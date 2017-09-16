Что делает ЦСКА и «Ростов» близкими к 0:0 в очном матче

Итальянские тренеры-классики утверждали, что идеальный футбольный матч завершается со счётом 0:0. Их позиция основывалась на том, что результат в любом случае формируют индивидуальные ошибки, а если их нет, или они нейтрализованы, то игра обязана завершиться без забитых мячей. На этом постулате основана вся великая школа итальянской зонной обороны, которая сегодня, в эпоху, когда сильных при игре один в один центральных защитников стало вдруг реально мало, вновь актуальна и активно модернизируется. В десятом туре Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Ростов» — две команды, которые исходя из того, как они действуют в нынешнем сезоне, наиболее близки к тому, чтобы порадовать итальянских тренеров-классиков бодрой и технически сложной, но всё же нулевой ничьей.



И вот на каких заповедях держится игра ЦСКА и «Ростова» в обороне.

1. Не выбрасывайся и будь сконцентрированным

Принцип работы зонной обороны одновременно прост и сложен — ты отвечаешь за определённый участок у своих ворот и должен быть готов к подстраховке. Ни в коем случае нельзя бросать свою зону и бежать спасать родину к игроку с мячом — это нарушает целостность обороны и повышает вероятность гола. Чтобы отбиваться на ногах, нужно быть тотально сконцентрированным, и как только нужного уровня сосредоточенности нет, возникают сложности. Восемь матчей подряд «Ростов» Леонида Кучука не пропускал с игры, а от не самого сильного тульского «Арсенала» пропустил дважды — и вот что сказал после матча тренер: «На результате сказалась потеря концентрации». Ну, вы поняли.

2. Не доводи до ситуации один в один в штрафной

Для хорошо организованной оборонительно команды блокирование удара является крайней мерой, и это подтверждает статистика. ЦСКА и «Ростов» хорошо обороняются, но при этом реже всех в чемпионате России блокируют удары соперников. Объясняется это тем, что для тренеров важнее не допустить ситуации, когда в штрафной один нападающий останется против одного защитника — в этом случае вероятность обыгрыша стремится к недопустимым 50%. Поэтому и ЦСКА, и «Ростов» стремятся выгнать соперника на последней трети во фланги, где или вступают в отбор (чуть выраженнее это у «Ростова», где процент попыток отбора во фланговых зонах составляет 83% вместо логичных при равном распределении 66,6%), или дают сделать не слишком подготовленный навес в штрафную, с которым оборона достаточно просто справляется.



Бедный Виктор Васин, которого прессуют с самого начала сезона, является живым примером того, насколько важно соблюдать эту заповедь. Васин — хороший зонный игрок, поэтому претензии за его индивидуальные ошибки нужно предъявлять не только ему, но и другим игрокам, участвующим в оборонительных действиях. Они не должны допускать ситуаций, когда Васину приходится играть один в один.

3. Провоцируй соперника бить издали

Здесь всё достаточно просто: если 80% мячей забиваются из квадрата перед воротами и внутри штрафной площади, то ты должен исключить удары из этой зоны. Или хотя бы максимально затруднить их. Как только ты этого не сделал, ты получил в свои ворота — доказано «Ростовом» во всё том же матче с «Арсеналом».

Более того, необходимо провоцировать соперника чаще бить издали, чем искать возможность для лишней передачи в штрафную. Первый метод понятен — необходимо занять свои позиции глубоко у ворот, выдавливая нападающих за линию штрафной. Это работает с соперниками среднего уровня: «Ростов», к пример, так сумел усмирить «Динамо», а ЦСКА — «Урал».

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С более сильными командами необходимо подключать и второй метод. Искусственно созданное разреженное пространство в опорной зоне создаёт иллюзию того, что обороняющаяся команда не контролирует ситуацию, и соперник с мячом покупается и лупит со всех дистанций с 23+ метров. Продуктивность таких ударов объективно низка, а соперник к тому же разменивает перспективную атаку на дальнюю попытку. Такая тактика принесла успех ЦСКА в Лиссабоне, а «Ростову» позволила не проиграть и не допустить ни одного удара в створ в гостевой встрече с «Зенитом».

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Вывод

На «ВЭБ-Арене» сегодня сыграют команды, которые неукоснительно соблюдают эти заповеди. Всё это позволяет им быть лучшими в таком показателе, как реализация ударов соперником (о важности такой статистики мы рассказывали здесь — это, в свою очередь, даёт им возможность быть выше ожидаемого места в таблице. ЦСКА опережал по этому показателю всех в прошлом сезоне, «Ростов» — в нынешнем, и не удивляйтесь, если сегодня будет 0:0. Старайтесь следить за тем, как команды организуют оборонительные действия — это действительно нескучно.