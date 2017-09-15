«Смолов был готов прийти в ЦСКА этим летом»

Несмотря на то, что ЦСКА никого не купил в это трансферное окно, интерес к «армейской» кухне все равно остаётся повышенным. С гендиректором клуба Романом Бабаевым мы договаривались пообщаться давно, но интервью каждый раз переносилось из-за его занятости. Зато когда, наконец, встретились и поговорили — узнали много нового и интересного.
Начали, конечно, с поздравлений. Впервые за 11 раз, когда ЦСКА участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов, команда стартовала с победы. При том, что состав был слабейшим за последние годы. С последним тезисом Бабаев спорить не стал.
— По крайней мере, по именам — Вагнер, Думбия, Муса, Хонда, Эльм — в атаке мы раньше выглядели более ярко, — говорит гендиректор ЦСКА. — Это факт. Но причинно-следственную связь между составом и победой искать не стоит. Это не более, чем стечение обстоятельств.
— Какой итоговый результат ЦСКА в этой Лиге чемпионов вас удивит?
— Если удастся повторить наше лучшее достижение — дойти до четвертьфинала. В нынешних обстоятельствах это отличный результат для любого российского клуба. В нашем случае это будет вдвойне приятно, ведь кроме ЦСКА в современном формате ЛЧ никто из наших команд до 1/4 финала не добирался.
— Вы считаете, это реально: иметь такую планку ожиданий с нынешним составом ЦСКА? Без скамейки и без добротного нападающего?
— Если не ждать и не верить, зачем вообще играть? В предыдущие розыгрыши мы могли рассчитывать на лучший результат, но в силу ряда причин занимали четвёртое место. Хотя вспомните наших соперников по группе — это были не последние команды в Европе. В нынешней ситуации мы не считаем попытку выйти из группы ЛЧ бесперспективной. Фаворит на бумаге — не всегда фаворит по факту. Да, у нас нет опытного нападающего. Я не провожу параллели, но сборная Испании тоже выходит играть без форварда и громит сборную Италии. Да, нам хотелось бы видеть в команде Вагнера в его лучшей форме. Но какой смысл дискутировать на эту тему, если есть те, кто есть. Команда и тренерский штаб объективно и спокойно относятся к сложившейся ситуации. Стараемся выжать максимум.
«Мне понравился мэм про ЦСКА через 30 лет»
— Мог ли ЦСКА кого-то купить этим летом?
— Из собственных средств, скорее всего, нет. Рассматривали варианты с арендой или подписанием свободного агента. Но финты с возвращением Думбия из «Ромы» или трансферами Натхо и Ерёменко не могут происходить системно в каждое трансферное окно. Для этого должно совпасть множество факторов, которые не всегда зависят от клуба. А брать футболистов для количества мы с тренерским штабом и акционерами посчитали бессмысленным.
ЦСКА нужны качественные игроки, хотя бы сопоставимые с теми, кто уже есть в команде. Таких бесплатных вариантов найти не удалось. Но катастрофы в этом не вижу. С оговоркой по нападающему, состав у нас укомплектованный и боеспособный. Это доказывают и результаты прошлых сезонов — три золота и два серебра. Мы ведь не только в это трансферное окно никого не приобрели. Здорово, когда есть возможность обновлять состав и брать классных футболистов из Латинской Америки и Европы, но, когда её нет, это не означает, что команда не способна бороться.
— Видели забавный мем про состав ЦСКА через 30 лет?
— Видел (улыбается).
— И как он вам?
— Мне понравился. Чувство юмора в такой ситуации очень помогает. Мы постоянно обсуждаем эти темы в команде, и мне приятна реакция ребят. Многие бы, наверное, бросили вёсла, видя, что усиления нет, но к нашим парням это не относится. Лозунг наших болельщиков «Не отступать и не сдаваться» для команды является посылом к действию. Многие результаты, в том числе и победа над «Бенфикой», были добыты во многом за счёт характера и опыта.
— Учитывая первый матч в группе, ЦСКА уже заработал как минимум € 16,2 млн в Лиге чемпионов. Почему их нельзя потратить на покупку форварда?
— Акционеры вложили огромные средства в реализацию проекта стадиона и, как и все в стране, попали в тяжёлую экономическую ситуацию. Я уже и не говорю о девальвации рубля. 70% расходов клуба являются валютными, потому что это зарплаты футболистов. При этом 70% дохода клуба — рублёвые: билеты, спонсоры и так далее.
— ЦСКА не перевел зарплаты в рубли?
— Нет. Как можно объяснить Витиньо, что он будет получать зарплату в рублях, когда, образно говоря, он вообще не знает, что это за валюта?
— Хорошо. Но россияне-то знают: Игнашевич, Акинфеев, Березуцкие, Дзагоев.
— А вот такой подход был бы нечестным. Команда на поле одна. Нам нужно было сказать ребятам, что в плане зарплаты принцип «один за всех и все за одного» теперь не действует? В других финансовых вопросах игроки во многом шли на встречу. Перевести зарплаты в рубли было бы возможно, если бы в ЦСКА играли только россияне. Конечно, можно было бы «прогнуть» и легионеров, но, во-первых, это не наш метод, а во-вторых, это сложно с юридической точки зрения. То есть футболист приезжает к нам на условный € 1 млн в год, а теперь он будет получать 500 тысяч, так как курс изменился.
— Итак, деньги, полученные в этой ЛЧ, очень пригодятся в погашении кредита. А если бы ЦСКА не прошел АЕК или «Янг Бойз»? Клуб бы закрылся?
— Пришлось бы изыскивать дополнительные источники дохода.
— Какие?
— Кредитование, продажа футболистов и т.д. Тот факт, что мы сохранили основной состав, за исключением Тошича, является для ЦСКА своего рода успехом трансферного окна. Также удалось продлить контракт с Фернандесом до 2022 года.
— Тошич отказался от понижения зарплаты в ЦСКА. Но вряд ли он получает в «Партизане» больше, чем мог бы в Москве – даже с учетом понижения?
— Думаю, он получает меньше.
— Почему он тогда не остался в ЦСКА?
— С Зораном не было финансовых разногласий. Но он должен был смириться со статусом игрока запаса в силу объективных причин: смены тактики, возраста и последствий травм. Над продолжением сотрудничества долго думали и Тошич, и клуб. У Зорана, кстати, были интересные варианты с большой зарплатой в Китае и других азиатских чемпионатах. Но он решил стабильно играть на родине, а не гнаться за деньгами. Учитывая, сколько Тошич сделал для команды, нам хотелось проводить его достойно. Думаю, Зоран ещё не раз приедет в Москву — возможно и сотрудничество на почве футбола.
Зоран Тошич принес ЦСКА много славы
«По Головину были предложения из АПЛ – мы договорились подождать»
— Самый крутой актив ЦСКА — Марио Фернандес. Почему он до сих пор в команде?
— Если вы замечали, ребята всегда уходят из ЦСКА с очень большой неохотой. Даже Муса сомневался, когда поступило предложение от «Лестера».
— Вы серьезно?
— Не скажу, что он думал долго, но вариант остаться Ахмед рассматривал.
— Чем вы это объясняете?
— Ребята привыкают и к хорошей, можно сказать, семейной атмосфере, и к успехам. В случае с Марио — такая же ситуация, ему здесь комфортно. Но это не значит, что Фернандес точно останется в ЦСКА до конца карьеры. К тому же, к нам пока ни разу не подходил его агент со словами: «Есть предложение, футболист хочет уйти».
— А что по Головину? К нам в гости недавно приходил главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и он прямо сказал: «Удивлен тем, что Головин до сих пор играет в России».
— По нему предложения были.
— Откуда?
— Из Англии, в том числе один топ-клуб. Но мы вместе с Сашей посчитали, что это преждевременно. Кроме этого, предложенные условия, на наш взгляд, были существенно ниже рыночных. По-моему, сам Саша согласился и воспринял всё адекватно. Саша находится в самом начале своей карьеры, и если он продолжит играть так, как сейчас, то предложения ещё поступят. Даже пример Мусы показателен — не всегда тех качеств, позволяющих тебе быть топ-игроком в России, хватает, чтобы выходить в АПЛ со скамейки. Есть риск оказаться в глухом запасе.
— Сколько Головину нужно времени, чтобы созреть?
— Как минимум, до конца сезона. Мы сыграем ещё не менее пяти матчей Лиги чемпионов, и надеюсь, что будем бороться за призовые места РФПЛ. Каждый матч для Саши очень ценен и даёт ему необходимый опыт для возможного переезда в Европу, где каждая игра — как в Лиге чемпионов. Так что допускаю, что переход может случиться уже летом следующего года.
— А какая ситуация с Дзагоевым? Алан часто говорил о том, что хочет уехать в Англию. Вас это не пугает?
— Только радует. Если футболист ставит себе такую амбициозную задачу, то понимает, что скауты будут рассматривать его под микроскопом. Такие специалисты не ориентируются на парочку удачных матчей, а рассматривают всю карьеру игрока. Хотя Алану дополнительная мотивация никогда не нужна — он всегда даёт команде всё, что может.
>>> «Сделал предложение и улетел побеждать «Интер». Репортаж из дома Дзагоевых
— С Оланаре зимой вы наверняка расстанетесь? Как кажется со стороны, футболист исчерпал все кредиты доверия.
— Если бы мы не знали, как он умеет играть в футбол, можно было бы ставить на нём крест. Вспомните, как он достойно выглядел в свой первый приезд. Хотя нужно понимать, что он приходил в ЦСКА бесплатно. Конечно, процесс восстановления Аарона затянулся. Впрочем, врачи об этом предупреждали. До зимы шансы нападающему будут предоставлены, а затем будем принимать решение по поводу его будущего. Радует, что на этом фоне молодёжь пытается справиться с ответственностью, которая на нее упала. Клуб всегда уделял большое внимание школе. Урезав трансферный бюджет, ни одного рубля мы не отняли у Академии ЦСКА.
«Хотели взять в аренду Мусу, Вагнера или Думбия»
— Давайте теперь о том, кто мог перейти в ЦСКА, но не перешел. Насколько нам известно, ЦСКА пытался этим летом вернуть Мусу.
— У вас правильная информация. Мы общались с Ахмедом, но, как я уже говорил, такие финты не могут удаваться постоянно.
— Почему не удалось в случае с Мусой?
— Как мне кажется, Ахмед сейчас находится в подавленном состоянии, и ему очень хочется доказать, что он достоин играть в АПЛ. Именно в АПЛ, а не просто в Англии, например, в «Чемпионшипе». Поэтому вариант с арендой в «Халл Сити» он тоже отверг. Я очень переживаю за Мусу — на мой взгляд, это самый адаптированный к европейскому футболу игрок, выходивший в последнее время из РФПЛ.
Муса вцепился в Англию мертвой хваткой
— Вагнер и Думбия забивают за свои клубы – «Аланьяспор» и «Спортинг» соответственно. Их не рассматривали, как возможное усиление?
— Рассматривали, общались с агентами ребят.
— И?
— Мы сами себя бы удивили, если бы вернули Сейду в третий раз. Хотя со «Спортингом» мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него наконец стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать.
Думбия расстроен, что ЦСКА не может вернуть его в третий раз
— А что по Вагнеру?
— Турки не рассматривали вариант с арендой их лучшего бомбардира. Сейчас и Вагнера, и Думбия невозможно было вернуть без серьёзных финансовых аргументов. Наверное, если бы у нас были деньги, мы могли просто приобрести нападающего. Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку.
— Вы о трансферах Неймара и Дембеле?
— Не только. Самое страшное не в том, что Неймар и Дембеле стоят 222 и 105 млн, а то, что футболисты за 2-3 млн стоят около десяти, и мы это почувствовали на себе. Чтобы купить футболиста уровня Вагнера или Думбия, нужно закладывать около € 20 млн минимум. Конечно, можно купить 17-летнего парня за 5-7 млн и ждать, но в таком случае нет никаких гарантий.
«Смолов был готов играть за ЦСКА – «Краснодар» отказал»
— Сколько ЦСКА готов потратить на трансфер? Максимум?
— При нынешних условиях — нисколько. В перспективе наш психологический потолок — € 10-11 млн, что и является нашим рекордом.
— Рекорд – это покупка Фернандеса?
— И Витиньо. Суммы, заплаченные за них, примерно сопоставимы. Думбия стоил ощутимо меньше.
— В ЦСКА не жалеют, что два года назад отказались от покупки Смолова? Сейчас он прилично вырос в цене. И тоже был бы чудесным активом.
— Во-первых, он тогда тоже стоил немало. Во-вторых, в тот момент мы вели переговоры по аренде Думбия, а это тоже затраты. Понятно, что мы ничего не платили, но «Рома» уменьшила сумму, которую должна была нам заплатить. Поэтому стоял выбор: Смолов или Думбия. Думаю, ни один специалист тогда не выбрал бы Фёдора. Хотя мы понимали, что Смолов — очень хороший футболист, у которого в тот момент просто был сложный период. Но мы сделали выбор в пользу бомбардира, который только-только нас покинул.
— Подытожим: вы ни о чем не жалеете?
— Я жалею о том, что тогда не было возможности подписать обоих игроков – и Смолова, и Думбия.
— Этим летом вы могли взять Смолова в аренду?
— Мы не стеснялись рассматривать любые варианты. И этот в том числе. Причем были хорошие шансы подписать Смолова на полгода, до зимы. Фёдор был готов даже на понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА.
— Но?
— «Краснодар» не был готов отпустить его. При этом я не могу сказать ни слова упрёка в адрес руководства этого клуба, которое ответило нам отказом. Собственно, в первом же матче после этого решения Смолов сделал дубль в ворота «Динамо» и показал, что он большой профессионал.
Фёдор Смолов вырывается из объятий ЦСКА
«Дзюба не подошел бы под игровую модель ЦСКА»
— В «Зените» не имеет постоянного места на поле Дзюба. В ЦСКА нет опытного и качественного нападающего. Вы могли бы найти друг друга. Или этот вариант был недопустим с идеологической точки зрения?
— Скорее, да. Если ЦСКА ещё может посчитать, что противостояние клубов не столь принципиально, когда речь идёт о спортивных задачах, то мнение болельщиков мы не можем не принимать во внимание. Успех футболиста во многом зависит от того, как его примут фанаты. Но это было не единственной причиной.
— А что еще?
— Мы посчитали, что под нашу игровую модель Дзюба не совсем подходит. Ну и, конечно, высокая зарплата.
— Возможно ли возвращение в ЦСКА Романа Ерёменко по истечению срока дисквалификации?
— Мы никогда не ставили на Роме крест по причине имиджевых потерь. Каждый может оступиться, и мы до последнего его поддерживали. Другой вопрос — сможет ли он вернуться на прежний уровень после дисквалификации. Если желание будет обоюдным, его возвращение вполне может произойти.
— Долгое время у ЦСКА, который не меняется годами, был солидный запас прочности, на котором команда завоёвывала трофеи. Нет ощущения, что именно в этом сезоне он закончился?
— То, что команда из года в год не меняется, — стереотип. В линии обороны появился Васин, который до этого за ЦСКА почти не играл, а сейчас приносит пользу. В полузащите и нападении — Витиньо, тот же Головин, подтягивается другая молодежь. Сейчас наиболее остро стоит проблема нападающего, а стратегически — линии обороны. Если наши ветераны, которые до сих пор остаются лучшими защитниками с российским паспортом, одновременно завершат карьеру, будем решать этот вопрос. Другое дело, что на данный момент я не вижу адекватной замены Игнашевичу и Березуцким в России. Так что, наверное, придётся обращать внимание на зарубежных футболистов.
— Раз уж вы упомянули о Васине — клуб как-то общался с ним после допущенных ошибок?
— Для нас очень важна философия клуба и атмосфера в команде, поэтому ни слова упрёка Васин не услышал. Наверняка тренер разбирал его ошибки, но претензии мы ему не предъявляли. В какой-то момент он стал заложником ситуации, ведь пользы он приносит тоже немало.
«Слух о продаже клуба? Мы привыкли к таким вбросам»
— У вас есть понимание, когда ЦСКА сможет покупать футболистов?
— Никто не сидит сложа руки. Но в первую очередь нам нужно закрыть долларовый кредит по стадиону. Когда мы его оформляли, доллар стоил 30 рублей, теперь — в два раза больше. Мы не считаем это катастрофой. Даже многие большие клубы в Европе включают режим экономии после строительства стадиона. Надеемся, что доходы по стадиону начнут расти. Хотя офисные площади на стадионе, опять же из-за кризиса и упадка бизнеса, продаются с трудом, так же, как и VIP-ложи. Европейский футбол, и российский особенно, абсолютно неадекватен в соотношении доходов и расходов. На сегодняшний день максимальный доход от телевизионных прав, которые может получить чемпион РФПЛ, составляет порядка $ 5 млн. Этой суммы едва хватит, чтобы покрыть годовую зарплату двух-трёх ведущих игроков команды. Если бы удалось оздоровить наш футбол финансово, стало бы лучше всем.
— Есть прогноз, когда ЦСКА удастся закрыть кредит?
— Кредит рассчитан на 10 лет, но, конечно, это не связано с трансферами напрямую. Вполне возможно, что уже этой зимой мы сможем кого-то купить. Мы руководствуемся бюджетом, и именно поэтому единственные в России, кто не имел никаких проблем с финансовым фэйр-плей. Что касается кредита, то первые годы — самые тяжёлые, но мы благодарны руководству «ВнешЭкономБанка», которое помогло нам реализовать этот проект и идет навстречу во многих вопросах. Недавно наш стадион получил премию Правительства Москвы как лучший строительный объект по двум номинациям: и, по мнению москвичей, и по оценке профессиональной комиссии. Это очень редкое сочетание, когда совпало решение двух жюри.
— Как в клубе отреагировали на появившуюся информация, что ЦСКА может быть продан?
— Мы уже привыкли к таким вбросам, поэтому не отреагировали никак.
— Насколько сильно президент клуба Евгений Гинер вовлечён сейчас в клубные дела?
— Евгений Леннорович каждый день проводит в клубе, согласовывает все стратегические решения – трансферные вопросы, продление контрактов, бюджетирование и т.д. Он держит руку на пульсе.
«У ЦСКА самая лояльная ценовая политика»
— У ЦСКА большие проблемы с посещаемостью. Вы видите в этом вину клуба?
— Да, поэтому работаем и стараемся улучшать ситуацию буквально с каждым матчем. Вчера, например, было совещание, посвящённое матчу с «Ростовом», где мы рассматривали не только технические вопросы, но и обращения болельщиков.
— Что это за обращения?
— Они разные. Если это касается стюардов, общаемся с ними, если жалуются на кейтеринг — обращаемся к операторам питания. Я сам наблюдаю улучшения в работе сервисов. Например, мы оперативно отреагировали на замечания по поводу ценовой политики. Экономика для нас крайне важна, в отличие от других российских клубов, у которых есть хорошо известные источники финансирования. И тем не менее мы пошли навстречу болельщикам и снизили цены на билеты, хотя это требовало согласования с ВЭБом по бизнес-плану. Теперь можно попасть на матч Лиги чемпионов за 700 рублей, а абонемент на чемпионат России купить за 4000 рублей. Из ведущих клубов это самая лояльная ценовая политика.
— За болельщиков надо бороться. Есть ощущение, что ЦСКА долго жил с философией: «Мы крутые, на нас обязаны ходить, потому что мы побеждаем. И за новых болельщиков нам бороться не надо — пусть с нами лучше будут старые, но проверенные».
— Я с вами не согласен. Я работаю в клубе с 1999 года, и всё это время никто не сидел сложа руки, ожидая, что болельщик придёт сам. На некоторых стадионах были нерешаемые проблемы – такие, например, как логистика в Химках. Но там мы работали с химкинскими школами в поисках новой аудитории. Сейчас работаем с другими школами и вузами — например, МГУ. В соцсетях пытаемся налаживать связь с болельщиками и рассказывать о новых продуктах.
— Что это за продукты?
— Например, как «Клуб чемпионов», где за небольшую плату болельщики могут интересно и вкусно провести время до матча и в перерыве. Для клуба это не принесёт дохода — рассчитываем выйти в ноль. Пока мы не можем решить определённые проблемы — например, сделать обогрев стадиона во время зимних матчей. Тем не менее, очень хочется, чтобы болельщики, как сказал Гончаренко в одном из обращений, встали с дивана и пришли на стадион. Сейчас в Москве все привыкли к максимальному комфорту, но ведь это всё-таки поход на стадион на любимую команду, а не в кинотеатр.
«Успех – место, которое позволит попасть в ЛЧ»
— Некоторые лидеры ЦСКА годами не дают интервью. Вы считаете это нормальным?
— Этот вопрос не относится к работе с болельщиками. Да, каждый спортсмен — медийная личность, и они должны понимать, что их работа — не только выходить на поле, но и общаться с журналистами. Но не думаю, что у посещаемости и интервью есть причинно-следственная связь.
— Речь даже не о журналистах. Например, у «Локомотива» Миранчуки жарят мясо с фанатами после победы в дерби над «Спартаком», а Сёмин играет в футбол с болельщиками. А тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дает примерно два интервью в год.
— Если сравнивать с «Челси» или «Манчестер Юнайтед» — мы отстаём. Но, например, никто из российских клубов не проводит встречу с болельщиками так, как это делаем мы. У нас на нее попадают все желающие — хоть 30 тысяч. Мы стараемся быть открытыми, но, быть может, проблема в том, что это недостаточно сильно освещается.
— Может, клубу вложиться в сильного маркетолога, который поможет ЦСКА привлечь людей на трибуны?
— Мы привлекали лучшие маркетинговые компании России, заказывали исследования, но это не сработало. Можно хоть всю Москву обвешать красно-синими билбордами — это не поможет. Дело в том, что после распада СССР культура боления была утрачена. Сейчас есть стереотип, что это опасно, нестатусно и немодно. И мы, как и другие клубы РФПЛ, стараемся этот стереотип сломать. Сделать бесплатный вход? Суперменеджерский ход. Можем ещё рисовать цифры посещаемости, как это делают другие клубы. Но не хочется никого обманывать. Сейчас наша посещаемость — 16 тысяч из 27 (ещё 3 тысячи — это VIP-ложи), но это всё ещё ниже, чем мы рассчитывали. Так или иначе, работа по возвращению болельщиков ведётся. Считаю, что у нас одни из лучших программ на клубном телевидении: «По коням!», «Я ведущий CSKATV». Не хочу говорить, что мы — лучшие, а болельщик всё равно не ходит. Но это улица с двухсторонним движением. Аудитория должна быть готова к тому, что стадион, особенно зимой, это не самое комфортное место. Хотя оборудованные тёплые фудкорты и тот самый «Клуб чемпионов», надеюсь, нам помогут.
— За «Спартак», особенно после последнего чемпионства, стало модно болеть. Почему за ЦСКА никогда не было модно болеть, несмотря на множество трофеев, завоеванных командой в последние годы?
— А вы вспомните посещаемость «Открытия Арены» сразу после постройки. Она была далеко не идеальной. Сейчас у них ситуация выровнялась, а чемпионство дало толчок. Аудитория у нас есть: мы её видим в соцсетях, это почти 2 млн подписчиков. Если на стадион придёт хотя бы 1% — это те самые 20 тысяч. Мы существенно улучшили качество сервиса на стадионе за первый год, и это не предел. Кстати, в плане безопасности мы сделали огромный скачок — посмотрите на количество штрафов за противоправные действия болельщиков. Их почти нет. Когда мы приняли решение не делать заграждение на фанатской трибуне, нас называли сумасшедшими. Но наши болельщики ведут себя достойно.
— Вы сказали, что болельщиков нужно вернуть. Не кажется, что ЦСКА нужно завоёвывать новую аудиторию? Молодую, которая, возможно не интересуется футболом и пока ищет себе интересы в жизни?
— Это две разные цели. Первая — вернуть тех, кто ходил на трибуны в 90-х, когда не было альтернативных вариантов развлечений. Вторая — работа со школами и вузами, то есть поиск новых болельщиков. Футболисты тоже переживают, говорят, что ноги сами бегут, когда стадион заполнен под завязку.
— Говоря о ЦСКА, мы видим и поводы для позитива. Ни в одном другом клубе сейчас нет такого количества успешно играющих воспитанников. То, что пошла такая волна – Головин, Чалов, Жамалетдинов — заслуга бывшего тренера молодежки Александра Гришина?
— И его в том числе. Но неправильно выделять кого-то одного. Это работа системы. Здесь есть вклад и селекционеров, которые в свое время рассмотрели ребят, сотрудников академии и тренеров молодежной команды, которые дали им футбольное образование, и Леонида Слуцкого, который начал подтягивать ребят к основе, и, естетсвенно, Виктора Гончаренко, который поверил в них и стал регулярно выпускать в составе.
— Давайте теперь подытожим по сезону. Каким местом вы будете довольны в чемпионате-2017?
— Абсолютно довольны мы будем первой строчкой в таблице. Но нужно быть реалистами. Место, которое позволит пройти в группу Лиги чемпионов, желательно напрямую, будет успешным (за последние 5 лет ЦСКА трижды выиграл золото, и дважды – серебро. – Прим. «Чемпионата»). Уверен, ребята приложат все силы, чтобы у ЦСКА по итогам чемпионата снова был достойный результат!
Беседовали Данила Игнатов и Денис Целых.