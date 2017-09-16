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Виктор Гончаренко
Текст: Алина Матинян
Фото: РИА Новости

Гончаренко: пересёк ли мяч линию? Нам уже всё кажется после «Ахмата»

Главный тренер ЦСКА – о победе «армейцев» над «Ростовом», предстоящем матче с «Авангардом» и эксклюзивных интервью для СМИ.
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Последний раз на «ВЭБ Арене» в матче против ЦСКА «Ростову» удалось удержать безголевую ничью. Сегодня же удача была на стороне «армейцев». После гостевого поражения со счётом 0:2 главный тренер «Ростова» Леонид Кучук был немногословен и не скрывал недовольства результатом.

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
16 сентября 2017, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – В. Березуцкий – 30, 2:0 – Витиньо – 68

– Естественно, меня не устроил ход игры, – сразу признался Кучук. – Закончили первый тайм со счётом 1:0, причём пропустили со штрафного вдалеке от ворот. В штрафной произошло нарушение игровой дисциплины, а потом уже ход игры был продиктован. Отмечу, что мы пытались играть именно на победу. Начали атаковать и стремились отодвинуть ЦСКА от своих ворот. Но за счёт этого стали пропускать встречные быстрые атаки «армейцев». Здесь и замена Павла Могилевца на Александра Гацкана была быстрой и преднамеренной, потому что меня не устраивал ход игры, связанный с атакой.

– Чем вызвана замена во вратарской позиции?
– Это мой выбор, и я его сделал. Илья Абаев в трёх-четырёх случаях сегодня нас выручил. В квалификации как Сергея Песьякова, так и Ильи Абаева, я не сомневаюсь.

Жизнь после «Бенфики». ЦСКА побеждает «Ростов» и становится третьим
Гончаренко обыгрывает Кучука — «армейцы» снова забивают со стандарта.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко появился в зале для пресс-конференций буквально через несколько минут. Наставник «армейцев» принял поздравления с победой и в приподнятом настроении поделился впечатлениями от матча.

– Думаю, что мы одержали сегодня заслуженную победу, – сказал Гончаренко. – Нам надо было понимать, каким образом правильно выстраивать атаки против команды, которая глубоко и большими силами обороняются. Одним из вариантов был быстрый гол, чтобы заставить игру раскрыться. Не могу сказать, что мы быстро забили, но стало легче, учитывая наш плотный график атак. Мы могли забить ещё. Довольны победой. После той серии в домашних матчах, которая у нас была, вдвойне приятно.

– Думали ли уже над составом, который поедет в Курск?
– Поедет часть молодёжи и тех, кто меньше задействован в играх. Думаю, это будет вполне боеспособный состав.

Внезапно в зале для пресс-конференций наступила полная тишина. Вопросов, видимо, у коллег не осталось, что Виктора Михайловича не то, чтобы расстроило, но сильно удивило.

– Если нет больше вопросов, есть пожелание, – внезапно для всех заговорил Гончаренко. – Наверное, вчера все читали интервью Романа Юрьевича, где прозвучала фраза как будто бы с моей стороны интервью даются два раза в год. Доля правды в этом есть, но никому не запрещается задавать какие-то вопросы. Если после игры если у вас нет вопросов, а потом все требуют каких-то эксклюзивов – значит я что-то не понимаю. Могу потратить 15-20 минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Но вопросов нет. Тогда не ждите, что будет какой-то эксклюзив. Он будет только тогда, когда закончится осенняя часть или чемпионат. Всё остальное – не вижу смысла об этом говорить. У вас есть возможность задавать вопросы до и после игры, но вы этим не пользуетесь.

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Гончаренко уже начал было прощаться с журналистами и хотел покинуть пресс-конференцию. Но «Чемпионат» не мог отпустить главного тренера, не задав вопрос по самому спорному моменту матча.

– Казалось, что мяч всё-таки пересёк линию после удара Марио Фернандеса...
– Нам всё уже кажется после того, что было с «Ахматом», – с иронией ответил Гончаренко и под аплодисменты встал из-за стола.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Виктор Гончаренко Леонид Кучук
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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