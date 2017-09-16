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ЦСКА — Ростов
Текст: Данила Игнатов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Смолов — красно-синий!» ЦСКА без проблем обыгрывает «Ростов»

«Армейцы» снова забивают со стандарта, а болельщики посвящают свои заряды форварду «Краснодара».
16 сентября 2017, суббота. 18:30 Футбол

После матча с «Бенфикой» большое интервью «Чемпионату» дал генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев. Там руководитель рассказал о том, что нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов этим летом мог перейти в ЦСКА и даже был готов пойти на понижение в зарплате. Фанатская трибуна на игре с «Ростовом» отреагировала моментально, зарядив: «Фёдор Смолов — красно-синий!»

«Смолов был готов прийти в ЦСКА этим летом»
Гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев обстоятельно и честно – о составе, трансферах, посещаемости и перспективах.

Нападающий ЦСКА действительно очень нужен. За команду снова забивают защитники — правда, теперь не с углового, а после розыгрыша штрафного. Витиньо со стандарта навесил точно на голову Василию Березуцкому, и тот пробил головой без шансов для Абаева.

Через пару минут вратарю «Ростова» пришлось совершить чудо. ЦСКА расчертил идеальную комбинацию, Витиньо пробил в девятку, но Абаев дотянулся. Тем временем, у команды Кучука не получалось ничего. Единственный момент после ошибки защитников был у Устинова, который в падении не попал по мячу. Больше — ничего.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – В. Березуцкий – 30, 2:0 – Витиньо – 68

Логично, что после перерыва тренер «Ростова» израсходовал замены очень быстро. Но ни Александр Гацкан, ни его тёзка Бухаров, ни экс-«армеец» Ионов ничего не создали. ЦСКА же присел к своим воротам, стал играть на контратаках и постоянно напрягал соперников.

Первым свой момент реализовал Витиньо, которому идеальную голевую передачу отдал Алан Дзагоев. Сразу после забитого мяча вместо него на поле вышел Фёдор Чалов, воссоединив «молодёжную» пару нападающих Гришина. ЦСКА заканчивал матч всего с двумя легионерами (Фернандес, напомним, — игрок сборной России) и пятью воспитанниками. Возможно, в будущем — базовый клуб национальной команды.

Довести счёт до разгромного у ЦСКА в итоге не вышло. Сначала чистый гол «армейцев» не засчитал арбитр: Фернандес после затяжной атаки пробил по воротам, а Абаев — по крайней мере так показалось на повторе — остановил мяч уже за линией и выкатил его обратно. Судья Москалёв, видимо не дождавшийся отмашки от помощника и, естественно, не видивший эпизод сам, показал, что гола нет. Снова забить третий мяч мог вышедший один на один Головин, но перехитрить вратаря не смог.

ЦСКА малыми силами обыгрывает прямого конкурента в таблице и готовится к сложному отрезку. Впереди — «выезд» к «Динамо» в Химки, а затем «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов и, возможно, первый аншлаг на «ВЭБ-Арене».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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