно сказать. Команды не показывают оптимальной игры, поэтому будут просто играть осторожно, от обороны. Точно могу сказать, что и у тех, и у других будет боязнь пропустить.

ЦСКА – «Ростов» — 2:1
Будет очень хорошая игра, но «армейцы» будут сильнее. ЦСКА сейчас на подъёме, мастерства гораздо больше, да и не скажу, что они замучены играми. Но преимущество не будет большим – максимум в один мяч.

«Анжи» – «Краснодар» — 0:2
Махачкалинцам крайне необходимо сейчас набирать очки, особенно дома. У них ситуация очень тяжёлая в турнирной таблице. Однако в этой игре «Анжи» рассчитывать на положительный результат не придётся. «Краснодар» на данный момент в хорошей форме, плюс Федя Смолов восстановился. Нас ждёт уверенная победа «быков».

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» — 0:0
Этот матч весьма непредсказуем. На Дальнем Востоке тяжело играть абсолютно всем. Вроде бы «Ахмат» сейчас и неплохо смотрится, даже какое-то время наверху таблицы держался. Но в Хабаровске люди голов не увидят.

«Тосно» – «Спартак» — 0:1
Команда Массимо Карреры находится в очень хорошей форме, правда в Санкт-Петербурге лёгкой прогулки не будет – «Тосно» просто так очки не отдаёт. Мой вердикт – минимальная победа «Спартака».

«Рубин» – «Урал» — 2:0
«Урал» — это сыгранная и крепкая команда, которая спокойно не даёт себя обыграть, особенно дома. Матч в Казани закончится победой «Рубина», хоть и подопечные Курбана Бердыева до сих пор находятся в поиске своей лучшей игры.

«Локомотив» – «Амкар» — 1:0
Пермякам жизненно необходимо заветные очки добывать. «Амкар» пропускает мало, да и «Локомотив» может быть уставший после всех этих игр. Хватит ли им запала… Посмотрим. Но минимально победить они должны.

«Зенит» – «Уфа» — 2:0
Питерцы сейчас на подъёме, у них ротация, у них свежая кровь. А победа в Лиге Европы должна ещё больше уверенности придать. «Уфа» не считается лёгким соперником, поскольку умеет она хорошо играть на контратаках. В этой игре я ставлю на сухую победу «Зенита».

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Прогноз читателей

Василий Сергиенко (Самара):

«Арсенал» – «Динамо» — 1:1
Соседи по турнирной таблице и равные по классу команды. «Арсенал» отобрал два очка у «Ростова» в гостях, «Динамо» отстояло ничью с «Зенитом». Думаю, и в очном матче коллективы сыграют вничью.

ЦСКА – «Ростов» — 0:0
ЦСКА в этом сезоне дома не очень убедителен, уступив «Рубину» и «Ахмату». А «Ростов» в гостях пока не проигрывал. У дончан три ничьи в последних трёх турах, а у ЦСКА за плечами тяжелейший матч Лиги чемпионов. Победителя, словом, команды выявить не должны. Нулевая ничья или результативная? Выберу первый вариант.

«Анжи» – «Краснодар» — 1:1
В последних двух турах «Краснодар» уверенно взял «свои» очки, победив дома «Динамо» и в гостях «Уфу». Не верю, что «быки» могут быть стабильны в трёх турах подряд. Ничья.

«СКА-Хабаровск» – «Ахмат» — 0:0
У хабаровчан в активе пятиматчевая беспроигрышная серия (1 победа, 4 ничьи), а дома «СКА-Хабаровск» проиграл только «Зениту» в первом туре. Будет ничья.

«Тосно» – «Спартак» — 1:1
Дело не только в усталости после Лиги чемпионов, но и в том, что «Спартак» пока в целом выглядит не очень уверенно.

«Рубин» – «Урал» — 1:0
В последних семи турах «Урал» проиграл только один раз, но при этом ни разу не победил. А казанцы в последних встречах дома играли уверенно и побеждали. Так будет и в этот раз.

«Локомотив» – «Амкар» — 1:1
«Амкар» преимущественно завершает своим матчи с одним забитым или одним пропущенным голом. В этот раз, мне кажется, пермяки сделают и то, и другое.

«Зенит» – «Уфа» — 2:1
Здесь питерцы должны побеждать, но не без проблем, потому что «Уфа» очень хорошо играет в гостях.

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Прогноз журналистов

Полина Куимова, корреспондент «Чемпионата»:

«Арсенал» — «Динамо» — 2:2
«Динамо» провёло хороший матч с «Зенитом», «Арсенал» же удачно сыграл с «Ростовом», который сейчас не подарок. Обе команды ищут свою игру и добиваются результатов с переменным успехом. В этом матче нет фаворитов, поэтому игра закончится результативной ничьей. И «Динамо», и «Арсенал» не будут отсиживаться в обороне — обеим командам нужны очки. Так что голов будет много.

ЦСКА — «Ростов» — 1:2
ЦСКА очень много эмоций оставил в Лиссабоне и, скорее всего, это скажется на их игре с «Ростовом». Кучук же, после неудачной игры с «Арсеналом», приедет в Москву за тремя очками. Леонид Станиславович тактически переиграет Виктора Михайловича и, к сожалению армейских болельщиков, ЦСКА вновь потеряет очки.

«Анжи» — «Краснодар» — 1:1
Подопечным Шалимова очень тяжело играть на выезде. «Анжи» после прихода нового тренера перестроился на игру в два центральных защитника и, кажется, обретает свой стиль и уверенность. Фактор своего поля позволит махачкалинцам взять очки.

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат» — 0:2
Уверенная победа команды Кононова. «Ахмат» хорошо действовал в обороне в матче с «Локомотивом», хотя в атаке были некоторые проблемы. Но, рискну предположить, что в этом матче они все же найдут свой гол. И не один.

«Тосно» — «Спартак» — 0:1
Сложный матч для прогноза. «Спартак» в матче с Марибором выглядел неуверенно: то ли сказалось волнение, то ли отсутствие опыта. Да и в чемпионате команда Карреры выступает нестабильно. «Тосно» может упереться и доставить «Спартаку» немало проблем, но уровень исполнителей у красно-белых на порядок выше, так что вряд ли команда Парфенова сможет одержать победу.

«Рубин» — «Урал» — 1:1
После обидного поражения от «Спартака», Бердыев захочет отыграть потерянные три очка. «Урал» же хорошо организованная команда, которая смогла взять очки и с «Зенитом», и «Краснодаром». Встреча с «Рубином», который только строится, может в очередной раз для «Урала» закончиться ничьей.

«Локомотив» — «Амкар» — 1:0
«Амкар» сейчас не в самом лучшем состоянии: команда идёт на последнем месте, за 9 туров одержала победу лишь один раз, да и по составу значительно уступает «Локомотиву». Несмотря на тяжёлый матч в Копенгагене и определённые проблемы в команде, «железнодорожники» фавориты этой встречи. Сил хватит на то, чтобы обыграть «Амкар», пусть и с минимальным счетом.

«Зенит» — «Уфа» — 3:0
Уверенная победа «Зенита». Команда Манчини легко справилась с «Вардаром» на выезде, поэтому «Уфе» в этом матче не устоять. Тем более, что уфимцы выглядят довольно нестабильно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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