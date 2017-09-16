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Текст: Никита Кузин
Фото: instagram.com/luchitonut

Красота дня. Кто кроме Фурсенко молится за Ригони?

Жена аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони — Лусиана Тонут.
16 сентября 2017, суббота. 09:00 Футбол

После разгромной победы над «Вардаром» президент «Зенита» долго расхваливал своих футболистов. Но только за одного игрока Сергей Фурсенко молился. За нападающего Эмилиано Ригони. И он не подвёл своего босса. Но свой первый гол за питерский клуб Эмилиано посвятил маленькой дочке и жене. Ведь в далёкой от Македонии Аргентине, следя за матчем по телевизору и сидя с дочерью на руках, за Ригони молилась, как и господин Фурсенко, его супруга – Лусиана Тонут. Кто же эта девушка?

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Ригони перешёл в «Зенит» за несколько недель до закрытия трансферного окна. Поэтому пока не успел перевести всю свою семью в Санкт-Петербург.

Сейчас Лусиана ждёт, когда Эмилиано обустроится в новом городе, чтобы переехать с дочкой в Россию.

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Новичок «Зенита» рассказывает об убийстве болельщика в Аргентине и вспоминает тренера по прозвищу Русский. А заодно передаёт привет Ижевску.

Лусиана почти всё свободное время проводит дома, рядом с дочерью Франсиной.

Малышке всего два года, но она уже знает, что её папа футболист. Пока Ригони играл в Аргентине, Лусиана водила их дочку на его игры.

Хоть она и поддерживает своего любимого мужчину, но на матчи сборной Аргентины не стесняется надевать майку Месси. Вполне возможно, что фотографировал её Ригони, в точно такой же майке.

Лусиана во всём поддерживает своего мужа и не пропускает ни одной его домашней игры. Паузу девушке пришлось сделать, лишь когда она была в положении.

Наша героиня любит своего мужа, дочку и, конечно, любит футбол. Вместе с дочерью они даже гоняют мяч во дворе, пока папа трудится на тренировках. Правда, пока из малышки выходит не очень сильный соперник.

По словам Ригони, когда он увидел Лусиану, то сразу понял, что хочет провести с ней всю оставшуюся жизнь.

Молодые родители души не чают в своей дочери и очень дорожат семьёй. Наша героиня является образцовой домохозяйкой и любящей супругой. Эмилиано не зря посвятил свой первый гол за «Зенит» именно ей и дочери.

Наша героиня привыкла проводить время со своим мужем и постоянно пишет о том, как скучает по нему.

Совсем скоро Лусиана переедет в Санкт-Петербург. Надеемся, что это только улучшит игру Ригони в составе «Зенита».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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