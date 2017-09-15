Фернандеш посоветовал «Бенфике» не давать получать мяч Витиньо
ibashevich:
— Метит на место Палыча.
Бэйл: я довольно ленив – это самый большой недостаток
estonec-cska:
— Бэйл: я довольно ленив.
Бэйл, посмотрев тренировку Погребняка: вообще-то, я трудоголик!
Орлов: Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее
amkarperm59:
— Месси: я такой же аргентинец, как Ригони и Дриусси. Чем я хуже?! (ушёл, заплакал)
strongman:
— Бакланы проклевали крышу Орлова.
Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что в АПЛ появятся футболисты из его страны
hanzlanda1:
— Ракеты для доставки игроков в АПЛ уже прошли испытания!
Отступные за Бензема в новом контракте с «Реалом» составят € 1 млрд
netherland:
— Шёл 2020 год. «МЮ» подписал контракт с двумя игроками академии Пхеньяна. Ким Чен Ын готовит ядерные ракеты для перелета игроков в Манчестер.
Асенсио перешёл в «ПСЖ». Сумма трансфера составила 3 млрд. евро.
40летний Игнашевич продлил контракт с ЦСКА на 3 года.
Каррера — о том, что Адриано не пожал ему руку: проблем нет, мы всё решили
zohhan:
— Каррера — о том, что Адриано не пожал ему руку: нет руки — нет проблем)
Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» вывел Тевеса и Гуарина из состава
nogakerjakova:
— Тевес: Игра — это конечно хорошо, но утка по-пекински сама себя не съест.
djwtyper:
— Лисний вес, больсие гласа, говолят не понятна.
«Зенит» оштрафован на 10 тыс. рублей за опоздание автобуса на 10 минут
Ufimec102:
— Как можно в КДК устроиться???
Асенсио пропустит матч «Реала» в Лиге чемпионов из-за неудачной депиляции ног
nashfootball:
— К. Роналду: ну что за поколение? Сколько их учил против шерсти не елозить…
Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ
dossantos:
— Так вот куда он на 20-й минуте соскочил!
Ребко назвал сумму, которую зарабатывает в «Арарате»
c-moscow:
— «Сейчас зарабатываю меньше полумиллиона рублей в месяц». Я в принципе тоже зарабатываю меньше полумиллиона в месяц...)