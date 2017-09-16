«Старичкам» тут место. Топ-ветераны России и мира

Россия

Сергей Игнашевич (ЦСКА) – 38 лет 1 месяц 25 дней*

Гёкдениз Карадениз («Рубин») – 37 лет 7 месяцев 29 дней

Сесар Навас («Рубин») – 37 лет 6 месяцев 26 дней

Сергей Рыжиков («Рубин») – 36 лет 11 месяцев 21 день

Тимофей Калачёв («Ростов») – 36 лет 4 месяца 9 дней

Олег Кузьмин («Рубин») – 36 лет 3 месяца

Илья Абаев («Ростов») – 35 лет 11 месяцев 21 день

Василий Березуцкий (ЦСКА) – 35 лет 2 месяца 19 дней

Алексей Березуцкий (ЦСКА) – 35 лет 2 месяца 19 дней

Родолфо («Ахмат») – 34 года 10 месяцев 18 дней



*Данные на момент последнего проведённого матча.

Когда Игнашевич дебютировал в чемпионате страны, такой структуры, как РФПЛ, не существовало в природе, а его нынешним одноклубникам Чалову, Кучаеву и Хосонову было от одного до полутора лет. Для молодой гвардии ЦСКА Сергей Николаевич не только живая легенда – образец профессионального отношения к себе и к футболу. Для Виктора Гончаренко – помощник на поле. Но, каким бы дисциплинированным режимщиком игрок ни был, природу не обманешь. На 39-м году бегать наперегонки с соперниками, годящимися тебе в сыновья, объективно сложно. Этим и объясняется постепенное уменьшение игрового времени у главного «дедушки» ЦСКА и всей Премьер-Лиги: от 100% в чемпионате 2014/15 до нынешних 48%.

Последний показатель, возможно, был бы внушительнее, не подстереги защитника травма стопы на исходе прошлого сезона, но общая тенденция от этого едва ли изменилась бы. Выставляя своего суперветерана против объективно менее искусных противников вроде Хабаровска, «Тосно» или «Амкара», в более энергозатратных встречах тренер предпочитает Березуцких и Васина. В текущей Лиге чемпионов Игнашевич играл только против «Янг Бойз» — полный матч в Берне и минуту в Москве. Фигурантом тактической замены он выступил и в зажигательном дерби со «Спартаком». Но самое по себе присутствие такой личности в раздевалке и на скамейке запасных – уже огромное подспорье для более молодых партнёров. Поразительно невозмутимый по жизни, Игнашевич и окружающих заряжает собственным спокойствием.

«Динозавры» не вымирают. 10 главных долгожителей клубов РФПЛ Сергей Игнашевич и братья Березуцкие продлили на год контракты с ЦСКА. Они среди лидеров РФПЛ по количеству сезонов в одном клубе.

В «Ростове» таких дядек двое – Калачёв и Гацкан. Если молдавский полузащитник в основном крушит чужие атаки, то белорусский – конструирует собственные. Шесть очков по системе «гол + пас» красноречиво скажут о вкладе Тимофея в стартовые успехи дончан. Амплуа Калачёва подразумевает высокую интенсивность игры, и лидер жёлто-синих по-прежнему её выдерживает.



Из пятёрки топ-ветеранов меньше всех шансов выйти на газон «ВЭБ-Арены» имеет Илья Абаев. Опытный вратарь, хорошо знакомый Леониду Кучуку по совместной работе в «Локомотиве», первым номером начал сезон, но, пропустив по мячу от «Урала» и «Ахмата», уступил место в рамке Песьякову. Последний пока не даёт тренеру повода для обратной замены между стойками.

Англия

Бруно («Брайтон») – 36 лет 11 месяцев 9 дней



Лысый испанский бородач вот уже пятилетку верой и правдой служит скромному «Брайтону». С ним Бруно совершил историческое восхождение из Чемпионшипа в Премьер-Лигу и по сей день остаётся основным правым защитником у Криса Хьютона, игравшего в своё время на этой же позиции. В плане футбольного долгожительства футболист тренера уже переплюнул – Хьютон завершил игровую карьеру в 35 лет.

Германия

Налдо («Шальке») – 35 лет



Бразильский стоппер на три года старше главного тренера «Шальке», но Доменико Тедеско совершенно не комплексует по этому поводу. Налдо по-прежнему в полном порядке, о чём свидетельствует максимум игрового времени на старте нового сезона Бундеслиги и свежий гол в ворота «Штутгарта». В плане результативности смуглому стопперу немного найдётся равных среди коллег по амплуа: четыре десятка голов в чемпионате Германии говорят сами за себя.

Топ-ветераны других лиг



Аргентина

Себастьян Бертоли («Патронато») — 39 лет 10 месяцев 24 дня.



Бразилия

Зе Роберто («Палмейрас») — 43 года 1 месяц 7 дней.



Бельгия

Тимми Симонс («Брюгге») — 40 лет 8 месяцев.



Нидерланды

Мишель Бройер («Спарта») — 37 лет 3 месяца 16 дней.



Португалия

Ким («Авеш») — 41 год 9 месяцев 29 дней.



Турция

Эмре Белозоглу («Истанбул Башакшехир») — 37 лет 2 дня.



Украина

Вячеслав Чечер («Заря») — 36 лет 8 месяцев 25 дней.

Италия

Джанлуиджи Буффон («Ювентус») – 39 лет 6 месяцев 29 дней



Шестёрка самых возрастных участников Серии А на две трети состоит из представителей «Кьево», но первая позиция в ней принадлежит великому Буффону. Массимилиано Аллегри аккуратно подтягивает к основному составу поляка Щенсны, понимая, что трудно строить долгосрочные планы на вратаря на пороге 40-летия, даже такого великого, как Джиджи. Да и статистика в начале сезона против легенды: восемь пропущенных мячей в четырёх матчах – по меркам Буффона чересчур много.

Третий шанс для легенды. Юбилей Буффона в «Ювентусе» Буффон провёл 100-й матч в Лиге чемпионов за «Ювентус». Голкипер близок к тому, чтобы наконец-то выиграть главный клубный трофей.

Испания

Серхио Мора («Хетафе») – 38 лет 9 дней



За годы выступлений в Сегунде Мора досконально изучил испанское футбольное захолустье. С элитным национальным дивизионом он познакомился в начале века в «Райо Вальекано», а продолжил его изучение спустя годы с другим середнячком из столичного региона – «Хетафе». Играет Серхио регулярно, но мало – в среднем по 10-15 минут. Годы берут своё.

Франция

Бенжамен Ниве («Труа») – 40 лет 7 месяцев 24 дня



Ниве представляет отмирающий вид чистых плеймейкеров – недаром кумиром детства у Бенжамена был Мишель Платини. Здоровый образ жизни и благосклонность Фортуны (на протяжении карьеры травмы обходили его стороной) позволили полузащитнику доиграть до преклонных по меркам профессии лет. Четырежды он вылетал из Лиги 1 (три раза с «Труа» и однажды с «Каном»), но любви к игре временные неудачи не подорвали. Для «Труа» Ниве не только почтенный ветеран и обладатель раритетной «десятки». Он по-прежнему основной диспетчер команды. Например, в сенсационную победу над «Ниццей» в гостях Бенжамен внёс вклад в виде результативной передачи. Глядя на Ниве, трудно поверить, что в топ-5 чемпионатов он самый старый.