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Антонио Конте и Арсен Венгер
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Руни против «МЮ» и лондонское дерби. Что смотреть на выходных

Рассказываем о самых интересных матчах уик-энда в АПЛ, Ла Лиге и чемпионате Франции.
16 сентября 2017, суббота. 13:35 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону

Прогноз: 2:0

Неожиданно для многих «Ростов» и без Курбана Бердыева продолжает идти в лидерах РФПЛ. В субботу на «ВЭБ-Арене» будут играть соседи по таблице: после девяти туров ЦСКА идёт на 4-м месте, ростовчане сразу за ними. После во много неожиданной победы над «Бенфикой» на выезде болельщики «армейцев» возлагают на свою команду большие надежды. Матч тура в чемпионате России получится жарким.

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Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 15:30 МСК
Челси
Лондон
Арсенал
Лондон

Прогноз: 2:1

В еврокубках обе команды из Лондона стартовали с побед: «Челси» поиздевался над «Карабахом», а «Арсенал» в напряжённой обстановке победил «Кёльн». Команда Арсена Венгера впервые за долгое время играет в Лиге Европы, так что у её соперника преимущество — два дополнительных дня для подготовки. Что ж, в воскресенье Антонио Конте всеми силами постарается взять у француза реванш за проигранный в августе Суперкубок Англии.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль

Прогноз: 3:1

Матч с «МЮ» будет для Рональда Кумана одним из решающих — его команда не может забить уже в трёх матчах подряд, в мид-уик разгромно проиграв «Аталанте» в Лиге Европы. Похоже, размен Ромелу Лукаку на Уэйна Руни не слишком помог «Эвертону». В воскресенье матч будет особенным для обоих: первому надо готовиться к конкуренции с Ибрагимовичем, второму — доказывать свою состоятельность, особенно после очередной истории про проблемы с алкоголем за рулём.

Испания - Примера. 4-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 21:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Реал Мадрид
Мадрид

Прогноз: 0:2

В отличие от мадридцев, «Реал Сосьедад» начал сезон с трёх побед — повержены «Сельта», «Вильярреал» и «Депортиво» — и вместе с «Барселоной» возглавляют таблицу Ла Лиги. В то же время Зинедину Зидану пора бы выиграть после двух ничьих в чемпионате подряд. Правда, «Реал» приедет побеждать в Сан-Себастьян без дисквалифицированных Марсело и Криштиану Роналду.

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Франция - Лига 1. 6-й тур
17 сентября 2017, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Лион
Лион

Прогноз: 4:1

Первое серьёзное испытание обновлённому «ПСЖ» с Неймаром и Мбаппе предстоит только в шестом туре, когда на «Парк де Пренс» приедет «Лион». Пускай из команды уже уехали Толиссо, Ляказетт, Вальбуэна и даже Гоналон с Рыбусе, но лионцы остаются как минимум третьими по силе в Лиге 1. Будет интересно, на что способен Унаи Эмери и его топ-игроки перед игрой с «Баварией» в ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Лион Манчестер Юнайтед ПСЖ ПФК ЦСКА Реал Сосьедад ФК Реал Мадрид ФК Ростов ФК Эвертон Челси
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