«Краснодар» догнал «Зенит», «Динамо» потеряло на полгода Панченко

Пока Слуцкий буксует с «Халл Сити», ЦСКА побеждает «Ростов», а Барри повторяет рекорд Гиггза в АПЛ. Об этом и другом – в обзоре дня.

ЦСКА обыграл «Ростов» благодаря голам Василия Березуцкого и Витиньо

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте Василий Березуцкий открыл счёт в матче, головой отправив мяч в ворота после подачи от Витиньо. В середине второй половины игры Витиньо удвоил преимущество «армейцев» и установил окончательный счёт встречи.

ЦСКА набрал 19 очков, у «Ростова» осталось 16 очков. Команда Леонида Кучука потерпела второе поражение в текущем сезоне, беспроигрышная серия «Ростова» длилась семь матчей.

Жизнь после «Бенфики». ЦСКА побеждает «Ростов» и становится третьим Гончаренко обыгрывает Кучука — «армейцы» снова забивают со стандарта.

«Краснодар» разгромил «Анжи» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков

«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче 10-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

На 39-й минуте Мирал Самарджич неудачно головой отыграл назад на голкипера, Федор Смолов перехватил мяч, ушёл от Александра Будакова и пробил в дальний угол пустых ворот. В дебюте второго тайма Роман Шишкин убежал от соперника по лицевой и прострелил на ближнюю штангу на Смолова, который пропустил мяч на стоявшего перед пустыми воротами Виктора Классона.

На 67-й минуте Вандерсон обыграл на краю штрафной соперника и нанёс классный удар в дальнюю девятку. Четыре минуты спустя Вандерсон получил мяч перед штрафной «Анжи» и без сопротивления пробил на точность в правую девятку.

На 77-й минуте Игорь Армаш выиграл борьбу за навес со стандарта и головой скинул мяч на Владимира Полуяхтова, который из убойной позиции расстрелял ворота Станислава Крицюка. Через две минуты Смолов выдал тонкий пас в чужую штрафную на забежавшего Торнике Окриашвили, который пробросил мяч мимо выскочившего из ворот Будакова.

«Краснодар» (21 очко) догнал «Зенит» и делит с ним первое место, сыграв на матч больше. «Анжи» (7) — 15-й.

Барри повторил рекорд Гиггза, догнав его по количеству матчей в АПЛ

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри вышел в стартовом составе своей команды на домашний матч пятого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Эта встреча стала для 36-летнего футболиста 632-й в английской Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, он сравнялся по числу игр в АПЛ с обладателем рекорда по этому показателю бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.

«Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» благодаря голу в концовке

В матче 8-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Сандерленд». Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.

«Чёрные коты» открыли счёт на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Джеймс Воан. Отыграться «тигры» сумели в концовке — на 82-й минуте счёт сравнял Дэвид Мейлер.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити», проигравший два предыдущих матча, располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Халл Сити» 23 сентября сыграет на выезде с «Редингом».

«Возвращение в АПЛ нам не светит». Слуцкий и его «Халл» вновь теряют очки «Халл» проваливает первый тайм с «Сандерлендом», а геройств во втором для победы не хватает.

«Динамо»: в этом году Панченко уже не сыграет, Рыков выбыл на три-четыре недели

Московское «Динамо» выступило на официальном сайте с заявлением по поводу травм, полученных нападающим Кириллом Панченко и защитником Владимиром Рыковым во вчерашнем матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).

«В результате грубой игры соперника и жёстких столкновений «Динамо» потеряло из-за травм двух футболистов в матче с «Арсеналом».

У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоят уточнение диагноза в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждём его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.

У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.

«Динамо» желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!» — говорится в сообщении.

Как рассказал корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову врач «Динамо» Александр Ярдошвили, операцию Панченко сделают в понедельник, 18 сентября.

«Интер» одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии

В матче 4-го тура итальянской Серии A встречались «Кротоне» и «Интер». Игра, прошедшая на стадионе «Эцио Шида» (Кротоне), завершилась победой клуба из Милана со счётом 2:0.

Гости сумели открыть счёт на 82-й минуте — точным ударом отметился словацкий защитник Милан Шкриньяр. В компенсированное время окончательный счёт установил хорватский полузащитник Иван Перишич.

«Интер» под руководством Лучано Спаллетти одержал четвёртую кряду победу на старте чемпионата Италии и на данный момент единолично возглавляет таблицу первенства.

Мельгарехо и Давыдов не полетели со «Спартаком» в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербург на матч 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» отправился 21 футболист «Спартака».

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры следующие игроки: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Андрей Ещенко, Георгий Тигиев, Илья Кутепов, Сердар Таски, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Константин Щербаков, Фернандо, Марио Пашалич, Артём Самсонов, Ивелин Попов, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Луиз Адриано и Педро Роша.

В Санкт-Петербург не полетели полузащитник Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, которые в субботу во время предыгровой тренировки получили повреждение мышц бедра. Кроме того, из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Джано и форвард Зе Луиш. Все они будут проходить курс лечения в Тарасовке и заниматься по индивидуальной программе.

Матч «Тосно» — «Спартак» состоится в воскресенье, 17 сентября, на стадионе «Петровский». Начало — в 13:00 мск.