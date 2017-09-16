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Фёдор Смолов
Текст: «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Дисквалификация Смолова и поражение «Динамо» в Туле. Обзор событий дня

«Арсеналу» и «Кёльну» может аукнуться драка фанатов, «Динамо» потерпел поражение в Туле, а Смолов схлопотал дисквалификацию.
16 сентября 2017, суббота. 00:00 Футбол

УЕФА открыл дисциплинарные дела против «Арсенала» и «Кёльна»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Арсенала» и «Кёльна», которые встречались в рамках 1-го тура Лиги Европы. Немецкая команда может быть наказана сразу за несколько нарушений со стороны своих фанатов: беспорядки на трибунах, использование пиротехники и нанесение ущерба стадиону. «Арсеналу» вменяется в вину нарушение правил безопасности во время проведения встречи, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что в Лондон приехали около 20 тыс. поклонников «Кёльна», тогда как для немецкой команды было выделено приблизительно 3 тыс. билетов. Болельщики «Кёльна», у многих из которых, судя по всему, не было билетов, пытались попасть на другие трибуны стадиона «Эмирейтс». Из-за этого возникли беспорядки, и начало матча «Арсенал» — «Кёльн» было решено отложить.

Также в СМИ сообщалось, что по подозрению в нарушениях общественного порядка в ходе матча были арестованы четыре человека.

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Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
15 сентября 2017, пятница. 19:30 МСК
Арсенал
Тула
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 – Беляев – 17

Тульский «Арсенал» на своём поле минимально обыграл «Динамо»

Тульский «Арсенал» минимально обыграл «Динамо» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Беляев. Защитник после подачи с углового выиграл борьбу на «втором этаже» и неотразимо пробил в ближний верхний угол ворот Антона Шунина.

«Арсенал» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» (9) занимает 12-ю позицию.

Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч. Информацию «Чемпионату» подтвердил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Такое решение было принято по итогам ответного матча квалификационного раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2). Позиция «Краснодара» будет сформирована после того, как клуб получит мотивировочную часть от УЕФА.

В ответном матче с сербским клубом Фёдор Смолов появился на поле в стартовом составе, а на 65-й минуте был заменён. Всего 27-летний футболист принял участие в двух из четырёх игр «Краснодара» в текущем еврокубковом сезоне.

«Урал» расстался с полузащитником Григорьевым

«Урал» расторг контракт с полузащитником Максимом Григорьевым. Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах за «Урал» в РФПЛ.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих: травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — приводит слова главного тренера «Урала» Александра Тарханова пресс-служба клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 27-летний футболист может продолжить карьеру в Чехии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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