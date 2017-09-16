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Владимир Быстров
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА «Новости»

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака»

В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.
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«Хочется, чтобы Быстров был готовым. Выпустить его ради того, чтобы показать, не имеет смысла. Пока он может играть 10-15 минут», – главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов после матча со «СКА-Хабаровск» объяснял, почему откладывает дебют 33-летнего новичка команды из Ленинградской области. Прошло три недели, а Быстров по-прежнему не сыграл ни минуты за «Тосно». Только попадал в заявку на матчи с «Локомотивом», хабаровскими «армейцами» и «Анжи». За это время можно было набрать достаточно хорошую форму, чтобы выдержать все 90 минут, однако экс-полузащитник «Спартака» терпеливо ждёт своего шанса и копит энергию. Возможно, Парфёнов специально придерживал Владимира – к противостоянию с красно-белыми на «Петровском».

Быстров против «Спартака». До «Спартака»

Быстров против «Спартака» – это, как минимум, интересно. Если вспоминать, как полузащитник сборной России уходил в московскую команду из «Зенита», и при каких обстоятельствах (по «звонку сверху») покидал её, чтобы вернуться в Петербург. От фанатов сине-бело-голубых и красно-белых ему досталось крепче, чем кому-либо.

Владимир дебютировал в «Зените» и РФПЛ в мае 2002-го. Но в том сезоне 18-летнему игроку не посчастливилось сыграть со «Спартаком». Два месяца спустя после своей премьеры Быстров со скамейке запасных наблюдал, как две главных команды в его карьере выдают сумасшедший матч в Москве с семью голами – 4:3 в пользу спартаковцев. Его нынешний тренер Владимир Бесчастных, ассистирующий Парфёнову, тогда сделал дубль.

Твёрдым игроком зенитовской основы «34-й скорый» становится при Властимиле Петржеле. Если не брать в расчёт просуществовавший лишь год турнир с непонятным статусом под названием Кубок Премьер-Лиги, впервые Быстров вышел против «Спартака» в сентябре 2003-го на «Петровском». Его гол мощным ударом с подбора позволил «Зениту», летевшему на всех парах к серебру, красиво победить – 2:1.

В следующем сезоне Быстров принимает участие в двух матчах сине-бело-голубых с красно-белыми, которые «Зенит» выигрывает с общим счётом 5:0. По ходу матча на «Петровском» болельщики гостей недоумевают, зачем главный тренер Невио Скала поставил против стремительного полузащитника хозяев медленного Юрия Ковтуна.

В июньском матче первого круга сезона-2005 «Зенит» со «Спартаком» расходятся миром – 1:1. Быстров проводит на поле все 90 минут, а менее чем через месяц подписывает контракт с многократными чемпионами России. Столичный клуб платит за Владимира достаточно серьёзную по тем временам сумму – 4 млн евро.

Быстров против «Спартака». После «Спартака»

В августе 2009 года Быстров возвращается в Северную столицу: по официальным данным, «Зенит» выкупает своего воспитанника у «Спартака» уже за 9 млн евро. На финише того сезона петербургская команда как раз в матче заключительного тура с красно-белыми решала вопрос попадания в Лигу чемпионов с третьего места. При этом спартаковцы уже обеспечили себе вторую позицию и не имели особой мотивации.

Владимир сыграл 88 минут, заработал жёлтую карточку, посадил на «горчичник» Евгения Макеева и помог сине-бело-голубым одержать ценнейшую победу – 2:1. Однако зенитовские фанаты как обычно проводили заменённого в концовке полузащитника свистом и крепким словом. По ходу матча они скандировали: «Продать Быстрова!».

В сезоне-2010 Быстров впервые в карьере становится чемпионом России. Правда, в двух встречах со «Спартаком» сине-бело-голубые не сумели победить. На «Петровском» (1:1) Быстров выдал неудачный матч, получив лишь оценку 5,5 от «Чемпионата», а в «Лужниках» (0:1) наиграл на 6,0.

В следующем золотом сезоне-2011/12 у команды Быстрова было сразу четыре сражения с красно-белыми. Но Владимир пропустил первые два, поскольку получил разрыв задней крестообразной связки левого колена и угодил в лазарет почти на полгода. Полузащитник сыграл в матчах решающей стадии турнира. Внёс свой вклад в выигрыш «Зенита» в Москве (2:1), поучаствовав в одной голевой атаке и заработав жёлтую карточку для Артёма Дзюбы. А в майской домашней встрече Быстров покинул поле из-за травмы уже на 31-й минуте.

В августе 2012-го «Спартак» Эмери был сокрушён «Зенитом» на «Петровском» – 0:5. Быстров забил второй гол, который с удовольствием отпраздновал, а затем стал автором результативной передачи. Через три месяца петербуржцы выиграли в Москве со счётом 4:2. За грубый фол против Владимира был удалён Хуан Инсаурральде.

Быстров окончательно покинул «Зенит» в январе 2014-го, причём до этого, в первой части чемпионата-2013/14 сине-бело-голубые успели дважды выяснить отношения с красно-белыми. Соперники обменялись победами 4:2, но полузащитник оба раза посмотрел футбол как зритель. Зато в марте сыграл в Москве за «Анжи», куда перешёл на правах аренды. Владимир заработал штрафной, с которого забили махачкалинцы.

Последние три сезона Быстров отыграл за «Краснодар». За этот период стоит вспомнить матч со «Спартаком» в августе 2014-го, когда гол полузащитника помог «быкам» разгромить москвичей – 4:0. В других играх он оставался в запасе, в лучшем случае выходил на замену под занавес. Ещё будучи футболистом «Краснодара», Быстров в прошлом году пожелал «Спартаку» выиграть золото под руководством Дмитрия Аленичева. Желание это, озвученное в интервью для «Чемпионата», можно сказать, сбылось наполовину.

В. Быстров: по Краснодару езжу на троллейбусе
Наш спецкор встретился с Владимиром Быстровым и в спокойной обстановке о многом расспросил – о Краснодаре, «Зените», «Спартаке» и не только.

«Быстров из Ленинградской области, из города Луга. У него высокая мотивация, чтобы играть за областной клуб. Владимир не стал нашим самым высокооплачиваемым игроком, у нас ряд игроков, которые получают примерно столько же», – сказал генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко после подписания контракта с Быстровым 7 августа. Первым мотивацию экс-спартаковца, видимо, почувствует на себе Дмитрий Комбаров, против которого должен сыграть на «Петровском» уже тосненский «34-й скорый». Пусть теперь и не такой скорый, как 15 лет назад.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак ФК Тосно Владимир Быстров
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