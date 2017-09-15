«Динамо» падает на 12-е место. Но это не самое плохое

Изначально я ставил себе задачу поехать на матч в Тулу, чтобы последить за антуражем и понять, насколько он беднеет в матчах, назначенных на будни. Осенний дождливый пятничный день – не то время, что тащит тебя на стадион или вообще из квартиры, и до матча я многократно ловил себя на мысли, что в Туле будет далеко до традиционного безумия на трибунах. На вокзале перед отправкой поезда – маленький десант фанатов «Динамо». Слишком маленький для ближнего выезда. Они устраивают спокойные посиделки, а проводница извинительным тоном просит не бузить: вроде как они мешают людям, но слишком спокойно для фанатов.

В тульском Кремле пятничным днём тоже было пусто: никаких толп болельщиков, никаких шумных зарядов. Зато с утра там гуляло «Динамо» в полном составе. Юрий Калитвинцев рассказал после матча, что перед вечерними играми команда делает так всегда. К тому же тульский Кремль – место, где есть что посмотреть.

Посреди дня Тулу накрывает ливень, и кажется, он должен отпугнуть местных болельщиков, но здесь подействовал фактор раздражающего гостя из столицы: матч собрал почти 11,5 тысячи зрителей, а Максим Беляев, главный герой матча, просил туляков создавать такую атмосферу ещё чаще. Тульские фанаты – очень крутые, когда создают численно мощную поддержку, и рассказывать об этом можно после каждой домашки «Арсенала» с кем-то из московских клубов или с «Зенитом». Вот старый рассказ, но актуальный.

«В России нас уже все знают». Как живут самые громкие фаны РФПЛ Сергей Титов привёз из Тулы рассказ от фаната «Арсенала» о том, как самая яркая трибуна «кузьмичей» в России готовилась к приезду «Зенита».

Крутость тульских фанатов не только в том, что они шизят всем центральным сектором, а «кузьмичи» становятся главной движущей силой поддержки. Они ещё и очень правильно относятся к адекватным гостям. Ещё до игры «Арсенал» заявил, что ждёт болельщиков «Динамо» в гости, подготовил специальные матчевые шарфы и пряники в виде эмблемы «Арсенала». Чтобы «Динамо» хоть как-то могло сожрать «Арсенал», ну. Такое отношение – отклик на первую очную встречу в Туле три года назад: если фанаты «Зенита» и «Спартака» приезжали громить город, драться и падать с крыш, то «динамики» мирно гуляли по городу. Идиллию портили только фанаты «Спартака», приезжавшие в город из Орла специально за динамовцами. Странно, но у них нашлось время смотаться в Тулу в пятницу и снова устроить слежку за болельщиками «Динамо».

***

С игрой «Динамо» после подъёма в Премьер-Лигу всё не слава богу. После «Зенита» Юрий Калитвинцев радовался, насколько строго и грамотно отыграла защита, насыщенная до восьми человек. Зато во втором тайме совсем расстроилась атака – даже переход за центральную линию давался москвичам с трудом. Летом всё было иначе: впереди мяч ходил неплохо, а Кирилл Панченко заправлял как полноценный лидер «Динамо» (и был хорош, когда не начинал бесполезно долбить издали).

В Туле Калитвинцев попытался совместить игру в защите образца матча с «Зенитом» и атакующие взаимодействия образца старта сезона. Первое выражалось в составе: четверым защитникам постоянно помогали крайние хавбеки, нацеленные на оборону, – Соснин и Темников, а в опорной зоне занимались разрушением Тиам и Сапета. Впереди же «Динамо» делало ставку на скорость атак, достигаемую длинными передачами или рывками кого-то из фланговых игроков. Правда, с рывками получалось весьма комично: ближе к финальному свистку Сергей Терехов кинул мяч себе на ход, догнал у лицевой линии… Но въехал в угловой флажок.

Если серьёзно, то ставка «Динамо» могла сыграть уже на старте матча. Фатос Бечирай зацепился за длинную передачу, смял защитника, легко перекинул мяч мимо Габулова… Однако попал в штангу. А добивание храбро заблокировал Альварес. Серьёзно, когда не забиваешь ТАКИЕ моменты, то вся вера в итоговый успех может рухнуть.

Так и случилось. В оставшиеся 80 минут «Динамо» атаковало как-то разрозненно, редко доводя атаки до опасных ударов. И это при счёте 0:1. Доводка атаки до удара могла быть неплохой, но сам удар – кошмарным, как случилось во втором тайме с атакой, завершённой Зотовым. Но самое печальное случилось к финальному свистку. «Динамо» могло «лететь» — 0:2 (Чаушич попал в перекладину, а Джорджевич – в защитника), убереглось и на эмоциях должно было рвануть вперёд, но единственным планом спасения были лихорадочные дальние удары. От того же Бечирая, загубившего два момента на старте.

Юрий Калитвинцев после матча уверял, что никакого разочарования у него нет, а ребят ему обвинить не в чем. Что ж, видимо, мне стоит быть главным оппозиционером Калитвинцева в «Динамо», но сегодняшняя игра москвичей после 0:1 – тотальная безнадёга. Можно списать проблемы на отсутствие в центре поля Самба Сова, схватившего с «Зенитом» лишнюю карточку. Но что-то подсказывает: дело не только в малийце.

***

Бородач Максим Беляев забирает звание героя матча во всех возможных номинациях. Главное, конечно, — забитый мяч. Болгарин Александров здорово подал с углового, Беляев продавил защитника и попал в угол – комбинация простая, но эффективная. Отмечая редкий гол, Беляев изобразил венский вальс. А потом рассказал об этом нам: «У нас с женой завтра пять лет со дня знакомства, и я сделал ей такой подарок».

О том, что Беляев привёз момент для Темникова и напортачил под прессингом во втором тайме, вспомнил после игры только Миодраг Божович: «В раздевалке я не спрашивал Максима про вальс. Зато спрашивал, почему он обрезал команду».

***

«Динамо» потеряло очки в стычке с прямым конкурентом, но есть и потери серьёзнее. В конце первого тайма на угловом отправился в нокдаун Владимир Рыков, но никакого криминала с последствиями там не было – столкнулись головами, с кем не бывает. После матча Рыков болтал на выходе из раздевалки с Игорем Семшовым, держа громадный пакет льда на синяке, – значит, скоро вернётся, вряд ли это слишком серьёзно.

Что с Кириллом Панченко, не знает пока даже Юрий Калитвинцев. «Доктор занимается им, результаты узнаем позже», – сказал тренер после матча. Проблемы со здоровьем появились у Панченко уже на старте второго тайма: он рванул за простым выносом Антона Шунина, долетел до чужой штрафной, пробил и по дороге столкнулся с защитником, блокировавшим удар. Спустя 15 минут, срывая контратаку, Игорь Шевченко уже «доламывал» Панченко, оббивая ему ноги. Кирилла унесли на носилках, а вместе с ним – надежду на положительный для «Динамо» результат: Вандерсон потерялся на поле максимально быстро.

Ещё обиднее, что Панченко сломался именно сейчас, когда его игра стала эволюционировать для Премьер-Лиги. Кирилл наносит меньше ударов с 30-35-метровых дистанций, зато значительно больше участвует в подготовке острых атак. Так лучше и Панченко, и «Динамо»: в самом начале матча он выпилил шикарную диагональ на Темникова, а потом открылся в чужой штрафной и опасно пробил по воротам.

Без такого Панченко игра «Динамо» может стать совсем постной.