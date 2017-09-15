Тест. Что вы знаете о женщинах в футболе?

В прошлые выходные Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-главным арбитром, которая судила матч высшего дивизиона топ-5 европейских лиг. Самое время проверить – много ли вы знаете о женщинах в мужском футболе и их влиянии на него.
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