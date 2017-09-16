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Lukoil Cup 2017
Текст: Данила Игнатов
Фото: Lukoil Cup 2017

Детский Кубок чемпионов. Как соревнуются лучшие клубные академии мира

Репортаж с софийского финала Lukoil Cup — одного из самых престижных детских турниров в Европе.
16 сентября 2017, суббота. 16:30 Футбол

В прошлый уик-энд в столице Болгарии прошёл Lukoil Cup 2017. Детский турнир был организован в 2013 году и за всю историю существования объединил более 4000 юных футболистов из 40 стран. В этом году на финале в Софии собрались все команды-победители прошлых лет: сербская «Црвена Звезда», греческий ПАОК, турецкий «Бешикташ» и португальская «Бенфика». Ещё двумя участниками стали хозяева «Левски» и чемпион России до 12 лет, казанский «Рубин».

«Наша компания долгие годы поддерживает не только профессиональный спорт, но и детский, — говорит генеральный директор спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» Антон Мишнов. — Но просто детским проектом называть Lukoil Cup неправильно. Это очень престижное клубное соревнование среди ребят не старше 12 лет, а его участниками становились ведущие академии стран, где в большинстве своем наша компания имеет европейские представительства. Достаточно отметить бельгийский «Андерлехт», хорватское «Динамо», турецкий «Галатасарай», а также «Бенфику» и «Црвену Звезду», которые снова приехали на турнир в этом году. Кроме того, за годы существования турнира почти все ведущие российские академии пробовали в нем свои силы «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», теперь — «Рубин».

Фото: Lukoil Cup 2017

Мы постоянно привлекали звёзд футбола в качестве послов проекта в различных странах, а решающие матчи старались проводить на главных аренах, добавляя чувства ответственности и мотивации участникам. Последние два года финалы принимала «Открытие Арена». Поэтому, начиная 2013 года, в проекте традиционно отражается география бизнеса компании, ее социальная активность в различных странах, а также добавляются ежегодные PR-поводы, новые возможности для развития проекта и повышения интереса участников. Так, в 2017 году основой концепции стал всероссийский отборочный турнир в городах проведения Кубка Конфедераций. Причем, мальчишки не только соревновались на футбольном поле, но и получили возможность попасть на арены, построенные к ЧМ-2018».

Действительно, турнир очень важен не только для детей, которые получают важный опыт игры с командами из других стран, но и для тренеров, обменивающихся опытом в свободное от матчей время. Например, коучам «Бешикташа» было очень интересно узнать, как их коллеги из «Бенфики» — одной из лучших футбольных академий мира — готовят своих 12-летних ребят к матчам и насколько это совпадает с расписанием главной команды.

Тем временем, очень заинтересованы в проведении Lukoil Cup были и менеджеры софийского клуба «Левски». Их первая команда неоднократно играла в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а для детей этот международный турнир стал первым. Два из трёх игровых дней были проведены на главной арене «Левски» — стадионе имени Георги Аспарухова.

«В Болгарии сильно представлен бизнес компании «ЛУКОЙЛ», — продолжает Антон Мишнов. — Первый финал состоялся в Бургасе, а легендарный болгарский футболист Христо Стоичков является послом проекта с первых его дней. Кроме того, София также имеет очень удачное месторасположение относительно многих футбольных стран, и люди здесь любят футбол. Нам еще предстоит провести анализ, но даже судя по первым цифрам охвата аудитории через трансляции матчей в Facebook и YouTube (суммарные показатели почти 90 000 просмотров – прим. «Чемпионата») и вниманию к проекту местных СМИ, органов власти и интеграции в проект клуба-побратима «Спартака» — софийского «Левски», можно сказать, что поставленные задачи нам удалось выполнить».

«Наш первый опыт участия в подобном турнире получился очень успешным, — рассказывает исполнительный директор «Левски» Красимир Иванов. — Во-первых, нам очень хотелось показать себя на международной арене. Во-вторых, мы обменялись опытом с коллегами из других клубов и почерпнули для себя много нового. В Софии считали, что наши парни будут аутсайдерами, но мы очень довольны их выступлением».

Фото: Lukoil Cup 2017

Центральные трибуны стадиона имени Георги Аспарухова в финальный день были заполнены почти наполовину. Если матч за 5 место, в котором казанский «Рубин» уступил сверстникам из «Бенфики» (0:2), не вызвал большого ажиотажа, то игра за бронзу — наоборот. Хозяева стадиона, которых громко поддерживала местная публика, сражались за 3 место с турецким «Бешикташем». «Левски» удалось выиграть по пенальти — юные болгарские футболисты под гимн клуба рванули на трибуны.

В финальном матче ребятам из «Црвены Звезды» не хватило совсем немного, чтобы обыграть греческий ПАОК. В полуфинале капитан сербов был удалён за фол «последней надежды» и наблюдал за игрой рядом со своим тренером. Так, греки, приехавшие в Софию на автобусе с солидной поддержкой (на трибунах арены даже появились чёрно-белые баннеры), обыграли сверстников с перевесом в два гола.

Зато в центре поля «Црвены Звезды» блистал не по годам рослый опорник-реджиста Лазар Дурич. Его тренеры «Бенфики» заметили ещё в первый день и решили переманить перспективного игрока к себе. «100 тысяч долларов — и он ваш!» — засмеялся тренер сербов Бранко Савич. Кстати, именно он вырастил будущую звезду Неманью Видича.

Фото: Lukoil Cup 2017

У будущей звезды сербского футбола зашкаливал индекса InStata. Известная аналитическая компания стала одним из спонсоров Lukoil Cup и вручила личные награды самому ценному игроку каждого матча турнира. А лучший игрок в каждой из команд получил точную копию Золотого мяча Христо Стоичкова. Кто знает, может быть уже через 10 лет кто-то из ребят станет обладателем настоящей награды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бенфика ФК Бешикташ ФК Рубин ФК Црвена Звезда
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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