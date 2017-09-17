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Ролан Гусев
Текст: Иван Ковалёв
Фото: из личного архива Ролана Гусева

История в фотографиях. Ролан Гусев

Сегодня 40-й день рождения празднует известный российский футболист конца 1990-х и начала 2000-х Ролан Гусев.
17 сентября 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

Первые шаги в деле всей жизни Ролан сделал в Ашхабаде, в возрасте семи лет. Дальше была молодёжная команда московского «Динамо», откуда Гусев позднее сумел пробиться и в основной состав. Но главным клубом в карьере известного полузащитника, пожалуй, стал ЦСКА, куда Ролан Гусев отправился из «Динамо» вслед за Валерием Газзаевым в 2002 году. Именно в составе «армейцев» знаменитый правый хавбек собрал солидную коллекцию титулов: 3 золота российского чемпионата, 4 кубка страны и 2 Суперкубка. Но главным трофеем Гусева, без сомнения, является кубок УЕФА, выигранный ЦСКА в 2005 году, в драматичном лиссабонском финале против «Спортинга» (3:1).

Помощь при составлении материала помимо самого Ролана Гусева «Чемпионату» оказала мама экс-полузащитника ЦСКА Алла Александровна.

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Ролан с самого детства шустряк был ужасный, — вспоминает мама Ролана. – Он пошёл в 7 с половиной месяцев, а в 5 лет уже в футбол гонял. Бегал со взрослыми ребятами на равных. Очень непоседливый был. В школе в Ашхабаде однажды из окна выскочил с первого этажа и пошёл в столовую. Учителя ругались, но всегда прощали Ролана, потому что он очень хорошо пел".

«Сестра Элина — тоже спортсменка, двукратный призёр Олимпийских игр по гандболу и двукратная чемпионка мира по гандболу, — рассказывает уже сам Ролан Гусев. — Взаимоотношения у нас всегда были отличные. Элина помогала и до сих помогает мне по жизни, за что я всегда буду ей благодарен».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Это первый класс. Ашхабад. Помню, как к нам в школу пришли набирать команду из ребят как раз моего возраста. Я руку поднял одним из первых. Справа на фото тренер Александр Яковлевич Коробицын».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Малая земля», Новороссийск. Детский турнир. Капитанскую повязку почему дали? Потому что играл лучше всех. Пошутить и тогда уже любил, но всегда знал, когда можно это делать, а когда – не к месту".

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Ролан был ниже ростом своих одноклассников долгое время, но потом вытянулся, — говорит Алла Александровна. – У многих ребят из его класса судьба сложилась не просто".

«Поведение у меня в школе, конечно, хромало, — дополняет Ролан. — А как ещё, когда главным было не на уроки сходить, а ребят на футбол собрать».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Первые шаги в московском «Динамо». Константин Бесков тогда потихоньку начинал подводить меня к основе бело-голубых. А потом и Адамас Голодец продолжил, когда принял команду. На фото можете заметить (справа налево): Юрия Ковтуна, Андрея Кобелева, Андрея Сметанина, Эрика Яхимовича, Сергея Гришина, Дмитрия Черышева, меня и Сергея Штанюка».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Игры против «Спартака» мне всегда удавались. Часто забивал, потому что любил играть с ним. Постоянно выпадало играть на одном фланге с Андреем Тихоновым. Говорил мне перед игрой: «Ну что, опять на мотоцикле туда-сюда будешь гонять?». А я отвечал: «Да, туда на мотоцикле, обратно – такси возьму».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«С Шембой мы многое прошли – и в «Динамо», и в ЦСКА. Помню Дейвидаса, ещё когда он даже по-русски не говорил. Головой только мотал. Тут мы, по-моему, в клубном офисе».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«На радостях облили Евгения Ленноровича шампанским в раздевалке «Жозе Алваладе». Он, конечно, не обиделся. Гинер всегда праздновал наши победы очень ярко и эмоционально».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Самолёт из Лиссабона после победы в финале Кубка УЕФА. Подошёл к телевизионщикам и попросился поработать корреспондентом. Ко всем ребятам подходил и спрашивал всё, что в голову придёт. Уже и не помню, попало что в эфир или нет».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Всё тот же самолёт из Лиссабона. Видно, что уже выпили шампусика. Уставшие, но счастливые».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Игнашевич, я и Алдонин на приёме в Министерстве обороны. Сергей Борисович Иванов приглашал нас после каждого чемпионства. С ним всегда было приятно и весело общаться, Иванов – интересный человек и к тому же ярый болельщик».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

«Матрёшка, с которой играет сын Стефан, состоит из всех игроков ЦСКА того времени: Олич, Акинфеев, Березуцкие, Семак, Игнашевич… Подарили мне этот сувенир после победы в чемпионате».

Фото: из личного архива Ролана Гусева

У Ролана Гусева четверо детей: 18-летняя дочь Анфиса, сыновья Милан (14 лет), Стефан (2 года) и Адриан (3 месяца). На фото вы можете увидеть всех, кроме самого маленького — Адриана.

Фото: из личного архива Ролана Гусева

На фото Ролан с сыном Стефаном и женой Ириной.

Ранее на «Чемпионате» в рубрике «История в фотографиях»:

История в фотографиях. Валерий Газзаев
Новый герой нашей фоторубрики – известный в прошлом футболист и великолепный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев.
История в фотографиях. Григорий Федотов
Новый выпуск фоторубрики посвящён великому форварду ЦДКА Григорию Федотову.
История в фотографиях. Эдуард Стрельцов
Очередной выпуск рубрики «История в фотографиях» посвящён легендарному нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.
История в фотографиях. Константин Бесков
Новый выпуск фоторубрики посвящён одному из величайших отечественных тренеров, легенде «Спартака» и «Динамо» Константину Ивановичу Бескову.
История в фотографиях. Дмитрий Булыкин
Новый выпуск нашей фоторубрики посвящён экс-нападающему «Локо» и «Динамо» Дмитрию Булыкину, который сегодня празднует день рождения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Динамо Москва Ролан Гусев Фото
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