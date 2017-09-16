175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА — «Ростов»
Текст: Антон Михашенок
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Что делает ЦСКА и «Ростов» близкими к 0:0 в очном матче

Но это точно будет не тот случай, когда 0:0 — сплошная скука.
16 сентября 2017, суббота. 13:05 Футбол

Итальянские тренеры-классики утверждали, что идеальный футбольный матч завершается со счётом 0:0. Их позиция основывалась на том, что результат в любом случае формируют индивидуальные ошибки, а если их нет, или они нейтрализованы, то игра обязана завершиться без забитых мячей. На этом постулате основана вся великая школа итальянской зонной обороны, которая сегодня, в эпоху, когда сильных при игре один в один центральных защитников стало вдруг реально мало, вновь актуальна и активно модернизируется. В десятом туре Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Ростов» — две команды, которые исходя из того, как они действуют в нынешнем сезоне, наиболее близки к тому, чтобы порадовать итальянских тренеров-классиков бодрой и технически сложной, но всё же нулевой ничьей.

И вот на каких заповедях держится игра ЦСКА и «Ростова» в обороне.

1. Не выбрасывайся и будь сконцентрированным

Принцип работы зонной обороны одновременно прост и сложен — ты отвечаешь за определённый участок у своих ворот и должен быть готов к подстраховке. Ни в коем случае нельзя бросать свою зону и бежать спасать родину к игроку с мячом — это нарушает целостность обороны и повышает вероятность гола. Чтобы отбиваться на ногах, нужно быть тотально сконцентрированным, и как только нужного уровня сосредоточенности нет, возникают сложности. Восемь матчей подряд «Ростов» Леонида Кучука не пропускал с игры, а от не самого сильного тульского «Арсенала» пропустил дважды — и вот что сказал после матча тренер: «На результате сказалась потеря концентрации». Ну, вы поняли.

2. Не доводи до ситуации один в один в штрафной

Для хорошо организованной оборонительно команды блокирование удара является крайней мерой, и это подтверждает статистика. ЦСКА и «Ростов» хорошо обороняются, но при этом реже всех в чемпионате России блокируют удары соперников. Объясняется это тем, что для тренеров важнее не допустить ситуации, когда в штрафной один нападающий останется против одного защитника — в этом случае вероятность обыгрыша стремится к недопустимым 50%. Поэтому и ЦСКА, и «Ростов» стремятся выгнать соперника на последней трети во фланги, где или вступают в отбор (чуть выраженнее это у «Ростова», где процент попыток отбора во фланговых зонах составляет 83% вместо логичных при равном распределении 66,6%), или дают сделать не слишком подготовленный навес в штрафную, с которым оборона достаточно просто справляется.

Бедный Виктор Васин, которого прессуют с самого начала сезона, является живым примером того, насколько важно соблюдать эту заповедь. Васин — хороший зонный игрок, поэтому претензии за его индивидуальные ошибки нужно предъявлять не только ему, но и другим игрокам, участвующим в оборонительных действиях. Они не должны допускать ситуаций, когда Васину приходится играть один в один.

3. Провоцируй соперника бить издали

Здесь всё достаточно просто: если 80% мячей забиваются из квадрата перед воротами и внутри штрафной площади, то ты должен исключить удары из этой зоны. Или хотя бы максимально затруднить их. Как только ты этого не сделал, ты получил в свои ворота — доказано «Ростовом» во всё том же матче с «Арсеналом».

Более того, необходимо провоцировать соперника чаще бить издали, чем искать возможность для лишней передачи в штрафную. Первый метод понятен — необходимо занять свои позиции глубоко у ворот, выдавливая нападающих за линию штрафной. Это работает с соперниками среднего уровня: «Ростов», к пример, так сумел усмирить «Динамо», а ЦСКА — «Урал».

Золотой стандарт. 5 мыслей о победе ЦСКА в Лиссабоне
Первая победа «армейцев» в стартовом туре Лиги чемпионов не повод рисовать для команды радужную дорогу в плей-офф. Рано.

С более сильными командами необходимо подключать и второй метод. Искусственно созданное разреженное пространство в опорной зоне создаёт иллюзию того, что обороняющаяся команда не контролирует ситуацию, и соперник с мячом покупается и лупит со всех дистанций с 23+ метров. Продуктивность таких ударов объективно низка, а соперник к тому же разменивает перспективную атаку на дальнюю попытку. Такая тактика принесла успех ЦСКА в Лиссабоне, а «Ростову» позволила не проиграть и не допустить ни одного удара в створ в гостевой встрече с «Зенитом».

«Ростов» учит, как разбивать игру «Зенита». Вся тактика 8-го тура РФПЛ
Сергей Титов объясняет, чем так хорош «Ростов» и в чём именно заключается новая ошибка Виктора Васина.

Вывод

На «ВЭБ-Арене» сегодня сыграют команды, которые неукоснительно соблюдают эти заповеди. Всё это позволяет им быть лучшими в таком показателе, как реализация ударов соперником (о важности такой статистики мы рассказывали здесь — это, в свою очередь, даёт им возможность быть выше ожидаемого места в таблице. ЦСКА опережал по этому показателю всех в прошлом сезоне, «Ростов» — в нынешнем, и не удивляйтесь, если сегодня будет 0:0. Старайтесь следить за тем, как команды организуют оборонительные действия — это действительно нескучно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
13:11 Экс-форвард ЦСКА Жо не исключает, что может покинуть «Коринтианс»
13:07 «Ювентус» летом отклонил предложение «Зенита» по поводу трансфера Ругани
13:01 «Луч-Энергия» не удержал победный счёт в матче с «Зенитом-2»
12:54 Маркиньос: кажется, будто Неймар и Мбаппе знают друг друга уже несколько лет
12:53 Колыванов: «Уфе» забить сложно, «Зениту» будет непросто
12:27 Врач «Динамо»: Панченко чувствует себя плохо, понимает — всё серьёзно
12:23 Широков: «Спартак» мне в принципе не интересен, как и любая другая команда
12:18 Ярмоленко: положение в группе запутанное, но всё зависит лишь от сборной Украины
12:08 Брюс: истерию про мой уход из «Астон Виллы» создают социальные сети и СМИ
11:54 Кассано: предложений из Италии нет. Возможно, я стал слишком громоздким
11:52 Набабкин: «Зенит» тратит много миллионов, но стратегия ЦСКА не хуже
11:49 Моуринью сомневается, что Лукаку побьёт рекорд Руни по голам за «МЮ»
11:48 Конте: мне без разницы, что пока Мората забивает в АПЛ только головой
11:29 Мората: летом у меня были предложения не только от «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
11:19 Сумма отступных за Маноласа в новом контракте с «Ромой» составит € 35 млн
11:17 Буффон в конце сезона может перейти в MLS или занять должность в ФИФА
11:11 Марсель Коллер покинет пост главного тренера сборной Австрии спустя 6 лет работы
10:59 Ермакович: не в обиду «Црвене Звезде», но БАТЭ играл с соперниками и посильнее
10:53 Креспо: Икарди — идеальный нападающий в пару к Месси
10:43 Лустиг: с таким поведением Неймар никогда не станет, как Месси
10:40 Менье: Куртуа — очень сильный вратарь, который смог бы помочь «ПСЖ»
10:40 Куман: время встретиться с игроками «Эвертона», мы получили тревожный звонок
10:25 Бенитес: «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ
10:08 Набабкин: с «Ростовом» у ЦСКА уже который год игры складываются крайне непросто
09:53 Куадрадо: «Ювентус» не ограничивает себя потолком, потому что не боится мечтать
09:44 Анчелотти: «Бавария» не на вершине, но я уверен, что скоро мы там окажемся
09:39 Клопп объяснил, как «Ливерпуль» будет справляться с потерей Мане
09:22 Шевченко: для меня важно, чтобы все украинские клубы в еврокубках играли хорошо
09:13 Конте: после таких случаев, как «Парсонс Грин», важно продолжать двигаться
09:01 Венгер: в последние годы у «Челси» были отличные команды, их тяжело победить
07:53 Цорк — о Ярмоленко: хорошим футболистам не нужно много времени на адаптацию
06:40 Хуммельс и Видаль выйдут в стартовом составе «Баварии» на матч с «Майнцем»
06:28 Защитник «Атлетика» Лапорт отказал «Барселоне», поскольку хочет играть в «Реале»
05:36 Бубнов: Сёмин хорошо разобрал игру «Копенгагена»
05:00 Дефо поразил ворота 36 команд АПЛ в 17 сезонах
04:32 Матчи в Италии начнутся с минуты молчания в память о жертвах стихии в Ливорно
04:16 Клопп: Миньоле — основной вратарь «Ливерпуля», он проведёт 85-87% матчей
03:21 Гиггз: Руни захочет забить гол в ворота «Манчестер Юнайтед», ведь это его работа
02:51 Хелдт: «Ганновер» не проигрывает с марта и заслужил лидерство в Бундеслиге
02:26 Асприлья: после хет-трика «Барселоне» больше не платил за выпивку в Ньюкасле
02:01 Ходжсон: уверен, «Кристал Пэлас» сохранит место в АПЛ, нам это по силам
01:18 Восьмилетний сын Марсело оформил хет-трик за юношескую команду «Реала»
01:03 В УЕФА сообщили, что Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением судьи
00:51 Голкипер «Спарты» отразил два пенальти менее чем за полторы минуты
00:07 Ловчев: Кокорин мог забить сам, но отдал пас Дзюбе. Это поступок
Все новости RSS
Партнерский контент