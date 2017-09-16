«Возвращение в АПЛ нам не светит». Слуцкий и его «Халл» вновь теряют очки

«Халл» проваливает первый тайм с «Сандерлендом», а геройств во втором для победы не хватает.

«Чувствую себя мертвецом»

«Все последние 10 дней чувствую себя мертвецом. Когда «Халл» проигрывает, я будто умираю. Жизнью такое состояние назвать нельзя, поскольку моя жизнь напрямую зависит от того, что происходит на поле», — на фото с послематчевых пресс-конференций Леонид Слуцкий всё меньше напоминает того улыбчивого жизнерадостного мужчину, позировавшего с мячом на стадионе «Халла» перед началом сезона.

Четыре поражения в пяти последних матчах – повод призадуматься для любого тренера. Сложно представить, какой это стресс для Слуцкого, который в интервью не раз признавался, что в России ночами не мог заснуть после неудачных игр.

«Когда впервые приехал в «Халл», моим лучшим другом был парацетамол», — признавался Слуцкий в интервью The Sun. Не подталкивали к позитиву и заголовки газет после разгрома от «Дерби» и поражения от «Фулхэма».

Слуцкий проиграл — 0:5. Как на это отреагировали в Англии Результат кошмарный. Но в Слуцкого продолжают верить.

«Положение Слуцкого всё тяжелее, ему нужно серьёзно поработать над обороной, если он хочет добиться чего-то в этом сезоне», — The Sun.

«В то время как «Фулхэм» прогрессирует, «Халл» едет в противоположном направлении», — Daily Mail.

«Это новая территория для Слуцкого, и время всё ещё работает против него», — Hull Daily Mail.

Однако болельщики «Халла» не спешат паниковать – у них война с руководством клуба, которое сейчас оправдывается перед Футбольной ассоциацией Англии за отсутствие скидок для пожилых и детей в прошлом сезоне (это обязательное правило в АПЛ). Плюс многие надеются, что, несмотря на закрытие трансферного окна, «Халл» сможет дозаявить нескольких свободных агентов – экс-полузащитника «Кристал Пэлас» Джо Ледли, экс-защитника «Норвича» Себастьяна Бассонга и хорошо знакомого нам Йоанна Молло, который пообщался со Слуцким перед матчем с «Фулхэмом».

Оценки перед игрой

В восьмом туре Чемпионшипа «Халлу» предстояло встретиться с «Сандерлендом» — ещё одним неудачником прошлого сезона АПЛ, который активно заваливает кампанию по возвращению в высший дивизион (всего одно заработанное очко в последних пяти матчах). Потому даже несмотря на не самые удачные результаты «тигров», аналитики оценивали шансы «Халла» на победу почти в два раза выше.

Эксперт сайта Sky Sports Дэвид Праттонтакже предлагал поставить на «Халл» — 3:2. По его мнению, команда Слуцкого смотрелась неплохо до пресловутого матча с «Дерби» и была готова снова набирать обороты. Тем более вернулся в строй нападающий Фрейзер Кэмпбелл, который не мог помочь команде из-за травмы паха в предыдущих двух встречах.

«У нас и у «Сандерленда» схожие проблемы, — сказал Слуцкий на предматчевой пресс-конференции. – Их покинуло много игроков, команда обновилась. Вчера мы разговаривали с игроками, и я спросил, сколько матчей в сезоне может проиграть команда, претендующая на место в верхней части таблицы. Думаю, около семи или восьми. Мы уже потерпели четыре, и каждый новый матч похож на новый тест, так как многие футболисты только привыкают к новой системе игры».

Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.

«Давай, Камил!»

На стадионе «Халла» вновь были непривычные для английского футбола проплешины. Это уже не новость. Как и то, что те же проплешины постоянно появляются в обороне «Халла» в каждом матче этого сезона. Игроки «Сандерленда» знали про это, потому сосредоточились на том, чтобы искать свой шанс у ворот соперника старинным английским методом – проходами по флангам и навесами в штрафную. На 16-й минуте это привело к голу – нападающий «чёрных котов» Джеймс Воан после подачи Каллума Макманамана головой отправил мяч в сетку ворот гостей.

«Давай, Камил!» — кричал Слуцкий по-русски с бровки. Польский нападающий, лучший игрок «Халла» на старте сезона, точно понимал тренера, однако на протяжении всего первого тайма ничего поделать не мог – забегал в офсайд, терял мяч на бровке и был полностью выключен из игры. До перерыва «Сандерленд» владел преимуществом, катал мяч, в то время как «Халл» занимался бесполезным прессингом, на секунды взрывая игру за счёт подключений с фланга скоростного Эйна.

После перерыва хозяева взяли себя в руки и помчались вперёд. Восемь ударов в первые 15 минут второго тайма (в первом было всего два) – «тигры» наконец предстали хищниками, а не загнанными в своей же клетке зверьками. Как надо заработал прессинг, Боуэн и Гросицки бомбили штрафную «котов» навесами с флангов.

Однако ключевой оказалась замена провалившего очередную игру Хенриксена на Дэвида Мейлера. Ирландец наладил контроль мяча в центре поля, снабжал передачами вышедшего на замену Фрейзера Кэмпбелла, а за 10 минут до конца с его же передачи сравнял счёт, с носка пробив в ближний угол. За что в «твиттере» фанаты окрестили Дэвида ирландским Погба.

Если игроки «Сандерленда» не верили до этого матча в чудеса, то сейчас самое время сделать это. Массированные атаки «Халла» так и не привели ко второму мячу в ворота гостей. Чудом. Нацеленные на ворота голодные до футбола Мейлер и Кэмпбелл не сумели вырвать победу. 20 ударов по воротам, 60% владения мячом, преимущество по ключевым компонентам игры, и… 1:1, которые вряд ли можно назвать удовлетворительным результатом.

«Возвращение в АПЛ нам не светит»

Реакция болельщиков была диаметрально противоположной. Начиная от «Я разочарован в Слуцком, не вижу никакого прогресса в игре» до «Слуцкий является оптимальным вариантом, дайте ему время, чтобы построить команду». Однако каждый болельщик «Халла» в «твиттере» сходится во мнении с остальными – «кажется, возвращение в АПЛ нам не светит». У болельщиков много вопросов к Слуцкому по тактике – в первом тайме команда действовала ужасно, как в игре с «Дерби». Многие недоумевают, почему в запасе оставался Дэвид Мейлер, боец, который изменил игру, почему в основе вновь появился проваливающий старт сезона Ларссон, а не новичок Ирвайн, что творится с обороной? На послематчевой пресс-конференции признал свою ошибку и Слуцкий, заявив, что Мейлер в следующие выходные появится в основном составе.

Все, кто переживают за «Халл» и персонально за Слуцкого, надеются, что это изменение не будет единственным. «Тиграм» пора находить свою игру, даже несмотря на большие изменения в составе. Иначе английский вояж Слуцкого может закончиться ещё до наступления зимы. А она, как известно из популярного сериала, близко.