Руни против «МЮ» и лондонское дерби. Что смотреть на выходных

Прогноз: 2:0



Неожиданно для многих «Ростов» и без Курбана Бердыева продолжает идти в лидерах РФПЛ. В субботу на «ВЭБ-Арене» будут играть соседи по таблице: после девяти туров ЦСКА идёт на 4-м месте, ростовчане сразу за ними. После во много неожиданной победы над «Бенфикой» на выезде болельщики «армейцев» возлагают на свою команду большие надежды. Матч тура в чемпионате России получится жарким.

«ЦСКА на подъёме и не замучен играми». Прогнозы на 10-й тур РФПЛ Успеют ли восстановиться «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» после еврокубковых матчей? Пробуем угадать.

Прогноз: 2:1



В еврокубках обе команды из Лондона стартовали с побед: «Челси» поиздевался над «Карабахом», а «Арсенал» в напряжённой обстановке победил «Кёльн». Команда Арсена Венгера впервые за долгое время играет в Лиге Европы, так что у её соперника преимущество — два дополнительных дня для подготовки. Что ж, в воскресенье Антонио Конте всеми силами постарается взять у француза реванш за проигранный в августе Суперкубок Англии.

Прогноз: 3:1



Матч с «МЮ» будет для Рональда Кумана одним из решающих — его команда не может забить уже в трёх матчах подряд, в мид-уик разгромно проиграв «Аталанте» в Лиге Европы. Похоже, размен Ромелу Лукаку на Уэйна Руни не слишком помог «Эвертону». В воскресенье матч будет особенным для обоих: первому надо готовиться к конкуренции с Ибрагимовичем, второму — доказывать свою состоятельность, особенно после очередной истории про проблемы с алкоголем за рулём.

Прогноз: 0:2



В отличие от мадридцев, «Реал Сосьедад» начал сезон с трёх побед — повержены «Сельта», «Вильярреал» и «Депортиво» — и вместе с «Барселоной» возглавляют таблицу Ла Лиги. В то же время Зинедину Зидану пора бы выиграть после двух ничьих в чемпионате подряд. Правда, «Реал» приедет побеждать в Сан-Себастьян без дисквалифицированных Марсело и Криштиану Роналду.

«Эвертон» чуть не разорвал контракт с Руни. Что происходит? Самый популярный английский футболист снова вляпался в скандал.

Прогноз: 4:1



Первое серьёзное испытание обновлённому «ПСЖ» с Неймаром и Мбаппе предстоит только в шестом туре, когда на «Парк де Пренс» приедет «Лион». Пускай из команды уже уехали Толиссо, Ляказетт, Вальбуэна и даже Гоналон с Рыбусе, но лионцы остаются как минимум третьими по силе в Лиге 1. Будет интересно, на что способен Унаи Эмери и его топ-игроки перед игрой с «Баварией» в ЛЧ.